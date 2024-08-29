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Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
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Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.

- Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

Вице-президентский кандидат Демократической партии Дж.Д. Вэнс столкнулся с критикой на встрече в конференции профсоюза пожарных. Первоначальные насмешки зрителей прозвучали в начале его речи, но также были и аплодисменты.

"Похоже, у нас есть и сторонники, и противники", - честно признался 40-летний Вэнс на мероприятии в шумном восточном городе Бостоне. "Нет проблем. Выслушайте меня, и я проясню свою позицию", - добавил Вэнс.

Во время своей речи аудитория демонстрировала смешанные реакции - аплодисменты и насмешки, например, когда Вэнс хвастался, что он самый прорабочий республиканец наряду с кандидатом в президенты Трампом. Накануне Вэнса его соперник Тим Уолз был встречен более тепло на той же конференции.

Вэнс не известен своими безошибочными речами во время предвыборной кампании.

Оба - Трамп и демократический оппонент Камала Харрис - стремятся завоевать поддержку профсоюзов перед президентскими выборами 5 ноября. Международная ассоциация пожарных (IAFF) - крупный профсоюз в США, и они поддержали демократов и президента Джо Байдена на выборах 2020 года.

С трудом справляясь с низкими рейтингами одобрения, напарник Трампа Вэнс был назначен в июле. Вэнс часто кажется неуверенным на кампейных мероприятиях. Недавно видео с кампейного мероприятия в пончиковой лавке стало вирусным, вызвав веселье. В клипе кассирка сначала отказывается быть записанной. Когда Вэнс упоминает о своей цели стать вице-президентом США, ее ответ безразличен: "Ладно".

Ранее появились клипы, на которых Вэнс делает пренебрежительные замечания о бездетных женщинах. В последующих интервью он защищал свои заявления.

Скандальные прошлые комментарии Вэнса, в том числе о бездетных женщинах, стали темой обсуждения в ходе продолжающейся [выборной] кампании. Несмотря на критику, Вэнс все еще участвует в общественных мероприятиях, таких как конференция профсоюза пожарных, чтобы представить свою позицию и пообщаться с аудиторией.

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