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ПолитикаНовостиСДПГ

Канцлер СДПГ похож на Джо Байдена <unk> кто имеет право оспаривать это сходство?

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут
Шольц испытывает потери для СДПГ. Возможный преемник лидера СДПГ Кlinger мог бы стать претендентом.
Шольц испытывает потери для СДПГ. Возможный преемник лидера СДПГ Кlinger мог бы стать претендентом.

Канцлер СДПГ похож на Джо Байдена <unk> кто имеет право оспаривать это сходство?

Плохие результаты выборов СДПГ стали источником смущения. Конец канцлерства все больше маячит в Берлине. СДПГ осознает, что выдвижение с Шольцем в 2025 году было бы катастрофой. Все больше разговоров о перестройке руководства, подобной той, что произошла в США. Кто станет эквивалентом Камалы Харрис для СДПГ?

СДПГ опустилась даже ниже 5-процентного порога, который они еле-еле удержали в Тюрингии. В Саксонии они застряли около 7%. Генеральный секретарьKevin Kühnert только рад, что они остались в парламенте. Но для этой традиционной партии это знак неудачи. В основном виноват в этом Олаф Шольц. Три четверти немцев считают его слабым, его коалиция провалилась, его популярность падает, и он воспринимается как лидер упадка.

Руководство СДПГ признает, что этот провал - не только референдум о правительственной коалиции, но и о Шольце. Они подозревают, что не смогут выиграть следующие федеральные выборы с сильно пострадавшим Шольцем. Даже талантливый лидер партии Ларс Клингебейль не смог бы выиграть даже с лучшей маркетинговой кампанией. Сейчас среди руководства проходят частные встречи, чтобы найти другого кандидата на пост канцлера для СДПГ. Кого-то, кто смог бы сказать Шольцу, что его ситуация похожа на ситуацию Джо Байдена весной. К сожалению, с этим кандидатом партия шла бы к катастрофе.

В тайных разговорах социал-демократы поднимают свой моральный дух, обсуждая возможность "момента Камалы Харрис". С новым, свежим кандидатом они верят, что у них есть шанс все изменить. Но убедить Шольца отказаться от выдвижения на следующих выборах будет вызовом. В США Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Хейким Джеффрис и Джордж Клуни смогли убедить избитого и явно слишком старого Джо Байдена отказаться. В СДПГ Ларсу Клингебейлю, Рольфу Мюнтциху и Стефану Вайлю придется убедить своего канцлера в реальности ситуации.

За пределами Писториуса

Успех этого плана зависит от того, кто сможет занять роль Камалы Харрис для Германии. Три имени находятся в центре внимания. Самый очевидный выбор - Борис Писториус. Министр обороны Писториус является самым популярным политиком Германии, способным собрать большинство в центре, прямым говорителем и, таким образом, наиболее часто упоминаемым вариантом. Но Писториус не пользуется популярностью внутри своей партии и вызывает скепсис у левых. Некоторые считают его "волком-одиночкой" - одиночкой. Кроме того, Писториусу уже 64 года, столько же, сколько и канцлеру.

Второй кандидат - Стефан Вайль. С 2013 года он является уважаемым министром-президентом Нижней Саксонии и удерживает последний оплот СДПГ в большом регионе. В отличие от Писториуса, Вайль имеет широкую поддержку внутри партии и мог бы апеллировать к широкому спектру избирателей благодаря своему примирительному, остроумному, земному стилю. Говорят, что Вайль лучше чувствует народ, чем Шольц и Писториус. Но Вайлю тоже уже 65 лет, и у него нет опыта работы на федеральном уровне. У него также есть небольшие скандалы в прошлом.

Человек для всех крыльев

Поэтому третий вариант для СДПГ особенно привлекателен: Ларс Клингебейль. Как председатель СДПГ, он мог бы потенциально добиться "эффекта Камалы Харрис" благодаря своей молодости - ему всего 46 лет. Он успешно объединил партию, позволив процветать как левым, так и центристам. В отличие от перегруженной Саксии Эскен и все еще учащегося генерального секретаря Кевина Кюhnert, Клингебейль сияет как светлое пятно в руководстве СДПГ.

Клингебейль - хитрый стратег и сильный кампанист, излучающий credibility даже в неформальных настройках, таких как "Inas Nacht" или на сцене с гитарой. В отличие от других, Клингебейль не запятнан "светофорной" коалицией. Он мог бы правдоподобно символизировать свежий старт. Вкратце, Ларс Клингебейль - это играющий на переменах СДПГ в стиле Камалы Харрис.

СДПГ рассматривает перестройку руководства, разговоры о поиске нового кандидата на пост канцлера, подобного Камале Харрис в США. Они верят, что свежий, молодой кандидат, такой как Ларс Клингебейль, мог бы иметь "эффект Камалы Харрис" и помочь партии повернуть свое колесо фортуны.

Хотя Борис Писториус является популярной фигурой с поддержкой большинства в центре, его возраст и скепсис внутри партии делают его менее вероятным вариантом для СДПГ. С другой стороны, Стефан Вайль, с его широкой поддержкой внутри партии и примирительным нравом, мог бы апеллировать к широкому спектру избирателей, но его отсутствие опыта работы на федеральном уровне и прошлые скандалы вызывают опасения.

Шольц испытывает потери для СДПГ. Возможный преемник лидера СДПГ Кlinger мог бы стать претендентом.

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