ХАМАС раскрывает списки с тоннами погибших в Газе

Следуя жестокой террористической атаке на Израиль, ответ страны был столь же решительным. Действия в секторе Газа вызвали значительную реакцию против Иерусалима. Недавно, Министерство здравоохранения, возглавляемое ХАМАСом, опубликовало исчерпывающий список жертв, насчитывающий более 34 000 имен. Этот список занимает 649 страниц, охватывая период с 7 октября 20XX года по 31 августа. Однако важно отметить, что точность этих цифр не может быть подтверждена, так как они не различают гражданских лиц и комбатантов.

Первые 14 страниц этого списка содержат 710 младенцев, указанных как в возрасте менее одного года, с возрастом "0" рядом с их именами. Горестная статистика показывает, что 11 355 из погибших были несовершеннолетними, младше 18 лет. Интересно, что список также включает двух столетних - 100-летнего и 101-летнего мужчину.

Согласно данным ХАМАСа, с начала вооруженного конфликта 7 октября в секторе Газа погибло более 41 200 человек. Ранее армия Израиля объявила, что в войне в Газе было ликвидировано более 17 000 комбатантов, но достоверность этих цифр остается недоказанной.

7 октября серия террористических атак, организованных ХАМАСом и другими экстремистскими группами, привела к гибели более 1200 человек в Израиле, а также к похищению и перевозке в Газу примерно 250 человек. Это ужасное и беспрецедентное массовое убийство спровоцировало полномасштабный конфликт.

В то время как число гражданских жертв растет, и Газа находится в плачевном состоянии, Израиль столкнулся с волной резкой международной критики. Разрушения и бедственное положение только ухудшают общественное мнение в отношении Израиля.

Международное сообщество призывает Комиссию расследовать обвинения в применении Израилем непропорциональной силы в ходе конфликта. Комитет, сформированный Комиссией, должен представить свои выводы и рекомендовать возможные меры ответственности.

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