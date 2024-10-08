Камала Харрис должна превзойти все необходимые элементы, чтобы обеспечить победу.

Вместо этого, Трамп и вице-президент Харрис близки в опросах в настоящее время. Однако неясно, сможет ли Харрис сохранить этот импульс, убедив многих избирателей, которые считают, что мы идем не в том направлении. Несомненно одно: если Харрис хочет победить на предстоящих выборах, ей придется нарушить некоторые давно установленные нормы. В прошлом эта тенденция наблюдалась, но не так часто, как свидетельствуют текущие цифры.

Недавно, согласно последнему опросу NBC News, около 28% американцев считают, что страна движется в правильном направлении. Эта цифра значительно ниже, чем при вступлении в должность Джо Байдена в 2021 году, когда она была заметно выше 40%.

Действительно, 28% - это не та цифра, которую стремится достичь партия действующего президента за месяц до выборов, независимо от того, баллотируется ли он сам. В среднем, с 1980 года партия действующего президента выигрывала выборы, когда 42% американцев верили в правильное направление страны. Однако в случаях, когда партия президента проигрывала, в среднем только 25% американцев были уверены в этом направлении. В настоящее время эта цифра очень близка к текущим 28%, которые выражают такую уверенность.

Подробный анализ цифр показывает, что ни одна партия, находящаяся у власти, не смогла сохранить свой пост, когда менее 39% населения верили в правильное направление страны.

Еще одним важным показателем общественного мнения, работающим против Харрис, являются рейтинги одобрения. Хотя они менее предсказуемы в ситуациях, когда действующий президент не баллотируется на переизбрание, они имеют некоторое значение. Никогда партия действующего президента не побеждала, когда рейтинг одобрения президента превышал рейтинг неодобрения.

В настоящее время рейтинг неодобрения Байдена на 10 пунктов выше, чем рейтинг одобрения.

Эти два элемента указывают на сложную ситуацию для Харрис в ноябре.

Гэллап изучал десять различных метрик, важных для выборов, от партийной идентичности до удовлетворенности экономикой до рейтинга одобрения президента. Восемь из этих метрик были положительными для Трампа, а две были нейтральными. Ни один из индикаторов не указывал на победу Харрис.

Значительный контраст

Несмотря на эти статистические данные, указывающие на победу Трампа, Харрис может обладать тактическим преимуществом: выборы в Конгресс 2022 года.

Помните выборы в Конгресс два года назад. Рейтинг одобрения Байдена был практически таким же, как и сейчас. Только 26% американцев, согласно среднему значению опросов, считали, что мы движемся в правильном направлении как страна. Эта цифра была самой низкой перед выборами в Конгресс за последние 40 лет.

В сущности, не было никаких индикаторов, благоприятствующих Демократической партии в то время, чего нельзя сказать сейчас.

Тем не менее, несмотря на эти неблагоприятные тенденции для демократов, они смогли ограничить свои потери в Палате представителей однозначными цифрами, расширить свое большинство в Сенате и выиграть несколько губернаторских выборов.

Два значимых фактора, способствовавших успеху демократов в 2022 году, все еще присутствуют: Трамп и аборты.

Трамп сохраняет отрицательный чистый рейтинг одобрения среди американских избирателей. Если он будет избран президентом на предстоящих выборах, он станет самым непопулярным победителем с собой в 2016 году. Харрис, с другой стороны, пользуется положительными мнениями во многих опросах.

Аборт по-прежнему занимает одно из первых мест среди всех вопросов, более чем через два года после отмены решения «Роу против Уэйда». Меры по расширению доступа к абортам появятся на выборах в различных штатах этой осенью. Каждый президентский выбор за последние 50 лет проходил при действующем решении «Роу». Последствия для избирателей, недовольных потерей федеральных гарантий абортов, остаются неясными.

В целом, тенденция, установленная за последние 44 года президентских выборов, контрастирует с уроками, извлеченными из выборов в Конгресс 2022 года, добавляя интриги в эту избирательную кампанию.

Как говорится, «прошлое часто бывает прологом», но иногда история не повторяется.

В свете недавних опросов и рейтингов одобрения ясно, что вице-президент Харрис сталкивается со сложной политической ситуацией на предстоящих выборах. С ее рейтингом одобрения, отстающим от рейтингов неодобрения, и только 28% американцев, считающих, что страна движется в правильном направлении, Харрис придется нарушить установленные политические нормы, чтобы победить.

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