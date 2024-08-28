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ПолитикаНовостиФедеральный парламент

Канцлер Шолц раскрывает планы диалога с политическими противниками.

После инцидента в Золингене канцлер готовится к дискуссии с оппозицией в немецком парламенте о его последствиях.

 and  Katherine Bradley
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Канцлер Шольц намерен вести переговоры с политическими оппонентами о приемлемых последствиях в...
Канцлер Шольц намерен вести переговоры с политическими оппонентами о приемлемых последствиях в ответ на инцидент в Соллингене.

- Канцлер Шолц раскрывает планы диалога с политическими противниками.

После летального ножевого инцидента в Солінгене канцлер Олаф Шольц запланировал переговоры с федеральными землями и союзом для обсуждения последствий. Министр внутренних дел Наэнси Фезер вскоре пригласит представителей председателя и сопредседателя конференции министров-президентов, лидеров основной оппозиционной партии и соответствующих федеральных министерств на закрытые и целенаправленные переговоры по этому вопросу, как заявил Шольц после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Переговоры будут в основном сосредоточены на депортации отказавших в убежище мигрантов в их страны происхождения, противодействии исламскому терроризму и контроле над оружием. Также будут рассмотрены предложения от федеральных земель и союза.

Шольц: Правительство должно ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией

Несмотря на более чем 25-процентный рост депортаций в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом, Шольц заявил, что этого все еще недостаточно. "В результате федеральное правительство продолжит свои усилия по ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией. Это включает в себя принятие новых правовых мер, над которыми мы в настоящее время интенсивно работаем в рамках федерального правительства. Эти меры включают ужесточение законов об оружии, меры против насильственного экстремистского ислама и меры, связанные с проживанием, в частности, для облегчения депортаций", - добавил он.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) предложил сотрудничать с Шольцем по пересмотру миграционной политики во вторник. Он предложил назначить представителей правительства и союза - за исключением федеральных земель. Мерц планирует назначить руководителя фракции союза Торстена Фрай (ХДС) на встречу.

Федеральному парламенту придется оценить и, возможно, утвердить новые правовые меры, предложенные федеральным правительством для ужесточения борьбы с нелегальной иммиграцией, в том числе ужесточение законов об оружии, меры против насильственного экстремистского ислама и меры, связанные с проживанием, для облегчения депортаций. После инцидента в Солінгене переговоры в Федеральном парламенте также, скорее всего, затронут предложения от федеральных земель и союза по депортации отказавших в убежище мигрантов и противодействию исламскому терроризму.

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