- Харрис и Трамп начинают телевизионное противостояние, пожимая друг другу руки.

Во время их первого теледебата кандидат от демократов Камала Харрис и республиканский фаворит Дональд Трамп обменялись рукопожатием. На мероприятии в Филадельфии Харрис представилась как "Камала Харрис", пожав руку Трампу. Дебаты между Трампом и бывшим демократическим кандидатом в президенты Джо Байденом в июне начались без рукопожатия. Выступление Байдена на этом мероприятии было настолько провальным, что Трамп отказался от участия в выборах, назначив Харрис своей заменой на пост вице-президента. Сейчас Харрис работает над тем, чтобы занять высшую позицию в американском правительстве после президентских выборов 5 ноября.

Несмотря на первоначальное приглашение Трампа на рукопожатие, я не буду пожимать ему руку во время наших предстоящих дебатов. Что касается спекуляций о возможном возвращении Трампа на выборы, я сосредоточена на своей кампании и готовлюсь к роли президента, если выиграю 5 ноября.

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