Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМиграция

Харрис хочет исправить неисправную иммиграционную систему.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Вопрос о границах с Мексикой и последствия миграции сказываются на судьбе главного политического...
Вопрос о границах с Мексикой и последствия миграции сказываются на судьбе главного политического состязания в процессе выборов в Америке

Харрис хочет исправить неисправную иммиграционную систему.

В сфере иммиграционной политики Дональд Трамп использует свою президентскую кампанию для получения преимущества. Его демократический соперник, в свою очередь, также использует резкие выражения. Как глава государства, она стремится решить этот вопрос с двух сторон.

Камала Харрис совершила свой первый визит на границу в качестве кандидата в президенты США в Дуглас, Аризона, приграничный город. На митинге кампании она пообещала защищать границы как президент и исправить "несовершенную иммиграционную систему". Этот визит своевременен, так как кампания по выборам в разгаре, и проблема миграции находится в центре внимания.

Она заявила: "Американский народ заслуживает президента, который ставит безопасность границ выше политических игр и личных амбиций", явно имея в виду Трампа. Харрис стремится предотвратить переизбрание Трампа в Белый дом 5 ноября посредством своей иммиграционной политики.

Она планирует ужесточить меры для закрытия некоторых участков границы между пунктами пересечения. Лица, незаконно пересекающие границу, будут арестованы, депортированы и запрещены к въезду в течение пяти лет. Однако Харрис подчеркнула, что ее политика также создаст путь для гуманной иммиграционной системы. Она признала статус США как иммигрантской нации, восхваляя поколения, которые приехали из разных уголков мира, чтобы внести свой вклад.

"Я отвергаю ложное противопоставление, которое предполагает, что мы должны выбирать между обеспечением безопасности границ и созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы", - сказала она, утверждая, что обе цели достижимы.

В качестве вице-президента Харрис управляла иммиграционными вопросами, среди прочего. Трамп часто критикует ее работу, называя ее неудачей. На митинге республиканский кандидат в президенты обвинил ее в том, что она позволила "преступникам и убийцам" въехать в страну, что привело к превращению американских малых городов в "разрушенные лагеря беженцев".

Ситуация на границе остается неспокойной, и несколько агентств испытывают трудности в нескольких областях. Президент США Джо Байден недавно ужесточил правила предоставления убежища для мигрантов, незаконно входящих из Мексики. Несмотря на снижение числа незаконных пересечений границы, они остаются на исторически высоком уровне, и многие люди выбирают путь через южную границу, чтобы убежать от нищеты, насилия и политической нестабильности в своих странах.

Во время своего визита в Дуглас Харрис, как сообщается, встретилась с официальными лицами Службы пограничного и таможенного контроля США и осмотрела участок ограждения, построенного между 2011 и 2012 годами во время администрации Обамы. С тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность, более семи миллионов мигрантов были задержаны за незаконное пересечение границы между США и Мексикой, согласно данным правительства. Это рекордное число вызвало критику со стороны оппонента Харрис, Дональда Трампа. Однако число незаконных пересечений границы значительно сократилось после того, как Байден объявил об окончании запрета на убежище в начале года.

Харрис ответила на критику Трампа, выступая за сбалансированный подход к миграции, заявив: "Я верю, что мы можем иметь безопасную границу и гуманную иммиграционную систему". Кроме того, она подчеркнула важность решения коренных причин миграции, таких как нищета и политическая нестабильность, в рамках своей всеобъемлющей иммиграционной политики.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вице-губернатор Северной Каролины Марк Робинсон получил медицинскую помощь после инцидента на своем...
Политика

Губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, по сообщениям, госпитализирован после инцидента на политическом собрании, согласно сообщению.

Губернатор Северной Каролины Марк Робинсон, по сообщениям, госпитализирован после инцидента на политическом собрании, согласно сообщению. Новости нации первыми сообщили о его госпитализации. Робинсон, республиканский кандидат на пост губернатора штата, в пятницу посетил несколько мест по всему штату в соответствии с ранее запланированным графиком и обновлениями в социальных сетях. Его последним

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рассматривается для использования в военных применениях вакцины против COVID-19
Политика

Рассматривается для использования в военных применениях вакцины против COVID-19

Рассматривается для использования в военных применениях вакцины против COVID-19 Во время пика пандемии COVID-19 появились сообщения о том, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывал военную операцию в Нидерландах. По данным "Гардиан", в своих мемуарах Джонсон утверждает, что план предусматривал отправку солдат для захвата вакцин от COVID-19 на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Быстрее завершение процедур в Дублине было замечено в этом году.
Политика

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев.

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев. Изначально, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) успевало завершить процедуры по предоставлению убежища в среднем за шесть месяцев в 2022 году. Однако к 2024 году время обработки существенно возросло, хотя ведомство все еще способно существенно ускорить отдельные аспекты.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Зарегистрирован рост акций Commerzbank в последнее время
Главные темы

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения Возбужденные мечтой о поглощении, акции Commerzbank в настоящее время торгуются на самом высоком уровне за год, благодаря выкупу UniCredit. Даже если их стоимость существенно снизится, инвесторы все равно могут получить существенную прибыль с бонусными сертификатами, ограниченными определенным уровнем. После многообещающего старта 2024 года и

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Крокодилы сиамской породы, живущие в своем ареале на crocodile breeding facility в Лампхунском...
Главные темы

После тайфуна один тайский фермер был вынужден уничтожить более ста угрожающих исчезновению крокодилов из-за повреждений их среды обитания.

Фермер из Таиланда, известный как "Крокодил Х", признался в ликвидации более 100 крайне редких крокодилов, заявив, что это было необходимо, чтобы предотвратить их побег после повредившего их клетку тайфуна.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно