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ПолитикаНовостиЦена

Харрис обещает снизить налоги для среднеоплачиваемых лиц

Во время политической речи кандидат от демократической партии представляем свою финансовую стратегию. Быстрые ответы со стороны республиканцев поднимают вопрос якобы 'коммунистических' принципов.

 and  John Stellmacher
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Несмотря на усилия многих людей, существует широкое мнение, что прогресс остается недостижимым,...
Несмотря на усилия многих людей, существует широкое мнение, что прогресс остается недостижимым, несмотря на интенсивность труда.

- Харрис обещает снизить налоги для среднеоплачиваемых лиц

Кандидат в президенты Камала Харрис представила свою финансовую программу на публичном выступлении. Демократический номинант объявила о предложенных налоговых льготах для семей и граждан с умеренным и низким уровнем дохода. На спорной территории Северной Каролины будущий вице-президент обрисовала несколько других инициатив, направленных на облегчение расходов, особенно для среднего класса, если она займет президентское кресло.

Если она будет избрана президентом, Харрис планирует ввести общенациональный запрет на завышение цен на продовольственные товары. Она также пообещала помощь в размере 25 000 долларов для первоначального взноса для впервые покупающих жилье. Многие из ее планов зависят от одобрения Конгресса, решение которого также будет влиять на результаты выборов 5 ноября. Харрис не раскрыла стратегию финансирования этих предложений.

"Независимо от того, насколько усердно они работают, слишком многие люди чувствуют, что они застряли в гонке, в которой они не могут победить", - заявила Харрис на своем выступлении. Она похвалила достижения и улучшения, внедренные президентом США Джо Байденом и ею самими, но признала, что их эффект еще не ощущается многими американцами. Как президент, она обещает сделать приоритетом средний класс, их "финансовую безопасность, стабильность и уважение".

Республиканец Дональд Трамп упорно винит Байдена и Харрис в росте цен в США в своей президентской кампании. "Если вы думаете, что расходы сейчас высоки, они станут в СТО РАЗ ВЫШЕ, если Камала станет президентом на четыре года", - написал Трамп на своей онлайн-платформе Truth Social после выступления Харрис. Если демократ внедрит ее "коммунистические контроля цен", будет голод и бедность повсюду, предсказал Трамп. Америке никогда не удастся оправиться от этого.

Если избрана президентом, Камала Харрис планирует ввести общенациональный лимит на завышение цен на продовольственные товары, стремясь облегчить финансовую нагрузку для многих семей. Если ее предложения получат одобрение Конгресса, Харрис также планирует предоставить 25 000 долларов для первоначального взноса для впервые покупающих жилье, что еще больше поможет среднему классу.

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