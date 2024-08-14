Камала Харрис <unk> сложная история с Medicare для всех становится линией атаки кампании Трампа

В среду кампания Трампа атаковала Харрис из-за ее прошлой поддержки перехода к системе здравоохранения, полностью финансируемой и управляемой правительством, которую долгие годы продвигал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Идея "Медикейр для всех" нашла широкую поддержку среди прогрессивных демократов, особенно тех, кто имел на White House, до и во время ранних этапов президентских праймериз партии в 2020 году.

Команда Харрис недавно заявила, что она больше не поддерживает этот план, который вышел из моды среди демократов, когда Джо Байден стал фаворитом на номинацию четыре года назад, будучи одним из немногих кандидатов, открыто выступавших против него. Вместо этого он кампанировал за улучшение и расширение Закона об доступном здравоохранении, на которое он делал акцент в течение своего срока, и которое Харрис поддерживала в качестве его вице-президента.

Но Харрис сама не комментировала этот вопрос, подчеркивая достижения администрации Байдена, пытаясь избежать пересмотра давней дискуссии, и выражая свою позицию только через помощников кампании. Теперь Трамп возрождает дебаты, пытаясь представить Харрис и как радикального либерала, и как перебежчика.

"Спикеры Камалы Харрис вновь заявляют, что она изменила свои позиции - на этот раз заявляя, что больше не поддерживает социалистический Медикейр для всех", - заявила в среду пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт, призвав Харрис "объяснить, почему она отказывается от каждой либеральной политики, которую когда-либо поддерживала".

Фокус кампании Трампа на Медикейр для всех становится центральным элементом более широкой стратегии использования позиций Харрис в 2020 году против нее сейчас, менее чем за 90 дней до всеобщих выборов. Харрис выбыла из демократических праймериз до первого голосования, но ее кампания в том году часто спорила с Сандерсом и журналистами, пытавшимися уточнить ее позицию по плану, который полностью исключил бы частные страховые планы и заменил бы их системой единой государственной оплаты.

Эта дискуссия утихла, когда Байден объединил партию на пути к победе на номинации и, в конечном итоге, к президентству с Харрис в качестве его напарницы. Трамп - который неоднократно пытался отменить Аffordable Care Act, также известный как Obamacare, безуспешно и с существенным избирательным откликом - так и не представил четкого плана своей собственной.

"Она хочет запретить частное медицинское страхование", - сказал Трамп на консервативном форуме Believers’ Summit в Вест-Палм-Бич в конце июля. "Многие люди имеют частное медицинское страхование. Они хотят сохранить его. Это фантастика".

Харрис ответила на следующий день на благотворительном мероприятии в Массачусетсе, напомнив о кампании Трампа 2017 года по отмене Obamacare.

"Он собирается отменить Закон об доступном здравоохранении и вернуть нас к тому времени, когда страховые компании имели право отказывать людям с хроническими заболеваниями", - сказала Харрис. "Вы помните, что это было? Это было реально. Дети с астмой. Выжившие после рака молочной железы. Бабушки и дедушки с диабетом".

CNN обратилась за комментариями к кампании Харрис.

Позиции по поводу Медикейр для всех

Отношение Харрис к Медикейр для всех всегда было окрашено некоторой скептичностью. Как сенатор США в сентябре 2017 года она подписалась в качестве соавтора законодательства о Медикейр для всех Сандерса. Говоря на презентации законопроекта на Капитолийском холме, она сделала аргумент в пользу бизнеса.

"Давайте дадим налогоплательщикам США лучшую отдачу от их инвестиций", - сказала Харрис. "Почему? Потому что Медикейр для всех стоит на позиции, что все американцы, начиная с дня рождения и на протяжении всей жизни, будут иметь доступ к медицинской помощи".

На съезде CNN в январе 2019 года Харрис, казалось, полностью поддержала систему, сказав вопрошателю из зала, что она готова отказаться от частных страховщиков в ходе перехода. Она утверждала, что страховщики мотивированы прибылью, обременяют пациентов документами и задерживают лечение, заявляя: "Давайте избавимся от всего этого. Давайте двигаться дальше".

"Нам нужен Медикейр для всех", - сказала Харрис, добавив, что это вопрос, по которому она "очень сильно" чувствует. Ее заявления вызвали немедленную критику со стороны республиканцев и косые взгляды со стороны союзников Сандерса, которые неоднократно ставили под сомнение ее преданность тому, что даже его самые ярые сторонники признают радикальной перестройкой системы здравоохранения США.

Кампания Харрис неловко отреагировала на критику. Один советник Харрис на следующий день после съезда сказал CNN, что несмотря на то, что она сказала, Харрис открыта для различных планов, разрабатываемых конгрессменами-демократами, в том числе тех, которые сохраняют какую-то роль для отрасли.

И советник, и ее пресс-секретарь в то время, Иэн Самс, утверждали, что ее интерес к различным законодательным актам, все они движущиеся в направлении более прогрессивной системы, не должен расцениваться как перемена мнения.

"Медикейр для всех - это план, в котором она верит, чтобы решить проблему и обеспечить покрытие всех американцев. Точка", - сказал Самс CNN в то время. "Она поддерживает и другие законодательные акты, которые она видит как путь к этому, но это план, на котором она баллотируется".

Слова Харрис на съезде, за которыми последовала последующая попытка команды Харрис сбавить обороты, сосредоточили внимание на внутренних tensions среди демократов по поводу будущего здравоохранения в США, вопрос, над которым они успешно объединились в защиту Obamacare в течение первого года правления Трампа.

Обмен между командой Харрис и более решительно прогрессивными кампаниями, в том числе Сандерса и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, доминировал над отрезками праймериз. Но к лету, когда оставались вопросы о ее позиции, Харрис представила свой план здравоохранения.

План Харрис

Публично представленный вскоре перед вторым раундом праймериз, план Харрис сохранял роль частных страховых компаний в системе здравоохранения - существенное отличие от законопроекта о Медикейр для всех Сандерса. Харрис предложила переход к системе типа Медикейр для всех в течение десяти лет - дольше, чем четырехлетний переходный период, предпочтительный для Сандерса.

"Это не о том, чтобы преследовать идеологию", - сказал Харрис. "Это о том, чтобы служить американскому народу".

План Харрис расширил бы существующую систему Medicare, состоящую из традиционной программы Medicare, но также предлагающую частную страховую опцию под названием Medicare Advantage.

"Мы позволим частным страховщикам предлагать планы Medicare в рамках этой системы, которые соответствуют строгим требованиям Medicare к стоимости и выгодам", - написала Харрис в посте в Medium о своем плане. "Medicare установит правила игры для этих планов, в том числе цену и качество, и частные страховые компании будут играть по этим правилам, а не наоборот".

Переход частично произошел из-за растущего давления со стороны лидеров профсоюзов, которые не хотели терять желанные планы, которые они добились и получили от работодателей за столом переговоров. Это также позволило Харрис сделать предложение о новой системе, не повышая налогов - еще одна больная тема для части электората.

Сандерс сразу же оспорил описание Харрис своего плана как подлинного Medicare для всех.

"Я люблю Камалу. Она моя подруга, но ее план не Medicare для всех", - сказал Сандерс CNN перед дебатами. "Что понимает Medicare для всех, так это то, что здравоохранение - это право человека, и функция разумной системы здравоохранения не в том, чтобы гарантировать, что страховые компании и фармацевтические компании получают десятки миллиардов долларов прибыли".

Старший советник Сандерса по политике назвал пересмотренный план Харрис "плохой политикой" и "плохим политиком", предупредив, что он "в значительной степени расширяет способность частных страховых корпораций получать прибыль от перерасхода и отказа в лечении уязвимым пациентам, которые в этом больше всего нуждаются".

Несмотря на всю политическую драму, дискуссия о здравоохранении на демократических праймериз сошла на нет к 2019 году, по мере приближения caucuses в Айове и борьбы большого числа кандидатов за позиции.

Харрис, однако, так и не узнала, что думают демократы о ее предложении. Она выбыла из гонки в декабре 2019 года, сославшись на истощение "финансовых ресурсов", примерно за два месяца до проведения caucuses.

В отчете также приняли участие CNN's Kate Sullivan.

В контексте следуют два предложения, содержащие слово 'политика' и следующих за текстом:

Фокус кампании Трампа на Medicare для всех выделяется как существенный аспект их более широкой стратегии на предстоящих выборах, используя позиции Харрис на демократических праймериз 2020 года против нее.

Отношения Харрис с Medicare для всех всегда были окрашены политическими соображениями, когда она пыталась сбалансировать свои прогрессивные убеждения с потенциальными избирательными последствиями.

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