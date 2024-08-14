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Калифорнийский серийный убийца признался в убийстве в 1986 году, говорят власти.

После случая распорядка, полицейские в Южной Калифорнии обнаружили человека, ответственного за необъявленное убийство 19-летней женщины в 1986 году – серийного убийцу, уже находившегося на смертной казни, официальные лица поверенного района Лос-Анджелеса сказали в tzwницу.

 and  Elizabeth Wells
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Тело Кэти Смалл было найдено 22 февраля 1986 года, когда полицейские из Южной Пасадены...
Тело Кэти Смалл было найдено 22 февраля 1986 года, когда полицейские из Южной Пасадены отреагировали на звонок о женщине, лежащей в дороге.

Калифорнийский серийный убийца признался в убийстве в 1986 году, говорят власти.

В феврале 1986 года Кэти Смалл работала проституткой, когда была убита, как рассказала полиции ее соседка по комнате, заявила лейтенант Патти Томас на пресс-конференции. Смалл сказала своей соседке, что встречается с мужчиной по имени Билл, который даст ей 50 долларов, чтобы поехать с ним из Лейк-Элсинора в Лос-Анджелес, и она ушла из дома в ту ночь в ночной рубашке, сказала Томас.

Через несколько дней, читая газету, соседка узнала о женщине, убитой ножом в Саут-Пасадене. Боясь, что это может быть Смалл, соседка связалась с полицией и смогла опознать ее. Однако следователям не удалось раскрыть преступление, и дело было приостановлено.

Тридцать три года спустя, в октябре 2019 года, коронер, проверяя смерть мужчины прямо напротив места убийства Смалл, нашел в его доме несколько предметов, вызывающих беспокойство, сказала Томас. В их числе были "множество фотографий женщин, которые, казалось, были избиты и удерживались против своей воли, возможно, этим покойным", и статья в газете об убийстве Смалл, сказала Томас.

Департамент шерифа Лос-Анджелеса выдал ордер на обыск, и были проведены тесты ДНК на некоторых предметах из дома мужчины, чтобы проверить, совпадают ли они с Смалл, но они не совпали. Хотя следователи изначально рассматривали покойного мужчину как подозреваемого, они пришли к выводу, что он не связан с делом Смалл и не причастен к другим преступлениям.

Но при изучении дела Смалл из-за статьи, найденной в доме мужчины, следователи обнаружили, что улики в деле Смалл, в том числе набор для сексуального насилия, никогда не тестировались на ДНК. В августе 2020 года одежду Смалл протестировали и результаты загрузили в федеральную базу данных, где детективы связали Уильяма Суффа с делом, сказала Томас.

Суфф находился на калифорнийской смертной казни в тюрьме Сан-Квентин, будучи осужденным за 12 убийств в округе Риверсайд. Суффа называли "Убийцей проституток Риверсайда" или "Убийцей Лейк-Элсинора".

В мае 2022 года Суффа доставили из Сан-Квентина в Лос-Анджелес, где он признался в убийстве Смалл, сказала Томас.

"Детективы интервьюировали его в течение двух дней. За семь часов он признался и подробно рассказал об убийстве Кэти Смалл", - сказала Томас. "Он также обсудил и признался в некоторых предыдущих убийствах в округе Риверсайд".

Томас сказала, что Суфф встретил Смалл в компьютерном магазине, где он работал. Они договорились, что он заберет ее позже той ночью. Когда они были в его автомобиле, Суфф сказал следователям, что произошел спор, и он разозлился, когда она сбила его очки.

Суфф сказал, что взял нож, который держал в машине, и несколько раз ударил Смалл в грудь, согласно Томасу. Когда она сидела на переднем пассажирском сиденье, он толкнул ее из машины на улицу и уехал.

В момент убийства Смалл Суфф был на свободе под надзором из Техаса, где был приговорен к тюремному заключению за смерть своей 2-месячной дочери в 1974 году, сказала Томас.

Прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась возбуждать дело против Суффа в деле Смалл из-за его возраста - ему 73 года, предыдущих осуждений и ожидаемой смертной казни, сказала Томас. CNN работает над тем, чтобы узнать, представляет ли Суффа адвокат.

"Мы понимаем боль и потерю, которые испытывают семьи жертв и наше сообщество. Это решение не умаляет severity of the crimes but recognizes that additional charges would not alter the current circumstances or bring further justice", - сказал отдел прокуратуры в заявлении в понедельник.

"Наш фокус остается на поддержке семей жертв. Мы благодарим LASD за то, что они принесли некоторое облегчение семьям жертв, и наше бюро услуг жертвам готово оказать поддержку. Мы выражаем deepest condolences всем, кто пострадал".

Соседка по комнате поделилась своими опасениями с полицией, когда прочла о смерти женщины в Саут-Пасадене, боясь, что это может быть Кэти Смалл. Во время обыска дома мужчины следователи обнаружили статью в газете об убийстве Смалл и улики, связанные с другими потенциальными жертвами, связывающие его с делом Кэти Смалл.

Уильям Съфф признался в подробностях в убийстве Смоул, заявил отдел шерифа.

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