Канцлер СДПГ похож на Джо Байдена <unk> кто имеет право оспаривать это сходство?

Плохие результаты выборов СДПГ стали источником смущения. Конец канцлерства все больше маячит в Берлине. СДПГ осознает, что выдвижение с Шольцем в 2025 году было бы катастрофой. Все больше разговоров о перестройке руководства, подобной той, что произошла в США. Кто станет эквивалентом Камалы Харрис для СДПГ?

СДПГ опустилась даже ниже 5-процентного порога, который они еле-еле удержали в Тюрингии. В Саксонии они застряли около 7%. Генеральный секретарьKevin Kühnert только рад, что они остались в парламенте. Но для этой традиционной партии это знак неудачи. В основном виноват в этом Олаф Шольц. Три четверти немцев считают его слабым, его коалиция провалилась, его популярность падает, и он воспринимается как лидер упадка.

Руководство СДПГ признает, что этот провал - не только референдум о правительственной коалиции, но и о Шольце. Они подозревают, что не смогут выиграть следующие федеральные выборы с сильно пострадавшим Шольцем. Даже талантливый лидер партии Ларс Клингебейль не смог бы выиграть даже с лучшей маркетинговой кампанией. Сейчас среди руководства проходят частные встречи, чтобы найти другого кандидата на пост канцлера для СДПГ. Кого-то, кто смог бы сказать Шольцу, что его ситуация похожа на ситуацию Джо Байдена весной. К сожалению, с этим кандидатом партия шла бы к катастрофе.

В тайных разговорах социал-демократы поднимают свой моральный дух, обсуждая возможность "момента Камалы Харрис". С новым, свежим кандидатом они верят, что у них есть шанс все изменить. Но убедить Шольца отказаться от выдвижения на следующих выборах будет вызовом. В США Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Хейким Джеффрис и Джордж Клуни смогли убедить избитого и явно слишком старого Джо Байдена отказаться. В СДПГ Ларсу Клингебейлю, Рольфу Мюнтциху и Стефану Вайлю придется убедить своего канцлера в реальности ситуации.

За пределами Писториуса

Успех этого плана зависит от того, кто сможет занять роль Камалы Харрис для Германии. Три имени находятся в центре внимания. Самый очевидный выбор - Борис Писториус. Министр обороны Писториус является самым популярным политиком Германии, способным собрать большинство в центре, прямым говорителем и, таким образом, наиболее часто упоминаемым вариантом. Но Писториус не пользуется популярностью внутри своей партии и вызывает скепсис у левых. Некоторые считают его "волком-одиночкой" - одиночкой. Кроме того, Писториусу уже 64 года, столько же, сколько и канцлеру.

Второй кандидат - Стефан Вайль. С 2013 года он является уважаемым министром-президентом Нижней Саксонии и удерживает последний оплот СДПГ в большом регионе. В отличие от Писториуса, Вайль имеет широкую поддержку внутри партии и мог бы апеллировать к широкому спектру избирателей благодаря своему примирительному, остроумному, земному стилю. Говорят, что Вайль лучше чувствует народ, чем Шольц и Писториус. Но Вайлю тоже уже 65 лет, и у него нет опыта работы на федеральном уровне. У него также есть небольшие скандалы в прошлом.

Человек для всех крыльев

Поэтому третий вариант для СДПГ особенно привлекателен: Ларс Клингебейль. Как председатель СДПГ, он мог бы потенциально добиться "эффекта Камалы Харрис" благодаря своей молодости - ему всего 46 лет. Он успешно объединил партию, позволив процветать как левым, так и центристам. В отличие от перегруженной Саксии Эскен и все еще учащегося генерального секретаря Кевина Кюhnert, Клингебейль сияет как светлое пятно в руководстве СДПГ.

Клингебейль - хитрый стратег и сильный кампанист, излучающий credibility даже в неформальных настройках, таких как "Inas Nacht" или на сцене с гитарой. В отличие от других, Клингебейль не запятнан "светофорной" коалицией. Он мог бы правдоподобно символизировать свежий старт. Вкратце, Ларс Клингебейль - это играющий на переменах СДПГ в стиле Камалы Харрис.

СДПГ рассматривает перестройку руководства, разговоры о поиске нового кандидата на пост канцлера, подобного Камале Харрис в США. Они верят, что свежий, молодой кандидат, такой как Ларс Клингебейль, мог бы иметь "эффект Камалы Харрис" и помочь партии повернуть свое колесо фортуны.

Хотя Борис Писториус является популярной фигурой с поддержкой большинства в центре, его возраст и скепсис внутри партии делают его менее вероятным вариантом для СДПГ. С другой стороны, Стефан Вайль, с его широкой поддержкой внутри партии и примирительным нравом, мог бы апеллировать к широкому спектру избирателей, но его отсутствие опыта работы на федеральном уровне и прошлые скандалы вызывают опасения.

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