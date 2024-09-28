Казни Марселласа Уильямса вызвали новое рассмотрение стратегии Верховного суда в отношении смертной казни

Маркус Уилльямс, осужденный в 2001 году за убийство журналистки Фелиции Гейл, был казнен во вторник вечером вскоре после того, как консервативные судьи Верховного суда отказались вмешаться вопреки возражениям трех либеральных судей. Критика казни была быстрой, с НААКП и другими организациями, утверждающими об невиновности Уилльямса.

Некоторые возражения были сосредоточены на Верховном суде, который редко предоставлял последнюю минуту помилование заключенным на смертном одре в прошлом. На самом деле, суд вмешивался всего дважды за последние два года из более чем двух десятков экстренных апелляций, согласно данным Центра информации о смертной казни.

"Очень тревожно, как Верховный суд обращается с делами о смертной казни в последнее время", - сказал Клайв Слоун, профессор права Джорджтаунского университета, выигравший значимое дело в Верховном суде в 2017 году о заключенном на смертном одре с умственными недостатками. "В справедливом и справедливом обществе независимое утверждение об невиновности должно признаваться как важное конституционное утверждение".

Когда в ходатайствах о смертной казни присутствуют расхождения, они обычно исходят от либерального крыла суда. Апелляции затем делят либералов и консерваторов на отдельные лагеря.

"Верховный суд имеет ограниченную роль в делах о смертной казни", - сказал Пол Касселл, профессор права Университета Юты, представляющий семью жертвы в другом деле о смертной казни перед высшим судом в этом году. "Эти дела в основном являются ответственностью государственных властей с минимальным надзором со стороны федеральных судов".

Смертная казнь останется актуальной темой в Верховном суде в ближайшие недели, с несколькими подсудимыми, подлежащими рассмотрению, когда судьи соберутся в понедельник, чтобы рассмотреть стопку апелляций летом. Одно такое дело связано с женщиной из Оклахомы, обвиняемой в убийстве своего мужа, которая утверждает, что прокуроры унизили ее на суде, называя ее "шлюхой" и показывая ее нижнее белье перед присяжными.

Другое дело связано с мужчиной из Алабамы, который утверждает, что он умственно отсталый и поэтому не подлежит смертной казни в соответствии с прецедентом Верховного суда.

Апелляция Глоссопа будет рассмотрена в следующем месяце

Суд назначил слушания по делу Ричарда Глоссопа, заключенного на смертном одре в Оклахоме, на следующий месяц. Дело Глоссопа связано с убийством Барри Ван Тризе, владельца мотеля в Оклахома-Сити, в 1997 году. Джастин Снид, работавший в мотеле, был осужден за это убийство, но, обменяв избежание смертной казни, обвинил Глоссопа как организатора и того, кто нанял Снида для совершения преступления.

Глоссоп пытается опротестовать свой приговор, так как государство признало многочисленные ошибки в своем деле. Например, прокуроры не раскрыли медицинские записи, показывающие, что Снид, главный свидетель против Глоссопа, проходил лечение от психического расстройства. Оклахомский генеральный прокурор, республиканец Гентнер Драммонд, поддерживающий смертную казнь, поддерживает Глоссопа на основе "тревожных доказательств серьезных прокурорских злоупотреблений".

Уилльямс, казнь которого вызвала возмущение в социальных сетях, пытался провести параллели с ситуацией Глоссопа, ссылаясь на аналогичные опасения по поводу своего суда. Среди других проблем Стилус Каунти прокурор Весли Белл сказал, что его предшественник неправильно обращался с оружием убийства, прикасаясь к нему без перчаток. Белл, демократический кандидат в Конгресс, отметил такие нерегулярности.

Однако в случае Уилльямса генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли, республиканский кандидат на переизбрание, отверг эти теории. Бейли утверждал, что ДНК-тестирование не оправдало бы Уилльямса, так как доказательства поддерживали показания эксперта по криминалистике, указывающие на то, что убийца носил перчатки, оставляя следы перчаток на месте преступления.

Дела имеют некоторые сходства, что приводит некоторых к прогнозированию потенциальных проблем для апелляции Глоссопа.

Согласно Роберту Данхаму, директору проекта политики смертной казни, который также представлял заключенных на смертном одре в Верховном суде, серьезная неудача государственных судов в рассмотрении вопросов в деле заслуживает вмешательства Верховного суда, особенно когда апелляция подается совместно и прокурором, и защитником.

Касселл, представляющий семью Ван Тризе в апелляции Глоссопа, оспаривает эти утверждения, заявляя, что сторонники аргументов защиты упускают важные факты в деле и основываются на выборочных деталях из записей прокуроров.

Верховный суд не предоставил объяснение для отказа Уилльямса. Трое либеральных судей, Сотомайор, Кagan и Jackson, выразили свое несогласие без дальнейших объяснений.

В предыдущем деле о смертной казни в январе Сотомайор написала решительное несогласие, выразив озабоченность по поводу использования газа азота для исполнения. Она утверждала, что метод никогда не использовался раньше, и в случае неудачи обречет заключенных на мучительную и негуманную смерть.

Смита казнили в конце января вопреки оппозиции Сотомайор.

В знаменательном решении 1972 года Верховный суд объявил, что способ, которым штаты применяют смертную казнь, является формой жестокого обращения, нарушающей восьмую и четырнадцатую поправки. Несмотря на аннулирование многочисленных смертных приговоров, практика сама по себе не была полностью отменена. Многие штаты впоследствии приняли новые законы, разрешающие исполнение в соответствии с решением суда.

Нежелание Верховного суда рассматривать последние минуты апелляции о смертной казни в основном исходит из его позиции в федеральной судебной системе. Судьи стремятся идентифицировать явные ошибки, совершенные судами lower courts, а не свежие доказательства, представленные подсудимыми.

Сет Кретцер, адвокат защиты, работавший над делами на смертном одре перед Верховным судом, резюмировал позицию суда как "исправлять серьезные неправильные применения конституционного права американскими судами штатов".

Кретцер сказал, что суд не остановит исполнение, даже в отдельном случае, просто из-за новых доказательств, представленных в последнюю минуту.

В ближайшие дни суд решит, соответствуют ли текущие подлежащие рассмотрению дела этому строгому порогу.

В одном из таких ожидающих рассмотрения апелляций адвокаты -Joseph Smith, приговоренного к смертной казни в Алабаме, утверждают, что он должен быть признан умственно отсталым на основании тестов, показывающих IQ slightly выше 70, критерий, упомянутый в предыдущем постановлении Верховного суда.

Однако 11-й апелляционный суд США argued, что этот балл не является жестким пределом, и небольшие отклонения в тестировании могли бы поместить действительный IQ Smith slightly ниже 70. Алабама обжаловала это решение перед Верховным судом, ожидая ответа уже более года.

В Оклахоме Бренда Андрюс faces the death penalty за убийство своего бывшего мужа в 2001 году. В своей апелляции в Верховный суд Андрюс утверждает, что использование прокуратурой "нерелевантной сексуальной истории" должно сделать ее приговор недействительным.

"Убрав у мисс Андрюс всю ее человечность, штат представил перед жюри образ 'шлюхи' и развращенной изменщицы", - заявили адвокаты Андрюс в Верховном суде.

Однако чиновники Оклахомы утверждают, что доказательства "показывают, что Андрюс питала ненависть к своему мужу и открыто выражала желание видеть его мертвым".

В отчете CNN Devan Cole принял участие в работе над этим материалом.

Обсуждение роли Верховного суда в капитальных делах и его обращения с последними минутами отсрочки для приговоренных к смертной казни продолжается в политических кругах. Например, Клифф Слоун, профессор Джорджтаунского права, подчеркнул, что независимое утверждение невиновности должно признаваться как критически важное конституционное требование в справедливом и справедливом обществе.

Кроме того, Роберт Данхэм, директор Проекта политики смертной казни, заявил, что серьезное пренебрежение судами штатов вопросами в деле оправдывает вмешательство Верховного суда, особенно когда апелляция подана совместно стороной обвинения и защиты.

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