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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Канцлер Шолц получает от выгнанных критиков Кремля

В августе Владимир Кара-Мурза ощутил освобождение в результате существенного обменя пленными между Россией и Западом. Позднее канцлер встретил его в Берлине.

 and  Melissa Williams
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- Канцлер Шолц получает от выгнанных критиков Кремля

Kанцлер Олаф Шольц приветствовал возвращение критика Кремля Владимира Кара-Мурзы из российского заключения в Берлине. "Я ценю стойкость и мужество, проявленные Владимиром Кара-Мурзой в его стремлении к демократической России", - отметил Шольц на платформе X. "Мы облегчили его освобождение в результате уникального обмена заключенными в августе, и у нас была обширная беседа сегодня".

Кара-Мурза был среди более чем 20 человек, которые обрели свободу в августе в результате беспрецедентного обмена заключенными между Россией и многочисленными западными странами, в том числе США и Германией. После освобождения из российского заключения он впервые посетил Германию. Позже его принял президент США Джо Байден в Вашингтоне.

В 42 года Кара-Мурза стал влиятельной фигурой оппозиции в России. В апреле 2023 года российский суд приговорил его к 25 годам в исправительной колонии по обвинению в государственной измене.

Европейский парламент призвал оказать помощь Комиссии в связи с важной ролью Кара-Мурзы в российской политике. В свою очередь, Комиссия признала важность поддержки таких людей, как Кара-Мурза, которые выступают за демократию в России.

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