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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Канцлер Шолц предлагает ужесточить правила вооружения

 and  Christian Meier
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Было весьма поразительно общаться с ассистентами в Солингене.
Было весьма поразительно общаться с ассистентами в Солингене.

Канцлер Шолц предлагает ужесточить правила вооружения

Вслед за ножевым нападением в Солингене, которое привело к трем смертельным исходам, развернулись интенсивные дискуссии об иммигрантах, системе убежища и возможных провалах в обязанностях немецких правоохранительных органов. Канцлер Шольц посещает место происшествия и выступает с заявлением.

Канцлер Олаф Шольц, посетивший город Солинген после предполагаемого нападения ИГ, призвал к ужесточению "контроля над ножами" и усилению существующих ограничений на их использование. Шольц настоял на том, чтобы эти изменения были внедрены в кратчайшие сроки. Политик от СДПГ выразил уверенность в том, что это можно сделать быстро, если федеральное правительство предложит необходимые изменения в парламенте.

После сотрудничества с службами экстренной помощи Шольц охарактеризовал инцидент как "терроризм, направленный против всех нас". Он выразил разочарование в исламистах, угрожающих гармонии среди всех общин. Он твердо заявил, что единство в Германии не должно быть подорвано.

Шольц подчеркнул важность снижения числа нелегальных пересечений границы, отметив, что уже наблюдается снижение благодаря ужесточению контроля на границах. В отношении отказавшихся в убежище он заявил: "Те, кто не могут остаться, должны уйти и быть депортированы".

Критика Регламента Дублина

Канцлер также коснулся регламента Дублина в европейской системе убежища. Он призвал ускорить его реализацию и создать рабочую группу. Однако он не предоставил дальнейших подробностей о предлагаемых изменениях на уровне европейского права.

Заявления канцлера совпали с информацией от RTL/ntv о том, что подозреваемый в случае Солингена должен был быть депортирован в Болгарию год назад. Его заявление на убежище было первоначально отклонено. Авторитетам не удалось найти Individuals в его жилье в Падерборне во время попытки депортации. Несколько месяцев спустя Исса Х. снова обратился к властям, в результате чего он был размещен в приюте для беженцев в Солингене. Никаких дальнейших процедур депортации не последовало.

Причина этой ситуации связана с регламентом Дублина в европейской системе убежища. После того, как Германия подала запрос на "принятие" в Болгарию и получила согласие на передачу, начался шестимесячный период. Поскольку запланированная депортация не состоялась в течение этого периода, Германия стала ответственной за ведение процесса убежища для беженца. Согласно Конвенции о Дублине, первая страна, в которую въезжает заявитель на убежище, несет ответственность за его процедуру убежища, что делает Болгарию ответственной в данном случае.

Комиссия, входящая в состав Европейского союза, должна тщательно изучить регламент Дублина в системе убежища, чтобы выявить возможные лазейки и улучшить его реализацию. Призыв канцлера Шольца к более быстрому внедрению этой практики и созданию рабочей группы подчеркивает необходимость действий на уровне ЕС.

В свете случая Солингена, где подозреваемый должен был быть депортирован, но этого не произошло, Комиссия должна принять необходимые меры, чтобы убедиться, что ответственные страны соблюдают свои обязанности в соответствии с Конвенцией о Дублине, тем самым предотвращая подобные ситуации в будущем.

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