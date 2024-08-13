Канада решит бороться с ненавистью в Интернете

Канада вводит жесткие санкции за онлайн-оскорбления, с теоретическими штрафами в миллионы долларов и пожизненным заключением. Даже несовершенные преступления могут быть наказаны.

Оскорбления и призывы к насилию в Сети повсеместны. Канада стремится ужесточить регулирование онлайн-контента и ввести всеобъемлющие новые правила безопасности. Канадское правительство планирует принять новый закон, Закон об онлайн-угрозах или проект закона C-63, для борьбы с издевательствами и травлей в Сети. Штрафы могут достигать миллионов долларов, а в крайних случаях тюремное заключение может быть пожизненным.

Правительство выделило семь категорий вредного контента, в том числе посты, которые подстрекают к ненависти, поощряют насилие или терроризм, сексуально эксплуатируют детей или побуждают к самоубийству.

Основной целью правительства является лучшая защита детей. "Ущерб, который мы испытываем в онлайн, может иметь трагические, а иногда и смертельные последствия в реальном мире", - сказал министр юстиции и генеральный прокурор Канады Ариф Вирани на пресс-конференции в феврале. "У нас есть строгие стандарты безопасности дома для вещей, типа конструктора моего сына. Но нет никаких стандартов для самого опасного "игрушки" - не только в моем доме, но и в каждом канадском доме - экране перед глазами наших детей".

Случаи детской порнографии и сексуальных преступлений против детей в Сети в Канаде с 2014 года выросли в четыре раза, с почти 61 500 случаев.

Миллионы долларов штрафов для онлайн-сервисов

Крупные онлайн-сервисы, согласно черновику, должны удалять вредные посты в течение 24 часов. Это включает в себя социальные сети, сайты для взрослых и поставщиков живых трансляций. Частные мессенджеры, такие как Signal или WhatsApp, или игровые платформы не включены.

Компании, которые не соблюдают новые правила, могут быть оштрафованы на сумму до десяти миллионов канадских долларов или шесть процентов от глобальной выручки, в зависимости от того, что больше.

Подобным образом, в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) требует от крупных онлайн-платформ бороться с незаконным контентом, таким как оскорбления. Несоблюдение может привести к штрафам до шести процентов от годовой выручки. Комиссия также может налагать ежедневные штрафы до пяти процентов от среднесуточной выручки за каждый день, когда компания не выполняет обещанные меры.

Ненависть как отдельное преступление

Новая комиссия, "Комиссия по цифровой безопасности", будет надзирать за этими мерами в Канаде. Она будет иметь широкие полномочия, в том числе возможность налагать штрафы и доступ к данным всех поставщиков, в том числе данным пользователей.

Поддержники argue, что это поможет более эффективно бороться с преступностью в Интернете, требуя от платформ быстрого удаления контента.

Канадское правительство также планирует внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы сделать ненависть отдельным преступлением, облегчая таким образом преследование таких правонарушений.

Но что такое ненависть и преступления на почве ненависти? "Верховный суд определил это как отвращение и презрение к любой личности или группе", - уточняет министр Вирани. Оскорбительные комментарии не подпадают под эту категорию.

Пожизненное заключение за призывы к геноциду

За преступления на почве ненависти в будущем могут быть назначены более строгие наказания: те, кто подстрекает к ненависти или поддерживает антисемитизм, могут получить пять лет тюрьмы вместо нынешних двух. Те, кто призывает к геноциду в Сети, могут получить пожизненное заключение, в то время как максимальный срок наказания ранее составлял пять лет.

В Германии оскорбления не являются отдельным преступлением. Однако оскорбительные комментарии все еще наказуемы, с гораздо более низкими штрафами, чем те, которые планирует Канада: максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы за призывы к ненависти.

Канадское правительство также хочет изменить свой закон о правах человека: люди смогут подавать жалобы на онлайн-оскорбления в комиссию по правам человека. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 долларов США.

"Преступления мыслей" под угрозой наказания?

Штрафы за оскорбления вызвали сильное сопротивление. Критики считают, что закон слишком суров, а тюремные сроки слишком долги. Некоторые argue, что предложения переходят границу цензуры - и видят конец свободы слова и свободы прессы.

Право-консервативные и консервативные СМИ в США критиковали идею Канады. Консервативная канадская газета National Post пишет, что законы о ненависти существовали в Канаде в прошлом, но были отменены в 2014 году, потому что они были неправильно использованы. До начала 2000-х годов в основном пострадали неонацисты и расисты - вдруг поступили жалобы на иммиграцию или однополые браки.

Многие сравнивают закон с романом Джорджа Оруэлла "1984", например, известный канадский автор Маргарет Этвуд или CEO Tesla Элон Маск. В книге тайная полиция наказывает "преступления мыслей", то есть thoughts, которые государство не одобряет. Потенциальных преступников арестовывают до того, как они могут действовать.

"Предупредить ожидаемое преступление на почве ненависти"

Однако параллелей между знаменитым романом и канадским законом очень мало. Канадское правительство на самом деле хочет предотвратить преступления на почве ненависти: "Мы должны уметь предотвращать ожидаемые преступления на почве ненависти", - сформулировал министр юстиции Вирани: "Может быть выдан ордер на надлежащее поведение для лица, у которого есть разумная вероятность совершить преступление на почве ненависти, связанное с геноцидом".

В законопроекте сказано: судья может приказать лицу вести себя надлежащим образом, соблюдать так называемый ордер на надлежащее поведение в течение одного года или двух лет, если подсудимый ранее был осужден за преступления на почве ненависти. Судья должен иметь доказательства того, что это лицо совершит преступление на почве ненависти или преступление на почве ненависти.

Если лицо не соблюдает ордер на надлежащее поведение или не соглашается с ним, его могут приговорить к тюремному заключению сроком до одного года. Нарушением будет, например, если лицо связывается с кем-то другим, хотя ему не разрешено это делать в соответствии с постановлением, покидает место жительства или использует запрещенные наркотики, алкоголь или оружие.

Канада больше не является пионером в плане борьбы с ненавистью в Сети: ЕС, Великобритания и Австралия уже приняли законы для мониторинга онлайн-контента. Канадский законопроект еще должен пройти через институты.

The New York Times считает, что закон будет принят в том или ином виде: Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо заключила сделку с оппозиционной партией, которая будет поддерживать правительство в этом.

Закон о вреде в Интернете в Канаде направлен на борьбу с различными формами вредоносного контента, в том числе постами, которые сексуально эксплуатируют детей, например, детской порнографией. Несоблюдение новых правил для крупных онлайн-сервисов, в том числе социальных сетей и сайтов для взрослых, может привести к штрафам в размере до десяти миллионов канадских долларов или шести процентов глобальной выручки, в зависимости от того, что больше.

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