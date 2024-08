Хантер Байден нанял нового адвоката перед судебным процессом по налоговому делу после того, как переговоры о признании вины зашли в тупик

Возможное соглашение о признании вины все еще может позволить сыну президента Джо Байдена Хунтеру избежать второго суда после его недавнего осуждения по обвинению в незаконном владении оружием, сообщают два источника, знакомые с переговорами.

Две стороны пока не продвинулись в переговорах до чего-либо конкретного, и неясно, достигнут ли они соглашения до того, как Хант будет предан суду по обвинению в уклонении от уплаты налогов, в том числе по трем тяжким преступлениям, в Калифорнии в следующем месяце, сказали источники.

Ситуация побудила Ханта Байдена нанять известного адвоката Марка Герагоса, который ведет свою фирму в Лос-Анджелесе, для судебного процесса по налоговым вопросам. Из-за финансового давления из-за продолжающихся судебных издержек и ограничений по времени для его адвокатов из Вашингтона, команда, которая вела дело Ханта в Делавэре, уступает место Герагосу, сказали источники.

Развития событий подчеркивают, как юридическая и политическая ситуация вокруг сына президента изменилась за последние два месяца и как Хант Байден может захотеть избежать второго дорогостоящего и унизительного судебного процесса, когда его отец готовится покинуть Белый дом.

Деньги также стали фактором. Его главный благотворитель, голливудский супер-адвокат Кевин Моррис, исчерпал средства, которые он может посвятить защите Байдена, сказал один из источников CNN. За последние полтора года команда юристов Ханта подала несколько исков против его критиков, но основная часть его счетов приходится на уголовные дела.

Процесс в Делавэре длился семь дней, но судебный процесс по налоговым вопросам, скорее всего, займет гораздо больше времени, что означает гораздо большие расходы для подсудимого.

Защита Ханта в Делавэре, а также агрессивные подходы в судебных процессах и на Капитолийском холме возглавлялись Аббе Лоуэллом, старшим партнером крупной корпорации Winston & Strawn.

Фирма имела нескольких юристов, работающих над процессами и планируемыми апелляциями, но была перегружена своей другой работой этим летом, когда судебная деятельность Ханта на Западном побережье продолжалась. Типичная ставка Лоуэлла, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия, составляет более 1700 долларов в час, согласно одному источнику, знакомому с фирмой, although it is unknown if this is what Biden is being billed.

Ранее официальные лица Белого дома отвергали идею о запуске кампаний по сбору средств для судебных издержек в политических кругах президента, сказали источники, знакомые с этим вопросом, CNN в этом году.

Переговоры о соглашении часто ускоряются ближе к дате судебного процесса

Ранее достигнутое соглашение между Хантом Байденом и специальным прокурором Дэвидом Уисом о том, чтобы избежать судебных процессов и потенциального тюремного заключения год назад, развалилось драматическим образом.

Но в дни после осуждения Ханта в Делавэре в начале июня, когда присяжные признали его виновным в незаконном владении оружием после лживых утверждений о том, что он не употребляет наркотики, переговоры о соглашении возобновились.

Источники говорят, что офис специального прокурора сказал команде Ханта, что он всегда может признать вину по девяти пунктам, связанным с налогами, в том числе по трем тяжким преступлениям, по которым он обвиняется, без существенных уступок от Министерства юстиции. Но Хант всегда стремился к сокращению возможного тюремного срока, идеально к мелким правонарушениям вместо этого, что является подходом, к которому часто прибегают юристы в переговорах о соглашении.

Офис специального прокурора отказался от комментариев.

Переговоры о соглашении обычно интенсифицируются для подсудимых, когда приближается первый день судебного процесса.

Федеральный судебный процесс по налоговым вопросам, запланированный на начало следующего месяца в Лос-Анджелесе, вновь рассмотрит похожие болезненные эпизоды наркотической зависимости и связи с женщинами, которые были представлены на судебном процессе по оружию ранее в этом году. В том числе воспоминания из вдовы его брата, Боу Байдена, которого офис специального прокурора планирует вызвать в качестве свидетеля, согласно недавним судебным записям.

Люден Робертс, мать одного из детей Ханта Байдена, с которым он судился из-за алиментов, также была вызвана в качестве свидетеля, сказал ее адвокат.

Прокуроры попытаются доказать жюри, что Хант Байден не заплатил 1,4 миллиона долларов федеральных налогов, скрывая от IRS международный бизнес, в то время как тратил деньги на роскошные отели, люксовые автомобили и проституток.

Хант Байден в конечном итоге уплатил налоги, но осуждение по этим пунктам может увеличить возможный тюремный срок, который он faces. Он должен быть приговорен за осуждение по обвинению в незаконном владении оружием в ноябре, несколько дней после президентских выборов, и faces тюремное заключение и штрафы.

Изменился ли расчет на помилование?

Одновременно его отец имеет возможность помиловать его или смягчить его приговор. После осуждения Ханта в Делавэре, когда президент все еще вел кампанию за второй срок, Джо Байден сказал, что он "будет придерживаться решения присяжных" и не будет помиловать своего сына или смягчать его приговор, что он может сделать, пока он президент.

Неясно, изменил ли президент свое мнение после того, как он отказался от переизбрания в прошлом месяце.

Белый дом отказался от комментариев для этой истории.

Адвокаты Ханта Байдена Лоуэлл и Герагос имеют опыт в продвижении высокопрофильных помилований. Герагос получил помилование от бывшего президента Билла Клинтона в последние часы его президентства для одного из бизнес-партнеров, заключенных в тюрьму во время расследования Уайтергейта.

Но подобные усилия, возглавляемые юристами, могут не понадобиться в случае Ханта Байдена, так как любые обсуждения возможного помилования, скорее всего, будут происходить между отцом и сыном, и решение будет принято ближе к концу президентства, сказали источники.

CNN Marshall Cohen внес свой вклад в этот отчет.

Несмотря на сообщения об интересе к сделке о признании вины, будущее правового положения сына президента Байдена остается неопределенным, поскольку он готовится к потенциально длительному и дорогостоящему судебному процессу по налоговым вопросам в Калифорнии. Результат этого процесса может потенциально повлиять на любое возможное помилование или смягчение приговора, которое его отец, президент Джо Байден, мог бы рассмотреть, учитывая его полномочия на помилование или смягчение приговоров, будучи в должности.

Читайте также: