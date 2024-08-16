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Харрис делает "борьбу с ценовыми вымогателями" приоритетом

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Кандидат в президенты Харрис будет действовать против высоких цен - на продукты, аренду и...
Кандидат в президенты Харрис будет действовать против высоких цен - на продукты, аренду и лекарства.

Харрис делает "борьбу с ценовыми вымогателями" приоритетом

Партия демократов наслаждается волной эйфории после номинации Камалы Харрис на пост президента, но пока она не подкрепила это чем-то существенным. Однако теперь она четко дает понять, на чем должен сосредоточиться ее политические усилия: снижение стоимости жизни в ключевых областях.

Кандидат в президенты США Камала Харрис планирует сделать снижение стоимости жизни для граждан своим главным приоритетом, если выиграет выборы. Она планирует снизить налоги для среднего класса, бороться с завышенными ценами на продукты питания, высокими расходами на жилье и обманом арендодателей, объявила ее кампания. Ее соперник, Дональд Трамп, ранее обвинил Харрис в частичной ответственности за "ужасную инфляцию", будучи вице-президентом на пресс-конференции.

Хотя президент Джо Байден снял свою кандидатуру 21 июля, Демократическая партия быстро объединилась вокруг Харрис как нового кандидата. Однако ее политические заявления оставались расплывчатыми. В пятницу днем (14:45 местного времени, 20:45 UTC) она планировала выступить с речью, в которой изложит свою экономическую программу в штате Северная Каролина. Ее кампания уже раскрыла некоторые детали. Харрис хочет реализовать пакет мер по снижению "расходов американских семей" в течение первых 100 дней своего президентства. Она планирует оказать помощь родителям со средним или низким доходом через новый налоговый кредит в размере 6000 долларов (около 5460 долларов) за первый год жизни их ребенка.

Харрис хочет бороться с обманом арендодателей

Она также планирует ввести закон против "обмана потребителей" в пищевой промышленности и запустить инициативу по строительству трех миллионов новых домов в течение четырех лет, а также принять правовые меры против обмана арендодателей со стороны корпораций недвижимости.

Бывший президент Трамп обвинил Харрис в бездействии в борьбе с инфляцией во время своего пресс-конференции в четверг вечером (местное время). Он сказал: "День один для Харрис наступил уже три с половиной года назад. Где она была? И почему она ничего не сделала?"

Окруженный продуктами питания и табличками, показывающими рост цен, правый популист прокомментировал: "Бекон зашкаливает!" и так далее.

При президенте Байдене, вступившем в должность в начале 2021 года, инфляция достигла 9,1 процента к июню 2022 года, самого высокого уровня почти за 40 лет. Основными причинами были пандемия COVID-19 и российское вторжение на Украину.later. The inflation rate then decreased significantly.

В среду Министерство труда США объявило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, самый низкий рост с марта 2021 года. Тем не менее, многие американцы продолжают сталкиваться с последствиями высоких темпов инфляции в последние годы.

Дешевые лекарства для облегчения бремени пожилых людей

Высокие цены на рецептурные лекарства также обременяют многих граждан. Вместе с Байденом Харрис объявила о "историческом" снижении цен на десять лекарств для пожилых людей в среду. Соглашение с фармацевтическими компаниями принесет облегчение в размере 1,5 миллиарда долларов для пожилых людей уже в 2026 году.

Харрис и Байден также провели первое совместное мероприятие своей кампании после снятия Байденом своей кандидатуры в среду, демонстрируя единство. 81-летний Байден выглядел бодрым на мероприятии в штате Мэриленд, намеренно ошибочно назвав соперника "Дональдом Думпом или Дональдом Кем-то" ("думп" означает свалку) и похвалив Харрис как "чертова хорошего президента" в становлении.

Байден также должен выступить с речью на Национальном съезде демократов на следующей неделе в Чикаго. После того, как Харрис уже была провозглашена президентским кандидатом на электронном голосовании в начале августа, 59-летняя Харрис официально примет номинацию на съезде.

Волна энтузиазма, вызванная candidacy Харрис, поставила Трампа на defensive, и недавние опросы показывают, что она немного опережает его. На своей пресс-конференции правый популист продолжил личные нападки на Харрис, назвав ее неумной и так далее.

Экономическая программа Камалы Харрис делает акцент на снижении стоимости жизни, включая борьбу с высокими расходами на жилье и завышенными ценами на продукты питания. В рамках своих планов она хочет снизить налоги для среднего класса, бороться с обманом арендодателей и ввести закон против обмана потребителей в пищевой промышленности.

Цены на недвижимость, хотя напрямую не упоминаются в экономической программе Харрис, потенциально могут быть затронуты ее планами построить три миллиона новых домов в течение четырех лет и принять правовые меры против обмана арендодателей со стороны корпораций недвижимости.

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