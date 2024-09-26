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ПолитикаНовостиИзбирательная кампания

Камала Харрис назвала Дональда Трампа самым значимым победителем или неудачником

Примерно 200 000 рабочих мест в производстве утеряны.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Шесть недель до выборов в США цели экономической политики Камалы Харрис остаются расплывчатыми; она...
Шесть недель до выборов в США цели экономической политики Камалы Харрис остаются расплывчатыми; она активно бросает вызов Трампу.

Камала Харрис назвала Дональда Трампа самым значимым победителем или неудачником

Кандидат демократов на пост президента Харрис обрушилась на экономические стратегии Трампа, назвав их катастрофическими для американских отраслей. В своем первом сольном интервью кампании она осудила промышленную политику Трампа как самую большую катастрофу в истории. Она охарактеризовала его легкомысленное отношение к тарифам как несерьезное.

Во время президентства Трампа США наблюдали значительный исход примерно 200 000 рабочих мест в сфере производства за рубеж, заявила Харрис. Это поставило ее соперника в невыгодном свете как одно из самых значительных провалов в секторе производства. Харрис позиционировала себя как защитника среднего класса и пообещала внести свежую перспективу, стимулировать производство внутри страны и снизить налоговую нагрузку для семей и малого бизнеса.

"Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно"

В интервью на либеральном новостном канале MSNBC Харрис выразила свое неодобрение планам Трампа ввести высокие тарифы на импортируемые товары. "Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно", - заявила Харрис. Она также выразила недовольство Трампа, сказав: "Он просто несерьезен", имея в виду его отношение к тарифам. Это интервью стало дебютом Харрис как единственного кандидата в президенты. Ранее она делилась своими взглядами в августе со своим напарником Тимом Вальцем.

Харрис получила номинацию Демократической партии на пост президента после того, как Джо Байден принял решение отказаться от своей кандидатуры в июле из-за опасений по поводу своего здоровья и умственных способностей. Трамп и Харрис сейчас находятся в равном положении в опросах, борясь за неопределившихся избирателей, в частности, в ключевых штатах-баттлграундах, за шесть недель до выборов. Результат президентских выборов 5 ноября будет определен конкретными правилами избирательной системы США в этих штатах.

В своей предвыборной кампании Харрис критиковала легкомысленное отношение Трампа к введению тарифов, сказав: "Несерьезно швыряться идеей тарифов неправильно". Дополнительно подчеркивая свою позицию, она сказала: "Он просто несерьезен", подчеркивая легкомысленное отношение Трампа к тарифам.

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