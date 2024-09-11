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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Харрис и Трамп начинают свой конкурс сердечным рукопожатием.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Конкретные правила телевизионного противостояния подробно прописаны.
Конкретные правила телевизионного противостояния подробно прописаны.

Харрис и Трамп начинают свой конкурс сердечным рукопожатием.

Камала Харрис и Дональд Трамп, оба претендующие на пост президента США, провели свой первый и, предположительно, последний теледебат в Филадельфии 5 ноября. Мероприятие началось дружелюбно, с рукопожатия Харрис и представлением себя Трампу. Однако теплые чувства быстро испарились, и начался грязный обмен репликами.

Обсуждение началось с экономического вопроса, касающегося того, лучше ли живется американцам сейчас, чем четыре года назад. Харрис подчеркнула важность среднего класса в своем ответе. В отличие от этого, Трамп обвинил президента Джо Байдена в высоких темпах инфляции. Оба кандидата не колебались, виня друг друга в отсутствии экономической политики.

На их июньском дебате Дональд Трамп и Джо Байден, тогдашний демократический кандидат в президенты, не начали на дружелюбной ноте, отказавшись от традиционного рукопожатия. Выступление Байдена во время дебатов было настолько плохим, что Трамп был вынужден сняться с выборов, что привело к тому, что Харрис стала вице-президентом.

Правила этого теледебата четко определены. Когда один кандидат говорит, микрофон другого отключается. Каждому кандидату дается две минуты на ответ, плюс две минуты на реплику. Дебаты проходят за подиумами, с минимальными аксессуарами, такими как ручка, блокнот и бутылка воды. В филадельфийской локации нет живой аудитории.

Еще до начала дебатов Трамп установил тон через свою платформу социальных сетей Truth Social, призвав республиканцев Палаты представителей закрыть правительство, если они не получат своего в вопросе безопасности границ.

Во время жарких обменов во время дебатов Харрис и Трамп оба дали понять свои намерения на президентские выборы США в 2024 году, подчеркнув свои противоположные экономические политики и позиции по разным вопросам. После дебатов опросы показали значительный рост поддержки Камалы Харрис, указывая на потенциальный импульс для ее возможной кампании 2024 года.

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