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ПолитикаНовостиПрава женщин

Харрис бросает вызов строгому подходу Трампа с изобилием женственности.

 and  Alex Stellmacher
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За последние несколько дней, несколько видных женских фигур появились на Демократическом партийном...
За последние несколько дней, несколько видных женских фигур появились на Демократическом партийном съезде в Чикаго.

Харрис бросает вызов строгому подходу Трампа с изобилием женственности.

В заключительной фазе Демократического съезда видные фигуры, такие как певица Пинк, женская музыкальная группа "The Chicks" и многочисленные женщины-политики и родственники, выразили поддержку кандидату в президенты Камале Харрис. Это событие служило свидетельством кампании Харрис, которая часто приобретает феминистский тон, конкурируя с республиканским коллегой Дональдом Трампом.

Демократическая и Республиканская партии используют сцены съездов как трибуны для представления своих уникальных видений общества, подчеркивая традиционные гендерные роли, права женщин и индивидуальные идеологии.

Последние моменты Демократического съезда продемонстрировали значительный контраст между двумя кампаниями, преднамеренно представляя резкую разницу в их подходах. Эта преднамеренная постановка является визитной карточкой американских политических стратегов, которые хорошо разбираются в создании захватывающих зрелищ.

Женское влияние на Демократическом съезде

Ранее на Чикагском съезде появлялись влиятельные женщины, выступавшие в поддержку Харрис, в том числе бывшая первая леди Мишель Обама, телеведущая Опра Уинфри и бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон.

В последний день съезда празднование женской эмансипации заняло центральное место. Участники и выступающие были одеты в белые одежды, символизирующие права женщин. Среди них были высокопоставленные политики, падчерица, сестра и племянница Харрис, а также их дети, все присутствовавшие на сцене. Актрисы Ева Лонгория и Керри Вашингтон также выступили, выразив свою поддержку Харрис, в то время как "The Chicks" исполнили Гимн. Певица Пинк и ее дочь Уиллоу исполнили дуэтом.

Мужское доминирование на Республиканском съезде

Республиканский съезд в Милуоки, проходивший в июле, отличался иной атмосферой. Главными спикерами Дональда Трампа были профессиональный рестлер Халк Хоган и глава UFC Дана Уайт, оба из которых в прошлом были обвинены в домашнем насилии. Халк Хоган взбодрил толпу в Милуоки, сняв рубашку и продемонстрировав футболку с американским флагом darunter. Это вызвало бурные аплодисменты и крики.

Музыкант Кид Рок возглавил музыкальную программу на Милуокском съезде, подбадривая аудиторию в поддержку Трампа. Он кричал "Борьба, борьба!" по всему залу съезда, вызывая энтузиазм среди сторонников Трампа. Открывая съезд, Трамп выбрал классическую песню соул-певца Джеймса Брауна "Это мир мужчин".

Съемка Демократического съезда предлагала заметный контраст с многочисленными женщинами-спикерами и исполнителями, выступающими за права женщин, такими как певица Пинк и "The Chicks". Акцент на правах женщин продолжался на протяжении всего события, с участниками, одетыми в белые одежды как символ солидарности.

Свет на правах женщин на Демократическом съезде резко отличался от Республиканского съезда, где мужские фигуры, такие как Халк Хоган и профессиональное рестling, были приоритетными, казалось, подчеркивая традиционные гендерные роли.

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