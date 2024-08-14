Харрис и Уолц отправятся на автобусную экскурсию по Пенсильвании перед конгрессом демократов

Это движение подчеркивает, насколько агрессивно пара Харрис-Валз планирует конкурировать за Пенсильванию и ее 19 голосов выборщиков. Пара провела свой первый митинг вскоре после объявления Валза в качестве напарника Харрис в Филадельфии, крупнейшем городе штата, и отправилась в тур по ключевым штатам вскоре после этого.

Воскресный тур, который должен начаться в Питтсбурге, станет первым появлением Харрис, Валз и их супругов – второго джентльмена Дуга Эмхофа и первой леди Миннесоты Гвен Валз – на избирательной кампании вместе. Цель, по словам кампании, – провести несколько интимных мероприятий с избирателями, от запуска агитационных кампаний до посещения местных магазинов.

Кампания имеет 36 координированных офисов и 300 сотрудников в Пенсильвании, где Харрис уже побывала семь раз в этом году. Кампания гордится своей многочисленной волонтерской операцией: более 43 000 человек зарегистрировались в качестве волонтеров в штате Киз в последние недели после объявления Харрис о своей кандидатуре.

Кампания Харрис также рассматривает возможность проведения митинга во вторник в Милуоки в штате Висконсин, всего в 90 милях от места демократического съезда в Чикаго, согласно источнику, участвующему в переговорах.

Возвышение Харрис до вершины демократического билета, похоже, объединило партию и вернуло гонку против бывшего президента Дональда Трампа к равной борьбе. Пенсильвания, Висконсин и Мичиган составляют так называемый синий барьер из обязательных для победы штатов, которые Трамп выиграл в 2016 году, но которые демократы надеются перевернуть в пользу Джо Байдена через четыре года.

Между тем, Трамп планирует провести избирательный митинг в субботу в Уилкс-Барре, Пенсильвания, что станет его вторым визитом в штат после того, как он выжил после попытки убийства 13 июля в Батлере, расположенном в часе езды от Питтсбурга.

Пенсильвания за последнее время увидела поток рекламы после того, как Байден выбыл из гонки и перевернул президентскую гонку 2024 года. На семь ключевых штатов было потрачено более 212 миллионов долларов на рекламу за этот период, из которых 70,6 миллиона долларов пришлось на Пенсильванию. И во всех семи ключевых штатах республиканцы опережают демократов по расходам на рекламу, примерно на 109 миллионов долларов против 99 миллионов.

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Кейла Таусче и Дэвид Райт.

Фокус билета Харрис-Валз на политику Пенсильвании очевиден в их многочисленных визитах и стратегиях, таких как запланированные митинги в Филадельфии и Питтсбурге. Тяжелая борьба против бывшего президента Дональда Трампа, с Пенсильванией как критическим штатом, подчеркивает важность политики в этой гонке.

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