Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Камала Харрис, как известно, владеет огнестрельным оружием.

Избранная Вице-президентом Кэмилла Харрис во время последнего дебатов президента призналась, что является владелицей оружия, что резануло слух некоторых присутствующих – как правило, Вице-президент保щает молчание о своей собственной истории владения оружием.

 and  Lauren Adams
Время чтения 3 минут
Кейла Харрис участвует в виртуальном митинге на-ionline с Опрой Уинфри в Ферн-Вэлли, Мичиган, 19...
Кейла Харрис участвует в виртуальном митинге на-ionline с Опрой Уинфри в Ферн-Вэлли, Мичиган, 19 сентября 2024 года

Камала Харрис, как известно, владеет огнестрельным оружием.

В ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Харрис хочет отнять у людей оружие, демократический кандидат ответила: "Тим Уолз и я оба владельцы оружия. Мы не отнимаем ничье оружие. Так что прекратите распространять постоянные ложные утверждения об этом."

На виртуальном мероприятии предвыборной кампании с Опрой Уинфри в Мичигане в четверг Харрис выразила свое намерение защищаться с помощью огнестрельного оружия в случае проникновения: "Если кто-то взломает мой дом, он получит пулю."

Револьвер Харрис, якобы достаточно маленький, чтобы поместиться в небольшую сумочку, безопасно хранится дома в Лос-Анджелесе, согласно помощнику. Харрис раскрыла информацию о владении огнестрельным оружием во время своей неудавшейся президентской кампании в 2019 году, и помощник подтвердил, что то же самое оружие все еще у нее. В качестве вице-президента Харрис в основном проживала в Навальном наблюдательном пункте в Вашингтоне, где она не держит второе огнестрельное оружие.

Когда ее спросили, почему она владеет оружием, Харрис, тогда сенатор от Калифорнии, ответила: "Я владелец оружия, и я владею оружием, вероятно, по той же причине, по которой многие люди владеют им – для личной безопасности. Я была карьерным прокурором."

Доверенный помощник Харрис, проживающий в Калифорнии, заявил, что владение огнестрельным оружием для самообороны является обычным явлением для прокуроров из-за характера их работы.

"Многие прокуроры лично имели дело с серьезными преступниками. В отличие от полицейских, которые их арестовывают, прокуроры не обязательно имеют служебное огнестрельное оружие. Поэтому неудивительно, что прокуроры имеют защиту дома," - объяснил помощник.

Под законом Калифорнии резиденту необходимо получить сертификат безопасности при обращении с огнестрельным оружием и продемонстрировать безопасную обработку с сертифицированным инструктором, чтобы приобрести огнестрельное оружие. Для сотрудников правоохранительных органов могут быть менее строгие требования к получению огнестрельного оружия.

Офис Харрис отказался предоставить дополнительную информацию о владении огнестрельным оружием. Кампания Харриса не прокомментировала это сообщение.

Один из советников по кампании Харрис не мог вспомнить, практиковала ли она заранее подготовленные реплики о владении оружием перед дебатами с Трампом. Однако советник заявил, что биографическая деталь была эффективным способом для нее подчеркнуть свою поддержку Второй поправки.

Как прокурор в Калифорнии, Харрис занималась несколькими делами о насильственных преступлениях.

Одним из известных дел 1990-х годов было дело о мужчине, который содрал скальп со своей подруги ножом для резки мяса, получив приговор к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 12 лет. "Это справедливо для того, что он сделал," - сказал Харрис, тогда заместитель окружного прокурора Альмединского округа. "Способ, которым было совершено это преступление, был поистине садистским."

Харрис работала над многочисленными делами о жестоком обращении с детьми, которые она описала в интервью 2003 года как утомительные и трудные для предъявления обвинения из-за отсутствия других свидетелей. В своей книге "Истины, которые мы держим", она рассказала историю "тихой шестилетней девочки", которая была изнасилована своим 16-летним братом.

"Это была моя работа потратить время на эту милую маленькую девочку, пытаясь установить доверительные отношения, чтобы она могла поделиться своей историей - и своей способностью рассказать ее снова перед жюри присяжных," - написала Харрис. "Но несмотря на мои усилия, я знала - я просто знала, что она не сможет описать свою боль перед жюри присяжных."

Харрис руководила многочисленными жестокими делами о домашнем насилии и сексуальных преступлениях на протяжении многих лет, которые потрясли местные сообщества - дело Франциско Ортиса, осужденного в 2005 году за убийство своей подруги и сожжение ее тела; Франк Грин, приговоренный к 15 годам лишения свободы за жестокое избиение, удушение и выбрасывание своей бывшей подруги из окна шестого этажа; и доктор Хосе Росас, осужденный за сексуальное насилие над тремя своими пациентами.

Трамп, республиканский оппонент Харрис, также заявляет, что является владельцем огнестрельного оружия. Однако CNN сообщало в июне, что Нью-Йоркское управление полиции готовилось отозвать лицензию Трампа на ношение оружия после его обвинений в уголовных преступлениях в Нью-Йорке, и что его разрешение на скрытое ношение оружия было временно приостановлено, в то время как два из трех пистолетов, на которые он был лицензирован, были сданы в NYPD ранее в этом году.

Уолз, губернатор Миннесоты и напарник Харрис по кампании, также является владельцем огнестрельного оружия. tanto Харрис, как и Уолз, пытаются представить свою поддержку права на ношение оружия и правил безопасности оружия как совместимые.

"Я лично вела дела о убийствах. Я лично изучала результаты вскрытий. Я лично видела, что assault weapons делают с человеческим телом, и поэтому я очень твердо считаю, что это совместимо со Второй поправкой и вашим правом владеть оружием, чтобы также сказать, что нам нужна запрет на assault weapons," - сказала Харрис этой неделе в интервью филадельфийской телевизионной станции WPVI. "Они буквально орудия войны."

Несмотря на их оппозицию к изъятию оружия, как показано в ответе Харрис на заявления Трампа, tanto Харрис, как и ее напарник по кампании, губернатор Тим Уолз из Миннесоты, сами являются владельцами оружия. На мероприятии предвыборной кампании Харрис подчеркнула свою веру в право на самооборону, сказав: "Если кто-то взломает мой дом, он получит пулю."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно