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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Харрис направляет сторонников на место торжества Трампа.

 and  Anthony Ross
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Харрис планирует отправиться из Милуоки в Чикаго на Национальный демократический съезд. Утренняя...
Харрис планирует отправиться из Милуоки в Чикаго на Национальный демократический съезд. Утренняя речь запланирована на это место в пятницу.

Харрис направляет сторонников на место торжества Трампа.

В впечатляющем шоу, полном волнения и торжеств, демократы в Чикаго официально объявили Камалу Харрис своим выбранным кандидатом в президенты. Участвуя удаленно из Милуоки, она ясно дала понять своим сторонникам, что победа над Трампом все еще не гарантирована.

В своей борьбе за Белый дом кандидат в президенты от демократов Камала Харрис публично признала трудный путь, который ей предстоит пройти. На митинге в Милуоки она сказала: "Мы знаем, что это будет тесная гонка до самого конца. У нас еще много работы, но мы любим хорошие вызовы, верно?" Перед тем, как закончить, она напомнила своим сторонникам: "Нет, мы еще не победили." Несмотря на то, что она лидирует в национальных опросах против своего республиканского оппонента, Дональда Трампа, ее преимущество обычно находится в пределах погрешности опроса.

Ранее в тот же день позиция Харрис как кандидата от демократов на ноябрьских выборах была официально подтверждена пышным шоу с музыкой и светом на партийном съезде в Чикаго. Несмотря на то, что это был символический жест, более 4500 делегатов уже объявили свою поддержку Харрис через онлайн-голосование до съезда. В Чикаго она не присутствовала, а вместо этого участвовала виртуально, появившись вместе со своим напарником, Тимом Уолзом, в Милуоки. Это место не было выбрано случайно - это было место республиканского съезда, проведенного Трампом примерно за месяц до этого.

Медицинский кризис в зале

После своей речи Харрис оставалась оптимистичной в отношении предстоящих президентских выборов 5 ноября, заявив: "Мы победим. Но нам придется много работать до этого момента." Подчеркивая различие в видениях для страны, она отметила: "Это не просто мы против Дональда Трампа. Это две совершенно разные концепции для нашей страны." Демократы выступают за прогресс, в то время как республиканцы застряли в прошлом, утверждала она.

Завершая свою речь, Харрис твердо заявила: "Любой, кто пытается подорвать Конституцию США, больше не должен иметь права стоять за печатью президента США. Никогда больше." Трамп примерно два года назад предложил оспорить Конституцию США, ссылаясь на якобы имевшую место фальсификацию выборов на президентских выборах 2020 года.

В то же время речь Харрис в Милуоки была прервана медицинским кризисом в зале. Харрис приостановила свою речь, позвала скорую помощь и эффективно справилась с ситуацией, используя ее, чтобы проиллюстрировать отсутствие заботы ее оппонентов о благополучии людей. "Вот в чем дело, заботиться друг о друге, заботиться друг о друге", - трогательно заметила она.

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году Камала Харрис ясно дала понять, что несмотря на то, что она лидирует в национальных опросах, победа над Дональдом Трампом не гарантирована. Это заявление было сделано на митинге в Милуоки, где она признала тесную гонку и подчеркнула необходимость упорной работы.

Во время этого же митинга развернулся медицинский кризис в зале, потребовавший от Камалы Харрис приостановить свою речь и позвать скорую помощь. Ее быстрая и сочувственная реакция послужила резким контрастом с предполагаемым отсутствием заботы ее оппонента о благополучии общественности.

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