Харрис готовится к долгожданной конфронтации с Трампом, поскольку он принимает менее формальный подход.

В этот вторник вечером Харрис оказалась в критической ситуации. Она пытается выработать свою уникальную идентичность в глазах избирателей и сохранить положительную динамику, которую она набрала с тех пор, как стала последней номинанткой Демократической партии этим летом.

Дебаты в Национальном центре Конституции в Филадельфии станут первым лицом к лицу между Харрис и Трампом, которые находятся в тесной гонке.

Эти дебаты представляют собой значительную возможность для Харрис показать американцам, что она готова к президентству, что вызывает обеспокоенность среди избирателей по мере нарастания интенсивности предвыборной кампании. В Питтсбурге в выходные Харрис выразила свои взгляды на единство и прогресс, сказав: "Пришло время перевернуть страницу разделений. Пришло время объединить нашу страну, чтобы определить новый курс".

Однако Трамп хочет сформировать негативное восприятие Харрис у избирателей и остановить ее продвижение, поскольку она достигла вершины Демократической партии в июле. Перед дебатами Харрис сузила отрыв Трампа над Байденом в опросах о президенте, который был существенным ранее в году.

Оба кандидата позиционируют себя как чемпионов перемен. Харрис представляет собой значительный разрыв с прошлым, эпоху, доминируемую разделительной политикой под Трампом. С другой стороны, Трамп подчеркивает время Харрис в администрации Байдена и приписывает инфляцию, рост ипотечных ставок и другие проблемы ей.

Во время CNN-дебатов между Трампом и Байденом в июне ответ Трампа на вопрос о доступности детского ухода был воспринят как невразумительный, продемонстрировав его склонность игнорировать детали политики и практичность своих предложений.

Трамп также наносил расистские и сексуально провокационные нападки на Харрис, ложно утверждая в июле, что она "неожиданно стала черной" несколько лет назад (она дочь иммигрантов из Индии и Ямайки) и делясь оскорбительными замечаниями о ее прошлых отношениях с мэром Сан-Франциско Уилли Брауном в социальных сетях.

То, будет ли Трамп прибегать к подобным комментариям, и как Харрис ответит, может существенно повлиять на восприятие зрителями их встречи во вторник.

Модераторами дебатов, которые продлятся 90 минут, станут ведущие ABC Линси Дэвис и Дэвид Мюир. Как и на CNN-дебатах между Трампом и Байденом, микрофоны кандидатов будут включены во время их выступлений и выключены в противном случае, согласно соглашению, достигнутому обеими кампаниями.

Эти правила разочаровали Харрис, которая надеялась использовать свои навыки бывшего прокурора во время любых взаимодействий с Трампом на сцене. Однако кампания Харрис в итоге согласилась на эти условия в письме в ABC News.

ТIGHT RACE IN CRUCIAL SWING STATES

Дебаты проходят всего за несколько дней до начала досрочного голосования в нескольких ключевых штатах. Опросы показывают тесную национальную гонку и ничейный результат в этих решающих штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина.

Обе стороны сосредоточили свои усилия на Пенсильвании и Джорджии, где недавние опросы CNN показали, что нет явного лидера между кандидатами. Если Трамп выиграет Северную Каролину, штат, который он выигрывал дважды, победы в Пенсильвании и Джорджии могут вывести его за порог в 270 голосов выборщиков, даже если он не выиграет ни один из других решающих штатов.

Харрис получила моральный подъем в конце прошлой недели, когда ее кампания объявила, что она собрала почти в три раза больше средств, чем республиканский соперник в августе — 361 миллион долларов против 130 миллионов долларов Трампа, войдя в сентябре с 404 миллиона долларов на счету для последних двух месяцев до ноября. Эта сумма существенно превышает 295 миллионов долларов, которые утверждает политическая операция Трампа, что у них есть на руках.

Однако опрос New York Times/Siena College, выпущенный в воскресенье, подчеркнул важность борьбы за определение Харрис. Хотя опрос показал тесную национальную гонку, он также показал, что значительное количество избирателей все еще хотят узнать больше о вице-президенте: 28% вероятных избирателей сказали, что им нужно больше информации о Харрис, в то время как только 9% сказали то же самое о Трампе.

Опрос также показал потенциальные предупреждающие знаки для Харрис. Хотя 61% вероятных избирателей считают, что следующим президентом должен быть человек, символизирующий "значительные перемены" от Байдена, только 25% из них считают это в отношении Харрис, в то время как 53% ассоциируют это с Трампом.

Тот же опрос показал, что 47% вероятных избирателей считают Харрис слишком левой, несмотря на ее недавние попытки смягчить свою позицию, по сравнению с 32%, которые считают Трампа слишком консервативным.

ПИТТСБУРГСКИЕ ПОДГОТОВКИ К ДЕБАТАМ

За несколько дней до дебатов оба кандидата выбрали разные стратегии.

Ни один современный кандидат в президенты не участвовал в большем количестве теледебатов в общенациональных выборах, чем Трамп. Харрис и ее команда тщательно изучили все шесть этих дебатов — по три с каждой из Хиллари Клинтон в 2016 году и Джо Байденом в 2020 году — в преддверии своего выхода на сцену.

В дни, предшествовавшие дебатам, Харрис провела в гостиничных номерах в Питтсбурге, сведя к минимуму свои публичные появления. Однако ее помощники сообщили репортерам, что она думала о дебатах с Трампом с июля, когда Байден официально прекратил свою кампанию по переизбранию.

"Я думаю, что избиратели заслуживают увидеть контраст, существующий в этой гонке, на дебатной сцене", — заявила Харрис репортерам в прошлом месяце. "Я готова. Давайте начнем".

Она читала материалы о комментариях, взглядах и даже оскорблениях Трампа в свой адрес, как сообщали помощники, и знакомилась с тем, как Трамп общался со своими двумя предыдущими демократическими оппонентами, в частности, с Клинтон.

Харрис много разговаривала с обоими — Клинтон и Байденом — о противостоянии с Трампом, надеясь извлечь выгоду из их опыта.

Она начала намекать на свою стратегию против Трампа еще до того, как ее номинация стала официальной, сказав толпе в Атланте в конце июля: "Если у вас есть что сказать, скажите это мне в лицо".

Согласно команде Харрис, ее стратегия не просто в том, чтобы противостоять Трампу, но и в том, чтобы показать, что пришло время стране оставить его эпоху позади. Любые расовые выпады с его стороны, скорее всего, будут восприняты как старые повторяющиеся тактики, как заявила Харрис в интервью CNN в прошлом месяце.

В отличие от других кандидатов, которые, кажется, не любят репетиции дебатов, Харрис погружается в имитационные сессии против двойника Трампа, Филиппа Рейнса, давнего помощника Клинтон, и готовится так же, как она делала это, когда была прокурором.

Кэрен Данн, Вашингтонский адвокат, который помогал демократическим кандидатам готовиться к дебатам в течение более десяти лет, проводит эти практические занятия для Харрис. Данн, который работал с Клинтон перед ее встречами с Трампом в 2016 году, познакомился с Харрис, когда готовил ее к дебатам с вице-президентом Майком Пенсом в 2020 году.

"Мистер вице-президент, я говорю. Я говорю", - сказала Харрис во время того дебата, фраза, которая может повториться, если она столкнется с перерывами во время предстоящего дебата.

Лакомый метод Трампа

Недавно Трамп отпускал колкости в адрес Харрис из-за ее подготовки и заявляет, что его собственная игра не получит справедливой оценки.

"Если я вытру ей пол в дебатах, они скажут, что Трамп потерпел унизительное поражение tonight", - сказал бывший президент на митинге в Висконсине.

Трамп, который не видит необходимости в формальной подготовке, такой как имитационные дебаты, встречался с советниками, экспертами и союзниками, чтобы подготовиться.

"Политические обсуждения" - версия Трампа подготовки к дебатам - очень похожи на те, которые он проводил перед своим дебатом с Байденом 27 июня, согласно источникам, знакомым с встречами.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер занимается этими встречами, на которых присутствовали Стивен Миллер, политические советники кампании Трампа Винсент Хейли и бывший демократический представитель Тулси Габбард, среди других.

Встречи были сосредоточены на уточнении коммуникации Трампа по различным темам, таким как экономика, иммиграция и американская демократия в целом.

Кампания Трампа специально запланировала события в преддверии дебатов, такие как речь на Экономическом клубе Нью-Йорка и town hall с Fox News, чтобы помочь Трампу отшлифовать свою позицию.

Люди, близкие к Трампу, считают, что одним из самых важных аспектов его дебатов с Харрис будет предотвращение чрезмерной агрессии по отношению к ней и обеспечение того, чтобы он нашел нужный тон. Как и на дебатах 27 июня с Байденом, советники и союзники Трампа призывают его сдержаться на сцене.

Однако многие признают это еще более важным в этот раз. Не только Харрис более популярный кандидат, чем был Байден тогда, но она также женщина, и некоторые атаки могут оказать другое влияние, как они говорят.

Габбард, который недавно поддержал Трампа, сыграл важную роль в этом усилии. Габбард, один из демократических кандидатов в президенты 2020 года, который задавал вопросы Харрис на дебатах, работал с Трампом, чтобы помочь ему понять стиль дебатов Харрис.

Советники Трампа предложили, чтобы он сосредоточился на уколах Харрис по вопросам, по которым она изменила свою позицию.

"Мы хотим, чтобы он был сосредоточен на ударе по ее записям", - сказал советник. "По фракционированию, по ее переворотам и показать, что она так же ответственна за неудачные политики администрации Байдена, как и Байден".

Те, кто готовит Трампа, также направляют его на ключевые политические вопросы, где он опережает Харрис в опросах, такие как экономика, иммиграция и преступность, согласно источникам, знакомым с встречами.

"Самая важная часть - найти повороты, найти способы критиковать ее, отражать атаки с ее стороны", - сказал старший советник Трампа CNN. "Это не о том, как она прервет его или как она поведет себя. Это о том, чтобы он был точным в своих ответах на политику. Это было основной темой".

Дебаты во вторник вечером дают Харрис возможность продемонстрировать свои президентские качества и ответить на опасения по поводу своей способности руководить, когда она столкнется с Трампом в Филадельфии. Несмотря на попытки Трампа испортить ее имидж, сильная игра в дебатах может помочь сформировать более благоприятное мнение среди избирателей.

В преддверии дебатов Харрис тщательно готовилась, изучая прошлые дебаты и взаимодействия Трампа и репетируя с тренерами дебатов, чтобы эффективно противодействовать его тактикам. В отличие от этого, Трамп принял более расслабленный подход к подготовке к дебатам, полагаясь на неформальные политические обсуждения с советниками и союзниками.

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