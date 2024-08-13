Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСледующие

ХАМАС стреляет ракетами по Израилю

Исламский ХАМАС запустил ракету в сторону Израиля. Как сообщают вооруженные силы, ракета упала в море, а вторая не достигла Израиля.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Жители сообщили о слышном взрыве в центре Тель-Авива в результате нападения (Архивное изображение).
Жители сообщили о слышном взрыве в центре Тель-Авива в результате нападения (Архивное изображение).

- ХАМАС стреляет ракетами по Израилю

Впервые с конца мая радикальная исламистская террористическая организация ХАМАС снова запустила ракеты по центральной части Израиля. Одна ракета, запущенная из сектора Газа, упала в Средиземное море в центральной части страны, сообщили в армии. Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку двумя ракетами, которые были направлены на Тель-Авив и его пригороды. Вторая ракета была идентифицирована, но не вошла на территорию Израиля, заявили в армии.

Первоначально не поступало сообщений о жертвах. Жители центральной части Тель-Авива сообщили о слышном взрыве. По данным армии, не было запущено предупреждение о ракетной атаке. Это, по-видимому, потому, что ракеты не попали в населенные районы. Последний раз ХАМАС атаковал Тель-Авив из сектора Газа ракетами в конце мая.

Этот инцидент стал первой ракетной атакой ХАМАС с момента их последней атаки на окраинах Тель-Авива в конце мая. Следующая ракета, запущенная из сектора Газа, упала без вреда в Средиземное море.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно