- Хабек выражает недовольство соглашением по бюджету.

Вице-канцлер Зеленых Роберт Хабек выразил недовольство результатом дискуссий по бюджету федерального правительства. Обычно бюджет с дефицитом 2%, примерно 9 миллиардов евро, получает одобрение, объяснил Хабек газетам Funke Media Group. Однако текущий дефицит в 12 миллиардов евро "довольно необычен". По словам Хабека, причиной такого высокого дефицита являются многочисленные предыдущие соглашения, которые не позволили его сократить.

Он считает, что дефицит уменьшится к концу парламентских процедур. Кроме того, Хабек ожидает, что бюджет будет конституционным. Однако он раскритиковал тот факт, что некоторые аспекты бюджетного плана были опубликованы во время летних каникул. Хотя он не упоминал напрямую министра финансов Кристиана Линднера, он заявил: "Такой метод всегда заканчивается тем, что кто-то теряет доверие или меняет свою интерпретацию".

Лидер СДПГ Сакка Эскен назвала бюджетный спор в "ДойчеFunke" "трудно терпеть". Бюджетный проект уже был представлен с минимальными изменениями. По ее мнению, "дебаты были более обширными, чем сам вопрос". Теперь проект готовится к парламентскому рассмотрению, что позволит сосредоточиться на разработке законодательства.

Критика Зеленых по бюджетному дефициту в основном направлена на Федеральный парламент, так как они считают, что многочисленные предыдущие соглашения помешали сокращению дефицита. Несмотря на критику Хабека, он ожидает, что бюджет будет одобрен Федеральным парламентом, так как считает его конституционным.

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