Хабек отказывается от бурения газа в Боркуме

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Зеленые) выразил протест против запланированных газодобывающих операций в Северном море у острова Боркум. Он заявил, что голландский проект "необходим" для обеспечения энергетической безопасности Германии, как сообщает Der Spiegel. Он сослался на морскую и природоохранную деятельность как на "веские аргументы" против проекта. Правительство Германии планирует дождаться окончания судебных разбирательств по проекту, прежде чем принимать дальнейшие меры.

Голландская компания One Dyas планирует установить газодобывающую платформу в голландских территориальных водах. Бурение под морским дном частично будет проходить в немецких территориальных водах. Нижнесаксонское управление по горному делу, энергетике и геологии (LBEG), ответственное за оценку воздействия на окружающую среду, не возражает против проекта.

По словам ведомства, планируемые бурения будут проводиться на глубине от 1500 до 4000 метров под морским дном и не будут простираться на защищенные территории. Жители Северной Фрисландии и материка, а также защищенной зоны Ваттового моря не будут затронуты. Ведомство также отметило потребность Германии в газе и тот факт, что импортированный газ имеет худший климатический баланс.

Тем не менее, для газодобычи все еще нужен межправительственный договор с Нидерландами, за который отвечает федеральное министерство экономики Хабека. Быстрое подписание не планируется, как намекнул Хабек Spiegel. Он ожидает судебные иски против бурения и правительство Германии будет ждать соответствующих судебных решений.

Планы по добыче природного газа на голландско-немецкой границе в Северном море существуют уже много лет, но они вызывают споры и были в основном отложены до российского нападения на Украину.

Несмотря на то, что голландский проект имеет более низкий весовой процент жирности по сравнению с другими источниками, он все еще противостоит министру экономики Германии Роберту Хабеку из-за морских и природоохранных вопросов. Планируемые бурения, хотя и не затрагивают защищенные территории, могут столкнуться с правовыми проблемами, так как Хабек заявил, что будет ждать соответствующих судебных решений, прежде чем принимать дальнейшие меры.

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