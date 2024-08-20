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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Канцлер Шолц выступает за достойное поведение в правительственной коалиции

На дискуссии граждан в Бремене казалось, что политик из Ганзы представляет взгляды федерального канцлера. Кроме того, сам канцлер Олаф Шольц сталкивается со сложностями при сотрудничестве со своей коалицией.

 and  James Williams
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В понедельник вечером канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с вопросами граждан, связанными с...
В понедельник вечером канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с вопросами граждан, связанными с опасениями по поводу состояния коалиции sağlamaligi.

- Канцлер Шолц выступает за достойное поведение в правительственной коалиции

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) признал наличие текущих трудностей в коалиции «траffic light». Создание коалиции из трех партий после последних федеральных выборов уже было сложной задачей, и она не стала проще, как заявил Шольц во время диалога с гражданами в Бремене в понедельник вечером. Он подчеркнул важность сотрудничества в нынешней сложной политической обстановке: «Сложная политическая атмосфера повышает потребность в эффективном руководстве и в вопросах этикета – в хорошем поведении».

Достижения коалиции были затмеваны в общественном мнении из-за сложного процесса принятия решений, при этом многие крупные изменения для модернизации Германии проходили незамеченными, с сожалением отметил Шольц. Вместо этого в памяти людей остался только процесс дискуссий.

Коалиции необходимо больше акцентировать внимание на своих успехах: «Я надеюсь, что ответственные партии научатся перечислять все принятые решения», – предложил канцлер.

Шольц: Принятие решений по-прежнему сложное

Шольц указал на «фрагментацию политического ландшафта» как на основную проблему. Ранее для формирования федерального правительства обычно требовалась одна большая и одна маленькая партия, что упрощало принятие решений. «Вероятно, это обстоятельство не вернется», – предсказал Шольц. «Процедура останется сложной».

После замечаний лидера партии «Зеленые» Омида Нурипура внутрикоалиционные споры вспыхнули вновь. Нуриpour отметил в воскресенье на ARD, что альянс СДПГ-Зеленые-ФDP был «необходим для эпохи после (христианско-демократического канцлера Ангелы) Меркель». Теперь очевидно, что «доверие внутри коалиции «траffic light» исчерпано». Нуриpour намекнул на «радикально отличающееся мнение» в отношении приоритетов бюджета, сравнивая позицию коалиции с позицией ФДП.

От Союза прозвучал призыв положить конец правительству «траffic light». «Год застоя нависает над нашей страной», – сказал Торстен Фри (ХДС), парламентский управляющий Союза, в «Stuttgarter Zeitung» и «Stuttgarter Nachrichten» (выпуски вторника). «Лучшей услугой, которую могла бы оказать нашей стране коалиция «траffic light», было бы быстро положить конец этому бедствию. Хватит».

Несмотря на внутренние конфликты и общественную критику, комиссия, возглавляемая канцлером Шольцем, усердно работает над решением сложностей политического ландшафта и успешным принятием решений внутри коалиции. Задача комиссии по продвижению планов модернизации Германии при сохранении сотрудничества и хорошего поведения среди партий коалиции остается сложной в нынешней политической обстановке.

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