ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований.

Переговоры о перемирии в секторе Газа продолжатся в египетской столице Каире на следующей неделе. Новое предложение о компромиссе было представлено Израилю и радикальной исламской палестинской организации ХАМАС, согласно Белому дому в Вашингтоне. Это предложение было немедленно отвергнуто кругами ХАМАС из-за "новых условий" со стороны Израиля.

"Это предложение основывается на общих основах, на которых было достигнуто соглашение на прошлой неделе, и заполняет оставшиеся пробелы таким образом, чтобы позволить быстрое выполнение соглашения", - говорится в заявлении Белого дома, которое также было утверждено другими двумя посредниками, Катаром и Египтом.

Во время своего визита в столицу Ливана Бейрут египетский министр иностранных дел Бadr Abdelatty заявил, что перемирие в секторе Газа является "ключом к началу решения региональной проблемы и начала уменьшения". Он выразил надежду на "благие намерения и политическую волю для достижения этого срочного соглашения" в секторе Газа. Каир "не оставит никаких усилий" для защиты Ливана от "непредсказуемых последствий эскалации".

ХАМАС требует "полного вывода" из Газы

Сообщается, что новое предложение включает в себя продолжение размещения израильских солдат в секторе Газа вдоль границы с Египтом. Неизвестный представитель ХАМАС сообщил этой информации агентству AFP: "Мы примем только полное перемирие, полный вывод израильских войск из сектора Газа и возвращение перемещенных лиц, а также соглашение об обмене пленными из израильских тюрем".

Переговоры о перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников, удерживаемых там, возобновились в четверг в столице Катара Дохе. Заявление Белого дома описало эти переговоры как "существенные" и проходившие в "благоприятной атмосфере".

Конфликт на Ближнем Востоке в последнее время значительно обострился. Иран и ливанская шиитская militia "Хезболла" угрожают Израилю с тех пор, как в конце июля были убиты лидер ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране и военный руководитель "Хезболлы" Фуад Шукр в Бейруте. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль в обоих нападениях. В предвидении эскалации главный союзник Израиля, США, усилил свое военное присутствие в регионе. Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение о перемирии в секторе Газа также может удержать Иран от нападения на Израиль и таким образом предотвратить дальнейшее обострение конфликта в регионе.

Отказ ХАМАС принять предложение о компромиссе в Дохе приводит к продолжению напряженности в секторе Газа. Несмотря на призывы к перемирию, ситуация в секторе Газа остается нерешенной, так как ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск и возвращении перемещенных палестинцев.

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