- Камала Харрис узнала об отставке Байдена во время завтрака из бекона и блинчиков.

Извеняюсь за штамп, но, по правде говоря, это кричит 'Америка'. Недавно ставшая претенденткой на пост президента Камала Харрис поделилась своей историей о звонке от Джо Байдена во время типичного американского завтрака с беконом и блинчиками.

В то воскресенье Харрис наслаждалась семейным завтраком и общалась со своими милыми племянницами: "Тетя, можно мне еще бекона?" "Конечно, я приготовлю тебе еще", - ответила она, как сообщается в интервью CNN. Телефон зазвонил, и она ответила, оказалось, что звонил ни кто иной, как Байден.

Камала Харрис вспоминает Джо Байдена

С потенциально переломным решением, которое маячило всего через несколько месяцев до выборов 5 ноября, Байден сделал заявление по телефону, которое могло бы кардинально изменить президентскую гонку - и, возможно, перевернуть жизнь Харрис на 180 градусов. По телефону бывший президент объявил о своем намерении уйти в отставку. "Ты серьезно?" - спросила она, и он подтвердил. "И он подчеркнул свою поддержку меня", - добавила она.

Дана Бэш, политический журналист CNN, жестко допрашивала Харрис вместе с ее напарником по кампании Тимом Уолзом. Так кто же первым сделал шаг - предложил или попросил поддержку Байдена? И Харрис - она уклонилась от ответа, как часто делает во время интервью, длящихся более 30 минут. "Моей первой мыслью не было обо мне. Это было о нем", - призналась она.

Несомненно, Харрис защищала своего бывшего президента, делая это неоднократно до его ухода. "Джо Байден возглавлял правительство, которое добилось выдающихся успехов", - заявила она. "Он также самоотверженный человек, ставящий американских граждан на первое место, даже во время своего президентства, чего нельзя сказать о других лидерах".

К сожалению, Харрис не поделилась, продолжала ли она жарить бекон после звонка. Однако интервью CNN могло стать значительным моментом в ее американском пути. В начале июля 81-летний Байден, находящийся под сильным давлением из-за вопросов о своем возрасте и здоровье (см. наше полное освещение здесь), объявил о своем решении уйти в отставку. В конечном итоге, его катастрофический дебаты против соперника Дональда Трампа в июне вызвали значительный шум. В то же время Харрис готовится к своему следующему рубежу: собственному дебату против бывшего президента Трампа 10 сентября.

Источник: CNN

Во время своей предвыборной кампании Камала Харрис часто говорила о влиянии поддержки Джо Байдена на свои президентские амбиции. После получения неожиданного объявления Байдена о своем уходе во время их типичного американского завтрака Харрис продолжала защищать и хвалить его лидерство.

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