Камала Харрис, как известно, владеет огнестрельным оружием.

В ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Харрис хочет отнять у людей оружие, демократический кандидат ответила: "Тим Уолз и я оба владельцы оружия. Мы не отнимаем ничье оружие. Так что прекратите распространять постоянные ложные утверждения об этом."

На виртуальном мероприятии предвыборной кампании с Опрой Уинфри в Мичигане в четверг Харрис выразила свое намерение защищаться с помощью огнестрельного оружия в случае проникновения: "Если кто-то взломает мой дом, он получит пулю."

Револьвер Харрис, якобы достаточно маленький, чтобы поместиться в небольшую сумочку, безопасно хранится дома в Лос-Анджелесе, согласно помощнику. Харрис раскрыла информацию о владении огнестрельным оружием во время своей неудавшейся президентской кампании в 2019 году, и помощник подтвердил, что то же самое оружие все еще у нее. В качестве вице-президента Харрис в основном проживала в Навальном наблюдательном пункте в Вашингтоне, где она не держит второе огнестрельное оружие.

Когда ее спросили, почему она владеет оружием, Харрис, тогда сенатор от Калифорнии, ответила: "Я владелец оружия, и я владею оружием, вероятно, по той же причине, по которой многие люди владеют им – для личной безопасности. Я была карьерным прокурором."

Доверенный помощник Харрис, проживающий в Калифорнии, заявил, что владение огнестрельным оружием для самообороны является обычным явлением для прокуроров из-за характера их работы.

"Многие прокуроры лично имели дело с серьезными преступниками. В отличие от полицейских, которые их арестовывают, прокуроры не обязательно имеют служебное огнестрельное оружие. Поэтому неудивительно, что прокуроры имеют защиту дома," - объяснил помощник.

Под законом Калифорнии резиденту необходимо получить сертификат безопасности при обращении с огнестрельным оружием и продемонстрировать безопасную обработку с сертифицированным инструктором, чтобы приобрести огнестрельное оружие. Для сотрудников правоохранительных органов могут быть менее строгие требования к получению огнестрельного оружия.

Офис Харрис отказался предоставить дополнительную информацию о владении огнестрельным оружием. Кампания Харриса не прокомментировала это сообщение.

Один из советников по кампании Харрис не мог вспомнить, практиковала ли она заранее подготовленные реплики о владении оружием перед дебатами с Трампом. Однако советник заявил, что биографическая деталь была эффективным способом для нее подчеркнуть свою поддержку Второй поправки.

Как прокурор в Калифорнии, Харрис занималась несколькими делами о насильственных преступлениях.

Одним из известных дел 1990-х годов было дело о мужчине, который содрал скальп со своей подруги ножом для резки мяса, получив приговор к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 12 лет. "Это справедливо для того, что он сделал," - сказал Харрис, тогда заместитель окружного прокурора Альмединского округа. "Способ, которым было совершено это преступление, был поистине садистским."

Харрис работала над многочисленными делами о жестоком обращении с детьми, которые она описала в интервью 2003 года как утомительные и трудные для предъявления обвинения из-за отсутствия других свидетелей. В своей книге "Истины, которые мы держим", она рассказала историю "тихой шестилетней девочки", которая была изнасилована своим 16-летним братом.

"Это была моя работа потратить время на эту милую маленькую девочку, пытаясь установить доверительные отношения, чтобы она могла поделиться своей историей - и своей способностью рассказать ее снова перед жюри присяжных," - написала Харрис. "Но несмотря на мои усилия, я знала - я просто знала, что она не сможет описать свою боль перед жюри присяжных."

Харрис руководила многочисленными жестокими делами о домашнем насилии и сексуальных преступлениях на протяжении многих лет, которые потрясли местные сообщества - дело Франциско Ортиса, осужденного в 2005 году за убийство своей подруги и сожжение ее тела; Франк Грин, приговоренный к 15 годам лишения свободы за жестокое избиение, удушение и выбрасывание своей бывшей подруги из окна шестого этажа; и доктор Хосе Росас, осужденный за сексуальное насилие над тремя своими пациентами.

Трамп, республиканский оппонент Харрис, также заявляет, что является владельцем огнестрельного оружия. Однако CNN сообщало в июне, что Нью-Йоркское управление полиции готовилось отозвать лицензию Трампа на ношение оружия после его обвинений в уголовных преступлениях в Нью-Йорке, и что его разрешение на скрытое ношение оружия было временно приостановлено, в то время как два из трех пистолетов, на которые он был лицензирован, были сданы в NYPD ранее в этом году.

Уолз, губернатор Миннесоты и напарник Харрис по кампании, также является владельцем огнестрельного оружия. tanto Харрис, как и Уолз, пытаются представить свою поддержку права на ношение оружия и правил безопасности оружия как совместимые.

"Я лично вела дела о убийствах. Я лично изучала результаты вскрытий. Я лично видела, что assault weapons делают с человеческим телом, и поэтому я очень твердо считаю, что это совместимо со Второй поправкой и вашим правом владеть оружием, чтобы также сказать, что нам нужна запрет на assault weapons," - сказала Харрис этой неделе в интервью филадельфийской телевизионной станции WPVI. "Они буквально орудия войны."

Несмотря на их оппозицию к изъятию оружия, как показано в ответе Харрис на заявления Трампа, tanto Харрис, как и ее напарник по кампании, губернатор Тим Уолз из Миннесоты, сами являются владельцами оружия. На мероприятии предвыборной кампании Харрис подчеркнула свою веру в право на самооборону, сказав: "Если кто-то взломает мой дом, он получит пулю."

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