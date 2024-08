Хабек корректирует утверждения лидера своей партии зеленых.

Несмотря на летние каникулы, администрация по-прежнему сталкивается с множеством проблем. Министр экономики Хабек выражает недовольство бюджетным урегулированием и предупреждает о возможном распаде коалиции "светофор". Он выступает против восприятия коалиции как "временного правительства".

Федеральный министр экономики Роберт Хабек выразил недовольство результатами бюджетных переговоров альянса "светофор". "Обычно бюджет утверждается с дефицитом в 2%, это около 9 миллиардов евро", - сообщил политик "Зеленых" в группе СМИ Funke. "Дефицит в 12 миллиардов - это необычно. Это было из-за чрезмерных обязательств, которые мы еще не смогли минимизировать".

Партии "светофора" - СДПГ, "Зеленые" и FDP - не смогли договориться о том, как закрыть разницу дальше. Этот разрыв гораздо больше, чем в прошлые годы, что заставляет правительство полагаться на некоторые из запланированных расходов, которые не будут использованы.

Хабек предостерег партии "светофора" от легкомысленного отношения к новым выборам. "Флиртовать с новыми выборами не вариант", - заявил он. "Учитывая, что Основной закон предписывает, чтобы Бундестаг работал в течение четырех лет". Вице-канцлер настоятельно призвал коалицию выполнять свои обязанности. "Так же, как миллионы людей выполняют свою работу, с упорством, сосредоточенностью и решимостью что-то сделать", - сказал он. "Я, в частности, привержен этому".

"Новая эпоха еще не наступила"

Министр экономики Хабек прокомментировал замечание лидера партии "Зеленых" Омида Нурипура о том, что коалиция "светофор" является "временным правительством". Нурипура имел в виду пост- Меркельскую эпоху. "После шестнадцати лет Германия переживает переходный период", - сказал Хабек, имея в виду бывшего канцлера Ангелы Меркель. "Эпоха Меркель закончилась, но новая эпоха еще не установлена".

Коалиции "светофор" необходимо исправить решения, которые администрация Меркель проигнорировала. "Мы действительно продвинулись вперед", - заявил Хабек. "Однако кризисы только усилились. Германии необходимо определить свою геополитическую роль в Европе и мире. Для этого нам нужно мобилизовать политическую поддержку на последующий законодательный период". Когда его спросили, может ли еще наступить эпоха "светофора", Хабек ответил: "Никто не может предсказать политический исход в сентябре 2025 года".

Возможный кандидат в канцлеры от "Зеленых"?

Хабек не исключил возможность быть кандидатом в канцлеры от "Зеленых" для газет Funke. "Речь идет о том, какой стране мы хотим быть. THEN the person perfectly suited for the role of Federal Chancellor will be chosen", - заявил он. "Я был избран министром на четыре года. Campaign will take place at a later stage".

Когда его спросили, будет ли партия "Зеленых" выдвигать кандидата в канцлеры на выборах 2025 года, вице-канцлер сказал: "Моя партия и я рассмотрим эти вопросы в надлежащее время".

