- ХАМАС стреляет ракетами по Израилю

Впервые с конца мая радикальная исламистская террористическая организация ХАМАС снова запустила ракеты по центральной части Израиля. Одна ракета, запущенная из сектора Газа, упала в Средиземное море в центральной части страны, сообщили в армии. Военное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку двумя ракетами, которые были направлены на Тель-Авив и его пригороды. Вторая ракета была идентифицирована, но не вошла на территорию Израиля, заявили в армии.

Первоначально не поступало сообщений о жертвах. Жители центральной части Тель-Авива сообщили о слышном взрыве. По данным армии, не было запущено предупреждение о ракетной атаке. Это, по-видимому, потому, что ракеты не попали в населенные районы. Последний раз ХАМАС атаковал Тель-Авив из сектора Газа ракетами в конце мая.

Этот инцидент стал первой ракетной атакой ХАМАС с момента их последней атаки на окраинах Тель-Авива в конце мая. Следующая ракета, запущенная из сектора Газа, упала без вреда в Средиземное море.

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