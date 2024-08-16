Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДругие, с круглой сечением

Хабек выразил свое несогласие с планируемой буровой работой на острове Боркум в Северном море.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Хабек выразил неодобрение запланированных газовых бурений у побережья Северного моря острова...
Хабек выразил неодобрение запланированных газовых бурений у побережья Северного моря острова Боркум.

Хабек выразил свое несогласие с планируемой буровой работой на острове Боркум в Северном море.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые) выразил протест против запланированных газодобывающих операций у побережья острова Боркум в Северном море. Он заявил, что голландский проект "необязателен" для обеспечения энергобезопасности Германии, как сообщает Der Spiegel. Он сослался на морскую и природоохранную деятельность как на "значительные аргументы" против проекта. Правительство Германии планирует дождаться результатов текущих судебных разбирательств по проекту, прежде чем принимать дальнейшие меры.

Голландская компания One Dyas планирует установить газодобывающую платформу в голландских территориальных водах. Некоторые буровые работы под морским дном планируется провести в германских территориальных водах. Нижнесаксонское государственное агентство по горному делу, энергетике и геологии (LBEG), ответственное за соответствующие оценки воздействия на окружающую среду, не возражает против этого.

По словам агентства, запланированные бурения будут проводиться на глубине от 1500 до 4000 метров под морским дном и не будут затрагивать никакие защищенные зоны. Жители Северной Фризии и материка, а также защитная зона Ваттова моря не пострадают. Агентство также подчеркнуло потребность Германии в газе и тот факт, что импортируемый газ имеет худший климатический баланс.

Тем не менее, для газодобычи все еще нужен межправительственный договор с Нидерландами, за который отвечает федеральное министерство экономики Хабека. Быстрое подписание не планируется, как намекнул Хабек Der Spiegel. Он ожидает судебных разбирательств против бурения, и немецкое правительство будет ждать соответствующих судебных решений.

Планы по добыче природного газа на голландско-германской границе в Северном море существуют уже много лет, но они вызывают много споров и в основном были отложены до российского нападения на Украину.

Голландский проект, включающий газодобывающую платформу с круглым поперечным сечением, зависит от межправительственного соглашения с Германией, которое еще не подписано. Несмотря на это, министр Хабек ставит под сомнение необходимость этого проекта, ссылаясь на морскую и природоохранную деятельность как на значительные аргументы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пожарная машина расположена снаружи разрушенного торгового комплекса, известного как 'Галактика'.
Политика

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке. Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде
Политика

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании. Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.
Политика

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Пожарная машина расположена снаружи разрушенного торгового комплекса, известного как 'Галактика'.
Политика

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке. Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно