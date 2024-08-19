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ПолитикаНовости

Камала Харрис начинает типичные приготовления к возможному переходу президента

Камала Харрис подала документы по переходному планированию утром в понедельник, указывая на раннее начало возможного процесса перехода на пост президента, что является обычной практикой для кандидата-не mặt phát. Однако это также может свидетельствовать о быстрой кампании ее кандидата.

 and  Grigoriy Williams
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Камала Харрис обращается к сторонникам в Роли, Северная Каролина, 16 августа 2024 года, выражая...
Камала Харрис обращается к сторонникам в Роли, Северная Каролина, 16 августа 2024 года, выражая свои чувства.

Камала Харрис начинает типичные приготовления к возможному переходу президента

Ранее бывший президент Дональд Трамп объявил о создании своей личной команды по передаче полномочий на прошлой неделе.

Для руководства этим предприятием CNN узнало, что Харрис выбрал того же человека, который руководил процедурой для президента Джо Байдена четыре года назад: Йоханнеса Абрахама, нынешнего посла США в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, базирующегося в Индонезии.

Абрахам и Харрис ранее тесно сотрудничали в течение переходного периода и впоследствии, когда Абрахам служил первым главным советником Национального совета безопасности под руководством Байдена.

Абрахам не начнет переходные задачи до своего ухода из Государственного департамента. Он должен скоро покинуть свой пост посла и вернуться в Вашингтон.

Отсутствие ответа от Абрахама после контакта с CNN не помешало похвалам по поводу его ухода.

Как заявил госсекретарь Антони Блинкен во время визита в Лаос в конце июля, "Йоханнес - один из наших лучших". "Его голос имеет вес в Вашингтоне, главным образом из-за его прошлого опыта представления Вашингтона с другой стороны".

Компания Covington & Burling LLP - юридическая фирма бывшего генерального прокурора Эрика Холдера, которая руководила процессом проверки кандидата в вице-президенты демократического кандидата, предоставит консультации по эффективному структурированию переходного усилия.

Цель переходного комитета - облегчить передачу власти от одной администрации к другой, упрощая управление обширным федеральным правительством, готовя главных советников к незнакомым ролям и обеспечивая более плавный переход для того, кто присягнет в полдень 20 января 2025 года.

Однако это тонкий баланс для Харрис, которая баллотируется на платформе продолжения администрации Байдена и свежего начала. Инсайдер, знакомый с планированием Харрис, сказал CNN, что переходный механизм не будет нести ответственность за найм персонала до выборов. Он также не будет вмешиваться в политику Харрис, которая остается исключительной прерогативой ее офиса и кампании. Харрис была обязана подать документы по переходу к следующему неделе.

Инсайдер также добавил, что, как и переходы, над которыми работали Байден и Барак Обама в 2008 году, "этот переходный аппарат будет сосредоточен на операционных аспектах в предвыборный период, таких как обеспечение достаточной возможности проверки после выборов".

В конечном итоге переходный комитет победившего кандидата станет центральной точкой для таких ролей, как выбор членов кабинета, найм на более низкие должности и управление критически важной информацией и решениями, с которыми столкнется вступающий в должность президент.

Создание команды по передаче полномочий бывшего президента Дональда Трампа вызывает политическую дискуссию, подчеркивая важность правильных процессов передачи полномочий в политике. Решение Харрис повторить стратегию перехода Байдена с Йоханнесом Абрахамом указывает на акцент на опытное руководство в политике.

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