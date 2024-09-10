Калифорния и Невада стали свидетелями эскалации лесных пожаров Лины и Дэвиса, вынудивших тысячи переехать.

С приближением осени к Северному полушарию западные штаты США страдают от рекордной жары и лесных пожаров.

Центр информации о пожарах сообщает, что по стране горит около 70 крупных пожаров, охвативших более 2 036 704 акров. Большая часть этих пожаров происходит к западу от реки Миссисипи, в штатах Аризона, Калифорния, Айдахо, Монтана, Невада, Орегон, Вашингтон и Вайоминг.

Калифорния, Айдахо и Невада особенно пострадали от этих пожаров, в результате чего были уничтожены дома и предприятия.

• Пожар Линия к востоку от Сан-Бернардино, Калифорния: По данным Cal Fire, пожар Линия охватил 20 553 акров и на 3% локализован. Департамент шерифа Сан-Бернардино объявил обязательные эвакуации для примерно 4800 домов в районах Running Springs и Arrowbear Lake. Многие жители также были эвакуированы в Хайленд, Forest Falls, Mountain Home Village и Angelus Oaks.

"Под угрозой находятся 36 328 строений, в том числе частные дома, коммерческие здания и вспомогательные сооружения", - заявило Cal Fire.

Пожар Линия начался в четверг, более 1800 пожарных борются с огнем. На понедельник пожар все еще не под контролем, согласно Cal Fire. Трое человек получили ранения в результате пожара, но подробностей нет.

Американский Красный Крест открыл пункт эвакуации в местной церкви для тех, кто бежит от пожара.

• Пожар Бойлс к юго-западу от Кливленда, Калифорния: По крайней мере, 30 строений были повреждены пожаром, который находится примерно в 100 милях к западу от Сакраменто. Более 4000 жителей были эвакуированы к понедельнику утром. Cal Fire сообщает, что пожар охватил 76 акров и остается неконтролируемым.

• Пожар Мост в национальном лесу Анджелес к северу от Лос-Анджелеса: Пожар в национальном лесу сжег 820 акров и остается неконтролируемым, согласно Cal Fire. Несколько дорог в парке были закрыты, объявили официальные лица леса в Facebook. "Сильные ветры и низкая влажность способствуют распространению пожара", - заявило Cal Fire.

• Пожар Дэвис к югу от Рено, Невада: Пожар к югу от Рено уничтожил 6500 акров и остается неконтролируемым, согласно национальному лесу Хумубт-Тойобе. По крайней мере, 14 строений были разрушены.

"Сильные ветры прогнозируются на оставшуюся часть недели", - говорится в обновлении.

Примерно 12 000-14 000 человек находятся под эвакуационным уведомлением, согласно обновлению.

• Чрезвычайные ситуации в Калифорнии и Неваде: Губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино из-за пожара Линия. Он получил финансирование от Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, чтобы гарантировать наличие необходимых ресурсов для борьбы с пожарами, заявил он. Губернатор Невады Джо Ломбардо объявил чрезвычайное положение для пожара Дэвис, он объявил об этом в X.

• Последствия жары и пожаров: Температура в Калифорнии колеблется от 95 до 105 градусов, намного выше обычного. Также было объявлено предупреждение об уровне загрязнения воздуха из-за жары и смертельного загрязнения воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров, согласно Национальной метеорологической службе.

Кроме того, было объявлено предупреждение об экстремальной жаре для региона до 20:00 PT в понедельник, согласно Национальной метеорологической службе. Несмотря на то, что в течение недели ожидается более прохладная погода, ветры все равно могут быть сильные, что затруднит борьбу с пожарами.

"Трудная и сухая погода, смешанная с грозовыми штормами, будет представлять вызов для пожарных в течение следующих нескольких дней", - заявили официальные лица CAL Fire.

Сохранение школ и отмена концерта в Голливудской чаше

Множество организаций, в том числе Cal Fire, Департамент пожарной охраны округа Сан-Бернардино и Шерифский департамент округа Сан-Бернардино, работают вместе, чтобы справиться с пожаром. Американский Красный Крест открыл пункт эвакуации в местной церкви для тех, кто ищет убежища от пожара.

Школьный округ Вэлли-Бивер объявил, что все восемь его школ будут закрыты в понедельник из-за влияния пожара Линия. Несколько других округов скорректировали свои расписания и приняли специальные меры для борьбы с пожарами и предупреждениями об экстремальной жаре, затрагивающими около 17 миллионов человек в юго-западной Калифорнии.

За исключением одной начальной школы, все остальные начальные школы в школьном округе города Сан-Бернардино останутся открытыми для его 46 509 учащихся, согласно заявлению суперintendent Mauricio V. Arellano. Он заявил, что семьи полагаются на школы как на безопасные места для обучения, и выделяет факторы, такие как еда, уход за детьми и дополнительную поддержку, как причины для продолжения работы школ.

Школьный округ Лос-Анджелеса, второй по величине школьный округ страны, объявил, что принял превентивные меры для своих 429 000 учащихся в понедельник в ответ на предупреждение об экстремальной жаре.

В юго-западном округе Лос-Анджелеса школьный округ Торранс объявил, что закроется раньше в понедельник из-за отсутствия кондиционеров, согласно его веб-сайту.

Центральный Лос-Анджелес прогнозируется достичь 102 градуса в понедельник, что станет третьим днем из четырех с температурой выше 100 градусов. К счастью, жара ослабнет для региона к середине недели.

Жаркая волна привела к отключениям электроэнергии, затронувшим тысячи потребителей в округе Лос-Анджелес в воскресенье, согласно Департаменту водных и электроэнергетических ресурсов Лос-Анджелеса.

Примерно в 16:30 перегрузка произошла на распределительной станции из-за увеличения спроса, усугубленного сильной жарой, как заявило агентство в заявлении.

Голливудская чаша объявила о своих проблемах с отключением электроэнергии, что привело к отмене концерта с участием Вэнс Джой, Grouplove и Tiny Habits.

"Мы извиняемся за неудобства. Если будет подтверждена новая дата выступления, будет предоставлена дополнительная информация, в том числе действительность билетов на первоначальную дату", - гласило заявление.

В картофеле не единственное, что готовится в Айдахо

Лесной пожар Лava, начавшийся в округе Джем, Айдахо, всего в нескольких километрах к северу от Бойсе, охватил 30 000 акров, как сообщает Управление лесного хозяйства США.

В своем последнем обновлении в воскресенье Управление лесного хозяйства заявило: "Сегодня пожар Лava продемонстрировал крайне опасное поведение, что привело к значительному росту в всех направлениях из-за высокой температуры". Огнеманам пришлось отступить из-за быстрого распространения пожара.

"Оценка ущерба проводится пожарными менеджерами и отделом шерифа округа", - говорится в сообщении.

Отдел шерифа округа Джем выпустил "Уровень III - Красный - Эвакуация сейчас" для жителей в воскресенье после того, как пожар был вызван ударом молнии неделю назад.

'Длинные и более активные сезоны пожаров'

С 2024 года по США прокатилось 35 609 пожаров, которые охватили 6 788 766 акров, как сообщает Национальный центр управления лесными пожарами.

По данным центра, в этом году было сожжено больше акров, чем когда-либо с сентября 2018 года.

В Калифорнии около 80% крупнейших пожаров произошло за последние десять лет, в том числе пожар Камп в 2018 году, который унес 85 жизней и превратил город Парадайз в пепел.

"Исследования показывают, что изменения климата вызывают более теплые и сухие условия, что приводит к более длительным и активным сезонам пожаров", - заявило Национальное управление океанических и атмосферных администраций в июле. "Увеличение температуры и сухость почвы из-за антропогенного изменения климата повышают сухость топлива в сезон пожаров".

Пожар Лини в Калифорнии угрожает 36 328 строениям, в том числе домам и предприятиям, согласно Кальфайр. Запад США, в том числе Калифорния, в настоящее время сталкивается с множеством пожаров, которые наносят значительный ущерб и вызывают эвакуацию.

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