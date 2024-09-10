Харрис готовится к самой значительной политической конфронтации в своей карьере в дебатах против Трампа.

Вице-президент оживила выборы 2024 года после разочаровывающей дебатной выступления Джо Байдена против Трампа на CNN, что привело к отказу от своей переизбрания. Она смогла вернуть несколько колеблющихся штатов в избирательную кампанию и вызвать надежды на удивительный поворот в гонке, которую многие считали безнадежной для демократов.

Тем не менее, несмотря на успешное объединение своей партии и позиционирование себя как новый голос поколенческого изменения, она пока не нашла надежный путь к 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Более того, если выборы состоялись бы в тот день, Трамп, который пережил попытку убийства и множество уголовных обвинений, все еще мог бы победить.

Президентские дебаты редко влияют на результаты выборов, но в этот вторник у Харрис есть последний шанс силой представить аргументы, которые могли бы замедлить удивительное возрождение Трампа.

В Филадельфии ей придется использовать ораторские способности, которые подвергались критике во время ее неоднозначного вице-президентства. Хотя она показала способности в дебатах и слушаниях в Сенате, ей было сложно четко артикулировать политические идеи и реагировать под давлением в спонтанных ситуациях. Ее решение участвовать только в одном крупном интервью в СМИ с тех пор, как она стала демократическим номинантом, во время выступления на CNN в прошлом месяце, повысило ожидания от ее выступления. Это будет ее первый дебат с бывшим вице-президентом Майком Пенсом в 2020 году.

Драматический контраст в сценическом присутствии

Став первой чернокожей женщиной и южноазиатской президентом, Харрис впервые поделит сцену с соперником, который пойдет на все, чтобы победить, и имеет историю использования расовых и гендерных стереотипов в политической борьбе. Трамп сомневался в ее интеллекте, расе и продвигал сексуальные намёки о ней в социальных сетях. Однако Харрис решила не попадать в его ловушки. В интервью CNN она отказалась комментировать расистские комментарии Трампа, назвав их "старой, изношенной книгой" и перейдя к следующему вопросу.

Харрис имеет меньше политического опыта на высоком уровне, чем Хиллари Клинтон или Байден, когда они встречались с Трампом на президентских дебатах. Некоторые члены ее партии даже сомневались в ее потенциале как в самом сильном демократическом кандидате для пост-байденовской эпохи.

Но во вторник у Харрис есть шанс развеять заблуждения о своей политической проницательности и заложить основу для своей гонки к 5 ноября.

Кампания, которая делала ставку на осторожность и минимизацию несанкционированных публичных выступлений вице-президента, сталкивается с моментом, когда нет выхода на национальном телевидении. Цена провала высока - она может открыть путь для могущественного бывшего президента, который пытался подорвать американскую демократию после выборов 2020 года, для новой президентской кампании, мотивированной "местью". Опасность для демократов была четко продемонстрирована в субботу, когда Трамп пообещал судить и сажать выборных чиновников, политических оппонентов, доноров и других, кого он обвиняет в "мошенничестве" на выборах.

Как Харрис может победить

Тем не менее, успешное выступление во вторник могло бы дать Харрис платформу, чтобы убедить колеблющихся избирателей в ключевых штатах в том, что у нее есть жизнеспособные планы по улучшению их жизни. Опрос New York Times/Siena College, опубликованный в выходные, указывает на такие возможности, показывая, что 28% вероятных избирателей хотят больше узнать о вице-президенте, в то время как только 9% заинтересованы в республиканском номинанте.

Харрис, похоже, обдумывает стратегии, чтобы обратиться к этим избирателям. Например, она проявила больше озабоченности их экономическими проблемами, чем Байден, чьи защитные комментарии о неравномерности постпандемического восстановления превратились в уязвимость. Харрис пообещала бороться с "навязыванием цен" на продукты питания, предоставить до 25 000 долларов в виде первоначального взноса для первоначальных покупателей жилья и улучшить доступность аренды.

В более широком контексте она предлагает избирателям возможность избежать хаоса, горечи и политических потрясений, которые характеризовали первый срок Трампа и которые его растущие заявления указывают на то, что они только усилятся во втором.

Вызовы Харрис на дебатах

Тем не менее, чтобы победить на дебатах, вице-президенту придется преодолеть три существенных препятствия.

— Она должна сохранить баланс между опровержением ожидаемого шквала нападок и лжи от Трампа и акцентом на своем сообщении. "Я думаю, он будет лгать, и у него есть книга, которую он использовал в прошлом, будь то его нападки на президента Обаму или Хиллари Клинтон", - сказала она в интервью на радио "The Rickey Smiley Morning Show", выпущенном в понедельник. "Я собираюсь указать на то, что мы знаем, и многие люди, и, безусловно, как я путешествую по стране в этой кампании, он борется за себя, а не за американских людей".

— Харрис также должна преодолеть противоречие в своей кампании - обещать перемены и обновление, будучи связанной с непопулярной администрацией, которую Трамп критикует за многие из проблем, которые она предлагает решить, в том числе высокие цены на продукты питания и жилье.

В похожей борьбе Харрис должна попытаться преодолеть разрыв с Байденом по двум критическим вопросам, которые считают важными избиратели и где она обычно отстает от Трампа в опросах: обращение с экономикой и иммиграция. Трамп с трудом опровергал Харрис с тех пор, как она вошла в гонку, но его стратегия маркетинга включает нападки на обоих, Байдена и Харрис, за ухудшение экономических проблем, затрагивающих средний класс. В понедельник команда Трампа выпустила меморандум, в котором говорится: "Как главный сторонник Bidenomics, она должна убедить избирателей, как работает Bidenomics, несмотря на то, что все становится дороже, чем при президенте Трампе".

— Харрис также придется противостоять ожидаемым нападкам Трампа на несостыковки в своей политике, которые она поддерживала во время своей короткой кампании на демократических праймериз в 2019 году, например, фрекинг и контроль границ. В интервью с Данайей Баш на CNN Харрис заявила, что хотя ее стратегии могли измениться, ее "ценности остались прежними". Например, она считает, что теперь можно бороться с изменением климата, не запрещая фрекинг, чтобы смягчить свою позицию по вопросу, который может навредить ей в Пенсильвании, ключевом штате. Однако эта точка зрения дает кампании Трампа возможность утверждать, что она вернется к своей первоначальной позиции, если получит власть.

Команда Трампа не скрывает своего презрения к политическому мастерству Харрис и считает, что ее выступление будет ближе к ранним ошибкам во время ее вице-президентства, чем к успешной, но заранее подготовленной речи на демократическом съезде. Например, на прошлой неделе Трамп сказал: "Я позволю ей говорить".

Это был один из более мягких комментариев Трампа, направленных против Харрис, когда он пытался усилить свои нападки на соперника. Но Анита Дунн, бывший советник Байдена, которая помогла подготовить президента к июньскому дебату, заявила, что новый демократический кандидат готова справиться с чем угодно, что бросит ей Трамп.

"Он скажет что угодно - это и есть проблема, не теряясь в этих тупиках", - сказала Дунн в понедельник CNN Эрин Бёрнетт. "Он скажет что угодно - это может не иметь смысла, это может быть полностью бессвязным, но он скажет это с большим убеждением. Итак, знать свой план игры, что вы хотите донести до американского народа, это ключевой момент", - добавила Дунн.

"Я верю, что вице-президент будет полностью готова сделать это".

Несмотря на трудности, с которыми она сталкивается, вице-президент Камала Харрис имеет уникальную возможность во вторник вечером развеять заблуждения о своем политическом мастерстве и продемонстрировать свои способности как кандидат в президенты. Ее выступление может помочь убедить колеблющихся избирателей в ключевых штатах-pendulum и развеять сомнения в ее способности справиться с экономикой и иммиграцией, двумя ключевыми вопросами, которые волнуют избирателей. Однако ей придется противостоять шквалу нападок и лжи от Трампа, сохранить баланс между опровержением и сообщением и решить политические несостыковки из прошлого.

После критики за неравномерное вице-президентство и меньший политический опыт по сравнению с бывшими кандидатами в президенты Харрис теперь имеет возможность продемонстрировать свои дебаты и мобилизовать поддержку к 5 ноября. Если она сможет преодолеть эти препятствия, это может проложить путь для выдающегося переворота в политическом ландшафте, потенциально обеспечив 270 голосов выборщиков для победы.

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