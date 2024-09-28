Харрис хочет исправить неисправную иммиграционную систему.

В сфере иммиграционной политики Дональд Трамп использует свою президентскую кампанию для получения преимущества. Его демократический соперник, в свою очередь, также использует резкие выражения. Как глава государства, она стремится решить этот вопрос с двух сторон.

Камала Харрис совершила свой первый визит на границу в качестве кандидата в президенты США в Дуглас, Аризона, приграничный город. На митинге кампании она пообещала защищать границы как президент и исправить "несовершенную иммиграционную систему". Этот визит своевременен, так как кампания по выборам в разгаре, и проблема миграции находится в центре внимания.

Она заявила: "Американский народ заслуживает президента, который ставит безопасность границ выше политических игр и личных амбиций", явно имея в виду Трампа. Харрис стремится предотвратить переизбрание Трампа в Белый дом 5 ноября посредством своей иммиграционной политики.

Она планирует ужесточить меры для закрытия некоторых участков границы между пунктами пересечения. Лица, незаконно пересекающие границу, будут арестованы, депортированы и запрещены к въезду в течение пяти лет. Однако Харрис подчеркнула, что ее политика также создаст путь для гуманной иммиграционной системы. Она признала статус США как иммигрантской нации, восхваляя поколения, которые приехали из разных уголков мира, чтобы внести свой вклад.

"Я отвергаю ложное противопоставление, которое предполагает, что мы должны выбирать между обеспечением безопасности границ и созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы", - сказала она, утверждая, что обе цели достижимы.

В качестве вице-президента Харрис управляла иммиграционными вопросами, среди прочего. Трамп часто критикует ее работу, называя ее неудачей. На митинге республиканский кандидат в президенты обвинил ее в том, что она позволила "преступникам и убийцам" въехать в страну, что привело к превращению американских малых городов в "разрушенные лагеря беженцев".

Ситуация на границе остается неспокойной, и несколько агентств испытывают трудности в нескольких областях. Президент США Джо Байден недавно ужесточил правила предоставления убежища для мигрантов, незаконно входящих из Мексики. Несмотря на снижение числа незаконных пересечений границы, они остаются на исторически высоком уровне, и многие люди выбирают путь через южную границу, чтобы убежать от нищеты, насилия и политической нестабильности в своих странах.

Во время своего визита в Дуглас Харрис, как сообщается, встретилась с официальными лицами Службы пограничного и таможенного контроля США и осмотрела участок ограждения, построенного между 2011 и 2012 годами во время администрации Обамы. С тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность, более семи миллионов мигрантов были задержаны за незаконное пересечение границы между США и Мексикой, согласно данным правительства. Это рекордное число вызвало критику со стороны оппонента Харрис, Дональда Трампа. Однако число незаконных пересечений границы значительно сократилось после того, как Байден объявил об окончании запрета на убежище в начале года.

Харрис ответила на критику Трампа, выступая за сбалансированный подход к миграции, заявив: "Я верю, что мы можем иметь безопасную границу и гуманную иммиграционную систему". Кроме того, она подчеркнула важность решения коренных причин миграции, таких как нищета и политическая нестабильность, в рамках своей всеобъемлющей иммиграционной политики.

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