Камала Харрис назвала Дональда Трампа самым значимым победителем или неудачником

Кандидат демократов на пост президента Харрис обрушилась на экономические стратегии Трампа, назвав их катастрофическими для американских отраслей. В своем первом сольном интервью кампании она осудила промышленную политику Трампа как самую большую катастрофу в истории. Она охарактеризовала его легкомысленное отношение к тарифам как несерьезное.

Во время президентства Трампа США наблюдали значительный исход примерно 200 000 рабочих мест в сфере производства за рубеж, заявила Харрис. Это поставило ее соперника в невыгодном свете как одно из самых значительных провалов в секторе производства. Харрис позиционировала себя как защитника среднего класса и пообещала внести свежую перспективу, стимулировать производство внутри страны и снизить налоговую нагрузку для семей и малого бизнеса.

"Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно"

В интервью на либеральном новостном канале MSNBC Харрис выразила свое неодобрение планам Трампа ввести высокие тарифы на импортируемые товары. "Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно", - заявила Харрис. Она также выразила недовольство Трампа, сказав: "Он просто несерьезен", имея в виду его отношение к тарифам. Это интервью стало дебютом Харрис как единственного кандидата в президенты. Ранее она делилась своими взглядами в августе со своим напарником Тимом Вальцем.

Харрис получила номинацию Демократической партии на пост президента после того, как Джо Байден принял решение отказаться от своей кандидатуры в июле из-за опасений по поводу своего здоровья и умственных способностей. Трамп и Харрис сейчас находятся в равном положении в опросах, борясь за неопределившихся избирателей, в частности, в ключевых штатах-баттлграундах, за шесть недель до выборов. Результат президентских выборов 5 ноября будет определен конкретными правилами избирательной системы США в этих штатах.

В своей предвыборной кампании Харрис критиковала легкомысленное отношение Трампа к введению тарифов, сказав: "Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно". Дополнительно подчеркивая свою позицию, она сказала: "Он просто несерьезен", подчеркивая легкомысленное отношение Трампа к тарифам.

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