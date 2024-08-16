Хабек выразил свое несогласие с планируемой буровой работой на острове Боркум в Северном море.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые) выразил протест против запланированных газодобывающих операций у побережья острова Боркум в Северном море. Он заявил, что голландский проект "необязателен" для обеспечения энергобезопасности Германии, как сообщает Der Spiegel. Он сослался на морскую и природоохранную деятельность как на "значительные аргументы" против проекта. Правительство Германии планирует дождаться результатов текущих судебных разбирательств по проекту, прежде чем принимать дальнейшие меры.

Голландская компания One Dyas планирует установить газодобывающую платформу в голландских территориальных водах. Некоторые буровые работы под морским дном планируется провести в германских территориальных водах. Нижнесаксонское государственное агентство по горному делу, энергетике и геологии (LBEG), ответственное за соответствующие оценки воздействия на окружающую среду, не возражает против этого.

По словам агентства, запланированные бурения будут проводиться на глубине от 1500 до 4000 метров под морским дном и не будут затрагивать никакие защищенные зоны. Жители Северной Фризии и материка, а также защитная зона Ваттова моря не пострадают. Агентство также подчеркнуло потребность Германии в газе и тот факт, что импортируемый газ имеет худший климатический баланс.

Тем не менее, для газодобычи все еще нужен межправительственный договор с Нидерландами, за который отвечает федеральное министерство экономики Хабека. Быстрое подписание не планируется, как намекнул Хабек Der Spiegel. Он ожидает судебных разбирательств против бурения, и немецкое правительство будет ждать соответствующих судебных решений.

Планы по добыче природного газа на голландско-германской границе в Северном море существуют уже много лет, но они вызывают много споров и в основном были отложены до российского нападения на Украину.

Голландский проект, включающий газодобывающую платформу с круглым поперечным сечением, зависит от межправительственного соглашения с Германией, которое еще не подписано. Несмотря на это, министр Хабек ставит под сомнение необходимость этого проекта, ссылаясь на морскую и природоохранную деятельность как на значительные аргументы.

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