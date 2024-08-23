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Камала Харрис хочет стать "президентом для всего американского населения".

За четыре дня демократы в Чикаго чествуют своего нового кандидата в президенты Камалу Харрис. На пике торжеств она объединяет свою партию для завершающего этапа кампании и дает обещания публике.

 and  Melissa Williams
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- Камала Харрис хочет стать "президентом для всего американского населения".

Претендентка на пост президента Камала Харрис станет президентом для всех граждан США, стремясь преодолеть раздел в нации. "Я клянусь быть президентом для каждого американца", - заявила Харрис в конце демократического съезда в Чикаго. На этом мероприятии она официально получила номинацию Демократической партии на пост президента в возрасте 59 лет.

Она мобилизовала свою партию на решающие недели перед выборами в ноябре, предупреждая о потенциальном возвращении республиканца Дональда Трампа в Белый дом. "Эти выборы важны не только для нас лично, но и для будущего нашей страны", - подчеркнула она. Это "борьба за будущее Америки".

Обращение к партии и нации

Поднявшись на сцену, действующий вице-президент США была встречена продолжительными аплодисментами. Ее речь сопровождалась повторяющимися криками и скандированием. Харрис призвала свою партию признать серьезность ситуации и призвала к единству нации. "Эти выборы дают нашей стране уникальную возможность оставить в прошлом враждебность, скептицизм и разногласия", - предложила она.

Ее соотечественники имеют возможность проложить новый путь, "не как члены определенной политической партии, а как американцы". Она хочет быть президентом, "которая ведет и слушает, обладает реализмом, практичностью и здравым смыслом". Она всегда будет отстаивать интересы американского народа. Харрис призналась, что в своей жизни ее часто недооценивали. Но она никогда не сдавалась, "так как всегда стоит бороться за будущее".

Харрис предупредила о возможном возвращении бывшего президента Трампа. "Последствия, если Трамп вернется в Белый дом, будут катастрофическими", - предупредила она. Трамп и его сторонники придерживаются экстремистской повестки. "Они просто не в своем уме", - заявила она.

Демократ похвалила своего ментора, президента США Джо Байдена, и его достижения. "Ваш послужной список исключителен - история это засвидетельствует - и ваш характер служит примером", - похвалила она 81-летнего политика. Байден отказался от участия в президентской гонке под давлением партии в июле. Харрис заняла его место.

Заключительный аккорд

Четырёхдневный съезд завершился грандиозным финалом. Американская поп-звезда Пинк исполнила акустическую версию "What About Us" вместе со своей дочерью Уиллоу. Женская кантри-группа "The Chicks" спела национальный гимн. Актрисы Ева Лонгория и Керри Вашингтон агитировали за Харрис.

Отметим, что финальная ночь съезда отличалась обильным присутствием женщин на сцене, где многие видные политики поддержали Харрис. Харрис также получила поддержку от различных женщин-родственниц, появившихся на сцене.

Это резко контрастирует с республиканским съездом в июле в Милуоки, где Трампа в основном хвалили мужчины в финале. Его спикерами той ночью были бывший рестлер Халк Хоган и глава UFC Дана Уайт. Рок-музыкант Кид Рок выступил музыкальным звездой Трампа, который разогрел толпу криками "Бой! Бой!"

Камала Харрис публично объявляет о своей любви к мужу в день их годовщины

В свою очередь, Харрис публично выразила свою любовь к мужу Дагу Эмхофу во время своей речи. "Я люблю тебя так сильно, Даг", - крикнула она в начале своего выступления. "Счастливая годовщина". Речь Харрис совпала с их десятой годовщиной свадьбы.

Харрис и Эмхоф встретились позже в жизни. Друзья организовали им свидание вслепую в 2013 году, что привело к их свадьбе в следующем году. Эмхоф имеет двух взрослых детей от предыдущего брака - Эллу, которая выступала в Чикаго, и Коула. Они ласково называют Харрис "Мамола".

Эмхоф станет первым мужчиной в истории США, который займет пост второго джентльмена. Если Харрис станет первой женщиной-президентом, он станет первым первым джентльменом Америки.

Харрис пообещала активно бороться за #USelection2024, выразив обеспокоенность возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Она подчеркнула, "Последствия, если Трамп вернется в Белый дом, будут катастрофическими".

В своей речи Харрис выразила благодарность своему ментору, президенту Джо Байдену, и похвалила его достижения, сказав, "Ваш послужной список исключителен - история это засвидетельствует - и ваш характер служит примером".

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