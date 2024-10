Харрис дистанцируется от Байдена, постоянно вмешиваясь в его избирательные кампании.

Она вновь и вновь возвращается к его стороне в Белом доме по официальным делам, а он упорно вмешивается в их беседы.

Команда Харрис размышляет над введением свежих инициатив и обязательств на посту президента, в основном для того, чтобы подчеркнуть существенные отличия, такие как ее более прямое отношение к правам на аборты и решение проблем на границе на юге.

По словам советника вице-президента, проблема в таком коротком промежутке времени с таким небольшим количеством дней до выборов заключается в том, как эффективно общаться с нерешительными избирателями с низкой активностью, чтобы показать разницу с Байденом.

Быть рядом с президентом - не сильная позиция, признает команда Харрис, но Establishing her own identity is.

Ни кампания Харрис, ни Белый дом Байдена не обязались к каким-либо дополнительным совместным мероприятиям до выборов.

Харрис хочет сохранить некоторое расстояние, как утверждают ее главные советники, но не слишком большое. Она хочет верности, но также хочет победить. Она планирует продолжать опираться на Байдена, который едет в Милуоки во вторник на собрание, посвященное проектам, реализованным усилиями администрации, чтобы побудить членов профсоюзов или укрепить свои позиции в ключевом штате Пенсильвания в последние недели. Однако нет недовольства в команде вице-президента из-за того, что Байден уезжает на неделю в октябре на дипломатическую поездку в Германию и Анголу, которая не является срочной. Некоторые даже хотели бы, чтобы он уехал дольше.

Основная задача ведущих демократов - интерпретировать Байдена как обуз, символизирующий тревожное чувство, которое все больше распространяется среди демократов, что вице-президент еще не там, где ему нужно быть, чтобы гарантировать победу менее чем через четыре недели. Все еще преследуемые выборами 2016 года, они разочарованы и отчаяны, что даже сейчас никакие оскорбительные замечания, ложь, отсутствие стратегий или правовые проблемы не могут ослабить его поддержку.

Губернатор Миннесоты Тим Вальц выразил эту мысль фразой: "Я пойду на свою могилу, не понимая, почему, но я знаю, что это будет гонка с разницей в несколько процентов".

Бывший президент и его напарник, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, пытаются представить Харрис как действующего президента, говоря так, как будто она отдавала приказы последние три года. Балансировать это сложно для вице-президента, зажатого между разочарованными избирателями, жаждущими перемен, республиканцами, которые придирчиво рассматривают каждое новое предложение, задаваясь вопросом, "Почему она не реализовала их уже?", и президентом, чьи рейтинги одобрения растут среди некоторых из ее ключевых избирателей.

Посещение Байденом и Харрис ущерба от урагана Хеллен в среду - это предвестник того, что нас ждет: "поют с одной ноты", как сказал Байден в пятницу, но редко появляются вместе.

Это было источником напряжения: выбор Байдена посетить Северную Каролину earlier в неделе заставил Харрис отложить свой собственный визит в штат, за который она борется, чтобы его выиграть.

Никакой вопрос не вызывает больше проблем у Харрис, чем эскалация violence в Среднем Востоке, приближающаяся к годовщине нападений ХАМАС 7 октября 2023 года: с сотнями тысяч голосов, стоящих на кону только в ключевом штате Мичиган, различные лидеры призывают ее явно дистанцироваться от Байдена, как сообщили CNN люди, знакомые с беседами. Однако ее советники знают, что нельзя создавать разрыв между ней и президентом, когда она сидит рядом с ним в ситуационной комнате.

Однако экономика остается самой болезненной для них, с избирателями, все еще жалующимися на recovery, который сильнее, чем предсказывали почти все эксперты. Байден хочет получить признание, а Харрис хочет говорить о страданиях и о том, что еще предстоит сделать, не подвергаясь критике за боль, причиненную на этом администрации.

Это достигло кульминации в сентябре, когда Харрис отреагировала на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой заявлением о необходимости дальнейших действий. Затем ее советникам пришлось потратить часы на переговоры со своими коллегами из Белого дома, чтобы смягчить речь о триумфальном лапе, которую Байден планировал произнести на следующий день, как сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Спрошенная о роли, которую она хотела бы видеть для Байдена в последней части кампании Харрис, учитывая продолжающиеся проблемы в Израиле и экономические недовольства, звучащие в ее родном штате, Мичиган, представитель Дебби Дингл ответила: "Это сложный вопрос".

Дингл, давний сторонник Байдена, вновь тревожится о "синей стене" своего штата, отказалась от дальнейших комментариев.

"Я не Джо Байден" против "большой игрок во всем, что мы делали"

Внутреннее исследование кампании Харрис после президентского дебатов в сентябре показало, что один из самых популярных моментов для вице-президента был, когда она сказала: "Конечно, я не Джо Байден".

В пятницу, после недель жалоб некоторых младших сотрудников Белого дома на то, что им приходится согласовывать заявления и идеи политики с кампанией, Байден пошел другим путем. "Она была большим игроком во всем, что мы делали, в том числе в принятии законодательства, которое мы были told мы никогда не сможем принять", - сказал Байден. "Она была, и ее сотрудники тесно связаны с моими во всем, что мы делаем".

Соратники Харрис не были довольны ее выступлением. Это напоминало их чувства в четверг, когда Байден самовольно встал в центр внимания, поздравив бывшего представителя Э Liz Cheney's речь в поддержку Харрис.

Кампания Трампа и видные республиканцы быстро воспользовались возможностью, утверждая, что Байден фактически затмил Харрис во время своего выступления в Белом доме, появившись через две минуты после того, как она начала говорить на митинге в Детройте.

В середине сентября демократическая исследовательская и опросательная инициатива "Blueprint" провела национальное исследование, чтобы оценить множество потенциальных заявлений Харрис о себе и Байдене. Согласно опросу, наиболее успешными были те, которые четко отличали Харрис от Байдена, в то время как наименее эффективными были те, которые предполагали, что администрация Харрис будет строить на достижениях эпохи Байдена.

Как показал опрос, упоминание Байдена снижало поддержку, даже если позиция, заявленная Харрисом, была идентичной.

Эти результаты были распространены среди помощников Харрис.

"Она не колеблется, чтобы выразить свои отличия от него. Он не возражает против этого", - заметил Митч Ландриу, бывший координатор инфраструктуры Белого дома Байдена, который также был со-председателем его кампании и сейчас занимает ту же должность у Харрис. "Они пытались испортить образ Джо Байдена и связать его с Харрис отрицательно, но эти попытки не увенчались успехом, поскольку она не он - она заметно моложе и женщина".

Положение Трампа как "усталое прошлое", Харрис как "будущее"

Отделиться от Трампа проще, чем от Байдена, и сторонники Харрис на ключевых выборах признались CNN, что это, возможно, единственный выход из того, что один из них описал как " ultimate tightrope act".

"Есть четкий контраст с Трампом, и чем более очевидным он становится, тем лучше это для Харрис", - сказал демократический губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. "Каждый день, когда люди сравнивают хаос Дональда Трампа с взглядами и ценностями Харрис, это победа для Харрис".

"Джо Байден сделал многое для Пенсильвании, особенно в области инфраструктуры и энергетических рабочих мест. Помните: при Байдене и Харрис больше людей нашли работу, чем при Трампе", - добавил демократический представитель Брендан Бойл, давний близкий союзник Байдена, представляющий округ Филадельфии. "Сосредоточьтесь на будущем, акцентируйте внимание на следующем: "Трамп был повсюду на наших экранах в течение последнего десятилетия, и если он будет переизбран, он станет самым старым президентом в истории. Она может правомерно утверждать, что Трамп представляет бремя прошлого, а она представляет будущее".

Сенатор Аризоны Марк Келли согласился, отметив, что этот контраст хорошо работал во время его недавней поездки с Харрис на мексикано-американскую границу, где она встретилась с местными официальными лицами и выступила с речью, которая существенно отличалась от всего, что делал Байден.

"Я считаю, что жители Аризоны хотят больше узнать об этом вопросе, но в конечном итоге это должно быть о принятии обоснованных решений, которые влияют на сообщество", - сказал Келли. "Я не думаю, что президент и вице-президент всегда будут иметь одинаковую точку зрения по каждому вопросу. Я считаю, что у нее есть умная стратегия, и она эффективно ее сформулировала там".

Келли подчеркнул, что разговор Харрис о своем прошлом опыте в качестве бывшего генерального прокурора пограничного штата был сосредоточен на достижении соглашения по партийным линиям, что он считал успешным.

Так что, хотя "я не фокусируюсь на сравнении ее с президентом", - сказал Келли, "есть значительное различие между ней и Трампом по этому вопросу".

Байден добивается признания и настаивает на том, что он не обидчив

Байден, как обычно, подходит к финишной прямой, сочетая политику и психологию.

Президент в целом доволен своим решением выйти из гонки летом - прекрасно осознавая, что если выиграет Трамп, будущее американской демократии может быть под угрозой, и что его наследие как человека, который выбрал и уступил место Харрис, находится на кону.

Только несколько недель назад Байден сказал руководству кампании Харрис, что поддерживает все, что она сделает, чтобы одержать победу, как сказал источник, знакомый с разговором.

Однако недовольство сохраняется. Некоторые круги в Западном крыле и за его пределами считают, что ограниченный график, путаные речи и occasional ошибки Трампа не интерпретируются как признаки непрофессиональной некомпетентности, как это было для Байдена весной.

Даже в последние дни близкие советники Байдена сказали CNN, что они слышали жалобы на то, что Байден был бы в более сильной позиции, если бы остался в гонке.

Ведущие демократические операторы и официальные лица посмеялись, когда им сказали CNN об этих чувствах, и один ветеран-консультант заявил: "Это абсолютно абсурдно".

Старший советник Байдена сказал CNN, что такие чувства не широко распространены в Белом доме.

Президент не обидчив и не чрезмерно защищает любое расстояние, которое Харрис поддерживает, сказал советник, утверждая, что он также продолжает подчеркивать необходимость дальнейшего прогресса.

"Президент полностью посвящен оказанию помощи вице-президенту в ее кампании", - заявил старший советник. "Он был и будет продолжать путешествовать в ключевые штаты от ее имени, чтобы поговорить о своем опыте работы с Харрис как с партнером в управлении".

Команда вице-президента признает, что связь с президентом может не быть сильной политической позицией, но установление собственной идентичности является критически важным для Харрис. Это отличается от некоторых советников, которые хотели бы, чтобы Байден держался подальше от дипломатических поездок, считая, что они могут еще больше затмить Харрис в последние недели кампании.

В споре между Харрис и бывшим президентом отличаться от Трампа считается очевидным преимуществом. Сенатор Аризоны Марк Келли считает, что Харрис эффективно продемонстрировала свои отличительные взгляды на такие вопросы, как контроль над границей, создавая значительный контраст с Трампом.

