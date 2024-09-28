Харрис намерена дразнить Трампа во время второго дебата, пока смотрит футбольный матч в Алабаме.

Команда Харриса организовала небольшой самолет, чтобы пролететь над Таскалузой во время матча, с плакатом, на котором написано: "Трамп отказывается от второго дебатов".

Этот шаг не направлен только на зрителей, поддерживающих "Красную волну" или "Бульдогов Джорджии" на трибунах, как объяснил представитель кампании CNN. Наряду с этим воздушной рекламой кампания Харриса также покажет национальную рекламу во время одного из самых ожидаемых матчей колледж-футбола. В этом рекламном ролике она призывает Трампа снова встретиться с ней на дебатах.

В голосе за кадром звучит: "Победители никогда не отказываются от трудных вызовов. Чемпионы готовы в любую минуту. Но проигравшие жалуются, колеблются и уходят домой со своими игрушками".

Команда вице-президента приняла приглашение CNN на второй дебаты позже в этом месяце, но Трамп пока отказался от этого предложения, утверждая, что дата 23 октября "слишком близка", так как голосование уже началось в некоторых штатах. В конфликтах 2020 и 2016 годов были дебаты в середине октября, в которых Трамп участвовал.

Несмотря на его публичные заявления, Трамп, по сообщениям источников CNN, рассматривал возможность снова встретиться с Харрис на дебатах. Некоторые из его советников предложили эту встречу как способ подчеркнуть, что у Харрис было более четырех лет на посту, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, сообщение, которое, по мнению некоторых сторонников Трампа, он не смог убедительно донести во время их предыдущей встречи в Филадельфии.

Однако некоторые советники Трампа считают, что он твердо намерен не устраивать рематч. Сам бывший президент сказал, что это может dépendre de son humeur.

Второй раунд потенциально мог бы принести пользу Харрис. Несмотря на то, что несколько опросов, в том числе опрос New York Times-Siena College, показали, что зрители в подавляющем большинстве считали, что Харрис победила на дебатах, это не привело к заметному подъему в опросах, и гонка остается в равной борьбе.

Реклама кампании Харриса критикует решение Трампа избегать дебатов, заявляя: "Трамп считает, что дебаты - это трудные вызовы, которых он должен избегать, но победители не отказываются". После его заявления, что дата 23 октября "слишком близка", текст упоминает: "Несмотря на его публичные заявления, Трамп, по сообщениям источников CNN, рассматривал возможность еще одного дебата".

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