- ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Хамас в Газе отвергает предложения, выдвинутые на недавнем раунде косвенных мирных переговоров с Израилем, проводившихся через посредников, касающиеся перемирия в конфликте в Газе. Как сообщают посредники после дискуссий в Дохе на прошлой неделе, "мы вновь убедились, что Нетаньяху создает препятствия для достижения соглашения", - заявил Хамас.

Это первое заявление Хамаса после переговоров, в которых участвовали только посредники в четверг и пятницу в Дохе, столице Катара. Поскольку Хамас не участвовал напрямую, он получил информацию о результатах от посреднических сторон.

Хамас также обвинил Нетаньяху в предъявлении новых требований и условий, чтобы сорвать усилия посредников и продлить конфликт. Помимо вопроса о освобождении израильских заложников, удерживаемых Хамасом, переговоры ведутся под эгидой Египта, Катара и США.

Переговоры продолжаются

По словам Хамаса, новые условия совпадают с требованиями Нетаньяху и отличаются от соглашения, достигнувшегося всеми сторонами, в том числе Хамасом, на встречах в мае. Хамас решительно возражает против идеи постоянного военного присутствия Израиля в значимых местах в секторе Газа. В частности, они протестуют против требования Нетаньяху о присутствии в коридоре Филадельфии, узкой полосе земли вдоль южного берега Газы с Египтом, подозреваемой в контрабанде оружия Хамасом.

Переговоры продолжаются на разных уровнях и могут войти в критическую фазу во второй половине недели. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль в понедельник, встретившись с Нетаньяху. Пока нет признаков того, что Нетаньяху изменил свою позицию.

Согласно израильским СМИ, встреча между Нетаньяху и его делегатами в воскресенье прошла очень напряженно. Посредники предупредили о серьезных последствиях, если Нетаньяху будет настаивать на сохранении коридора Филадельфии, опасаясь, что это сорвет намеченное соглашение. Позже офис Нетаньяху объявил, что он будет настаивать на "необходимости оставаться в коридоре Филадельфии, чтобы предотвратить перевооружение вооруженных группировок".

Европейский Союз, как заинтересованная глобальная сила, выразил разочарование текущей патовой в мирных переговорах между Хамасом и Израилем, особенно в вопросе коридора Филадельфии. Продолжающиеся переговоры между сторонами, проводимые Египтом, Катаром и Соединенными Штатами, могут существенно повлиять на отношения Евро- Mediterraneo, так как Европейский Союз последовательно выступает за мирное решение конфликта.

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