Кампания Тима Уолза в 2006 году ложно описала детали его ареста за вождение под воздействием алкоголя в 1995 году.

Согласно судебным и полицейским записям, связанным с инцидентом, Уолз признался в суде, что был пьян, когда его остановили за превышение скорости на 41 mph в зоне 55 mph в Небраске. Уолза затем доставили государственным троoperом в местную больницу для прохождения теста на алкоголь в крови, который показал уровень алкоголя в крови 0,128, что значительно превышает предельно допустимый уровень в 0,1 в штате.

Но в 2006 году его кампания неоднократно заявляла прессе, что он не пил в ту ночь, утверждая, что неудачный тест на трезвость был вызван недопониманием, связанным со слуховым повреждением, полученным во время службы в Национальной гвардии. Кампания также утверждала, что Уолзу разрешили самостоятельно ехать в тюрьму той ночью.

Ни одно из этих утверждений не соответствовало действительности.

Расследование CNN KFile показало многочисленные расхождения между тем, как кампания описывала события, и тем, что действительно произошло той ночью.

«ДУИ было предъявлено по уважительной причине: это неправда», - заявил местным новостям в 2006 году тогдашний директор по коммуникациям кампании Уолза. «Троупер велел ему ехать в участок, а затем уйти самостоятельно после того, как он там был. Тим сожалеет о превышении скорости и оплатил штраф, извинившись перед семьей в то время, когда это произошло».

На самом деле, в отчете полиции четко указано, что Уолза доставили в местную больницу для теста на алкоголь в крови после ареста. И на этой неделе полиция Небраски подтвердила CNN, что Уолза доставил государственный троупер в тюрьму.

«Согласно процедурам НСП, человека, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, не разрешают продолжать езду. В этом случае подозреваемого доставил троупер и поместил в тюрьму округа Дэйвс», - сказал Коди Томас, представитель Небраски.

Теперь, когда Уолз стал демократическим nominee на пост вице-президента, на детали его ареста в 1995 году и на то, как его кампания описала инцидент десять лет спустя, когда он начал свою политическую карьеру, обращено пристальное внимание.

Уолз впоследствии признал факты дела, признавшись во время своей кампании 2018 года за губернатора Миннесоты, что он пил и водил машину.

Во вторник The Daily Beast опубликовал интервью с государственным троупером, который арестовал Уолза. Он опроверг утверждения, что Уолз не пил, и отметил, что тест на трезвость не имел ничего общего со слухом.

Кампания Харрис-Уолз отказалась комментировать эту историю.

Вождение в нетрезвом виде со скоростью 96 mph

В ночь на 23 сентября 1995 года Уолз, тогда 31-летний учитель школы, был остановлен государственным троупером Небраски за превышение скорости, его зафиксировали на радаре, едущим со скоростью 96 mph в зоне 55 mph. Согласно отчету полиции, государственный троупер обнаружил сильный запах алкоголя изо рта Уолза и попросил его пройти тест на трезвость.

Уолз не прошел тест и был доставлен государственным троупером в местную больницу для прохождения теста на алкоголь в крови, который показал уровень алкоголя в крови 0,128 - значительно выше предельно допустимого уровня в 0,1 в штате.

Уолз заключил сделку, судебные записи показывают, признав вину в опасном вождении. На судебном заседании в марте 1996 года Уолз признал, что пил и водил машину. Его адвокат сказал, что Уолз собирается использовать этот инцидент, чтобы научить своих учеников опасности пьянства за рулем.

«Это просто опасная ситуация», - сказал Уолз в судебном протоколе, который консервативный миннесотский outlet Alpha News обнаружил в 2022 году. «Не только для меня, но и для других, кто даже не участвует в этом».

На судебном заседании адвокат Уолза сказал, что когда государственный троупер начал за ним следовать, Уолз подумал, что за ним кто-то гонится, и поехал быстрее из страха, что его преследуют, пока троупер не включил сирены.

Адвокат Уолза добавил, что он сообщил об инциденте в школу и ушел с внеклассных занятий, таких как тренерская деятельность. Он предложил уйти с работы учителем, но директор убедил его остаться.

Ложные заявления в 2006 году

В 2006 году кампания Уолза предложила совершенно другое описание событий в многочисленных заявлениях, согласно обзору заявлений различным местным СМИ CNN KFile.

В том году Уолз, как первый кандидат, участвовал в тесной гонке за место в Палате представителей в республиканском округе.

Затем, в начале сентября, местный республиканский блог опубликовал статью «Уолз сидел в тюрьме за ДТП», основываясь на копии билета Уолза за превышение скорости и ДТП.

Кампания Уолза опровергла утверждения, что он был пьян - и заявила, что он сам поехал в участок. Они не упомянули, был ли Уолз заключен в тюрьму.

Местный республиканский блог позже опубликовал копию полицейского отчета об инциденте, чтобы показать, что кампания Уолза лжет в своих заявлениях, что он не был пьян - но никто из местных СМИ, похоже, не последовал за этим отчетом.

Директор по коммуникациям кампании Уолза в то время не ответил на запрос CNN.

В другом комментарии местной газете, архивированном онлайн либеральным блогом Daily Kos, кампания Уолза заявила, что он отрицает, что был пьян той ночью.

«Согласно персоналу кампании Уолза, Уолз отрицает, что был пьян той ночью. Уолз был частично глухим, результатом его лет в Армии Национальной гвардии, и у него были трудности с слышанием троупера, согласно Мередит Салсбери, директору по коммуникациям кампании Уолза», - прочитал отчет в местной газете New Ulm Journal.

"Он не мог понять, что ему говорил патрульный во время теста на трезвость, и патрульный отказался повысить голос," - сказал Салсбери в то время.

"Водителя не обвинили в ДТП не просто так," - добавил Салсбери. "Судья не снял бы обвинения, если бы они были обоснованы. Тим сам доехал до полицейского участка той ночью (после остановки) и уехал домой. Я не думаю, что патрульный позволил бы это, если бы считал, что есть проблема."

Менеджер его кампании рассказал похожую историю другой местной газете.

"Менеджер кампании Вальца Керри Грили не оспаривала тот факт, что Вальц превысил скорость, когда его остановили той ночью, но она сказала, что он был трезв. Она объяснила путаницу тем, что Вальц глухой, что является результатом его службы в Национальной гвардии," - сообщалось в статье в Post Bulletin.

"Он не мог понять, что ему говорит полицейский," - сказала Грили.

"Она сказала, что глухие люди также могут иметь проблемы с равновесием. Суд в итоге снял обвинения в ДТП с Вальца и осудил полицейского за то, что он не понял, что Вальц глухой, - добавила Грили в отчете.

"Его поймали на превышении скорости, он не отрицает этого, и на этом все," - добавила она в Star Tribune.

Грили не ответила на запрос CNN о комментарии.

По мере продвижения политической карьеры Вальца менялось и его объяснение ареста в 1995 году.

В 2018 году, когда он баллотировался в губернаторы, Вальц предложил совершенно другую версию событий.

По словам Вальца, арест стал поворотным моментом, побудившим его изменить свое поведение. Он сказал, что с тех пор бросил пить, и его любимым напитком стал теперь Диет Мountain Dew.

"У тебя есть обязанности перед другими," - вспоминала его жена Гвен. "Ты не можешь позволить себе делать глупые решения."

Несмотря на то, что Вальц сделал тему своего ареста в 1995 году предметом обсуждения во время своих политических кампаний, его кампания часто делала ложные заявления об этом инциденте, например, заявляя, что он не пил и ему разрешили самому ехать в тюрьму. В интервью, опубликованном в The Daily Beast, государственный патрульный, который арестовал Вальца в 1995 году, опроверг заявления его кампании об этом инциденте, сказав, что Вальц не только ехал пьяным, но и не прошел тест на трезвость.

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