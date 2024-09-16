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ПолитикаНовостиВ миллионах

Катастрофические наводнения поражают миллионы людей по всей Африке

Более 500 человек лишились жизни

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Наводнения уничтожены миллионы в Африке
Наводнения уничтожены миллионы в Африке

Катастрофические наводнения поражают миллионы людей по всей Африке

Тяжёлые ливни и всепоглощающие наводнения привели к значительному ущербу в больших районах Западной и Центральной Африки, а также в Судане и Южном Судане. По данным ООН, более 500 человек погибли по всей Африке.

В Чаде более миллиона человек пострадали от наводнений; в Нигерии и Нигере соответственно 600 000 и 300 000. Камерун, Мали и некоторые районы Демократической Республики Конго в настоящее время борются с последствиями наводнений, в том числе затопленными дорогами, разрушенными домами и полями. Количество жертв наводнений в этом году в три раза больше, чем в предыдущий сезон дождей, сообщается.

Хассан Хамаду, региональный директор Норвежского совета по беженцам в Центральной и Западной Африке, заявил: "Ситуация в Сахеле и районе озера Чад ухудшается, поскольку эскалация конфликтов, перемещения и изменение климата создают чрезмерную нагрузку на уязвимые популяции".

Подобные проблемы сейчас испытывает Судан, который с апреля 2023 года находится в жестоком противостоянии между Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло. В результате более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и грядет голод. Теперь почти полмиллиона человек также пострадали от наводнений, и началась вспышка холеры. В Южном Судане, одной из самых бедных стран мира, более 735 000 человек пострадали от наводнений, и, по данным ООН, не менее 65 000 остались без крова.

Ущерб от наводнений в Чаде привел к перемещению более миллиона человек, добавив к их финансовым трудностям миллионы. Ожидается, что стоимость восстановления в Судане, уже страдающем от политической нестабильности, составит миллионы, ещё больше истощив их ресурсы.

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