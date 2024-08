Калифорнийский серийный убийца признался в убийстве в 1986 году, говорят власти.

В феврале 1986 года Кэти Смалл работала проституткой, когда была убита, как рассказала полиции ее соседка по комнате, заявила лейтенант Патти Томас на пресс-конференции. Смалл сказала своей соседке, что встречается с мужчиной по имени Билл, который даст ей 50 долларов, чтобы поехать с ним из Лейк-Элсинора в Лос-Анджелес, и она ушла из дома в ту ночь в ночной рубашке, сказала Томас.

Через несколько дней, читая газету, соседка узнала о женщине, убитой ножом в Саут-Пасадене. Боясь, что это может быть Смалл, соседка связалась с полицией и смогла опознать ее. Однако следователям не удалось раскрыть преступление, и дело было приостановлено.

Тридцать три года спустя, в октябре 2019 года, коронер, проверяя смерть мужчины прямо напротив места убийства Смалл, нашел в его доме несколько предметов, вызывающих беспокойство, сказала Томас. В их числе были "множество фотографий женщин, которые, казалось, были избиты и удерживались против своей воли, возможно, этим покойным", и статья в газете об убийстве Смалл, сказала Томас.

Департамент шерифа Лос-Анджелеса выдал ордер на обыск, и были проведены тесты ДНК на некоторых предметах из дома мужчины, чтобы проверить, совпадают ли они с Смалл, но они не совпали. Хотя следователи изначально рассматривали покойного мужчину как подозреваемого, они пришли к выводу, что он не связан с делом Смалл и не причастен к другим преступлениям.

Но при изучении дела Смалл из-за статьи, найденной в доме мужчины, следователи обнаружили, что улики в деле Смалл, в том числе набор для сексуального насилия, никогда не тестировались на ДНК. В августе 2020 года одежду Смалл протестировали и результаты загрузили в федеральную базу данных, где детективы связали Уильяма Суффа с делом, сказала Томас.

Суфф находился на калифорнийской смертной казни в тюрьме Сан-Квентин, будучи осужденным за 12 убийств в округе Риверсайд. Суффа называли "Убийцей проституток Риверсайда" или "Убийцей Лейк-Элсинора".

В мае 2022 года Суффа доставили из Сан-Квентина в Лос-Анджелес, где он признался в убийстве Смалл, сказала Томас.

"Детективы интервьюировали его в течение двух дней. За семь часов он признался и подробно рассказал об убийстве Кэти Смалл", - сказала Томас. "Он также обсудил и признался в некоторых предыдущих убийствах в округе Риверсайд".

Томас сказала, что Суфф встретил Смалл в компьютерном магазине, где он работал. Они договорились, что он заберет ее позже той ночью. Когда они были в его автомобиле, Суфф сказал следователям, что произошел спор, и он разозлился, когда она сбила его очки.

Суфф сказал, что взял нож, который держал в машине, и несколько раз ударил Смалл в грудь, согласно Томасу. Когда она сидела на переднем пассажирском сиденье, он толкнул ее из машины на улицу и уехал.

В момент убийства Смалл Суфф был на свободе под надзором из Техаса, где был приговорен к тюремному заключению за смерть своей 2-месячной дочери в 1974 году, сказала Томас.

Прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась возбуждать дело против Суффа в деле Смалл из-за его возраста - ему 73 года, предыдущих осуждений и ожидаемой смертной казни, сказала Томас. CNN работает над тем, чтобы узнать, представляет ли Суффа адвокат.

"Мы понимаем боль и потерю, которые испытывают семьи жертв и наше сообщество. Это решение не умаляет severity of the crimes but recognizes that additional charges would not alter the current circumstances or bring further justice", - сказал отдел прокуратуры в заявлении в понедельник.

"Наш фокус остается на поддержке семей жертв. Мы благодарим LASD за то, что они принесли некоторое облегчение семьям жертв, и наше бюро услуг жертвам готово оказать поддержку. Мы выражаем deepest condolences всем, кто пострадал".

