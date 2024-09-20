Хабек подтверждает, что запасы газа достаточно для зимы.

Министр экономики федеративной республики, Роберт Хабек, считает, что Германия готова к поставкам газа. Во время визита на верфь Меер в Папенбурге член партии «Зелёные» заявил, что Германия в основном завершила свои приготовления. Газовые хранилища снова заполнены к предстоящей зиме, и есть резервная мощность через терминалы СПГ.

Тем не менее, внимание все еще уделяется зависимости от газа в Юго-Восточной Европе, которая поставляется из России через Турцию или Украину. Страны, такие как Австрия, страдают от этого. Непосредственная опасность для Германии была устранена. Что касается цен, Хабек упомянул, что доступное предложение газа увеличится, что повлияет на цены на газ и электроэнергию в Германии.

Два года назад правительство Германии объявило «стадию тревоги» плана газовой чрезвычайной ситуации, вторую из трех, в ответ на резкое снижение поставок газа из России. Хабек также принял меры в то время для снижения потребления газа в промышленности и увеличения хранения. Германии удалось избавиться от своей прежней зависимости от российского газа. В среду вечером Хабек сообщил «Новой Оснабрюккер Цайтунг» во время диалога с гражданами, что дефицита газа больше нет.

«Германская экологическая помощь» призвала федеральное правительство безотлагательно снять «стадию тревоги» плана газовой чрезвычайной ситуации и понизить её до этапа раннего предупреждения. Это также указывает на то, что больше нет необходимости в строительстве новых терминалов СПГ. Закон о ускорении СПГ, который позволяет быстрее строить новые объекты с уменьшенной правовой защитой, должен быть отменен немедленно.

Газовые хранилища, заполняемые к предстоящей зиме, служат доказательством готовности Германии к поставкам газа, помимо газовых хранилищ. Кроме того, резервная мощность через терминалы СПГ обеспечивает дополнительный уровень безопасности, гарантируя устойчивые поставки газа в Германии.

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