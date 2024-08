Как TikTok стал <unk>очень сдержанным, очень внимательным<unk>

Джульс Леброн, визажист и активный пользователь TikTok, назначила себя новым авторитетом приложения в вопросе "скромности". Но ее версия этого термина гораздо шире традиционного определения - быть скромной для Леброн означает и макияж, который вы носите, и стиль вашей парикмахерской и даже то, как быстро вы встаете и идете по проходу при посадке самолета.

"Смотрите, как я делаю макияж на работу? Очень скромно. Очень осознанно", - говорит она в одном TikTok. "Вот так я пришла на интервью, так и иду на работу. Многие из вас приходят на интервью, как Мардж Симпсон, а на работу - как Пэтти и Селия. Не скромно.

Будьте осознанны, почему вас наняли", - продолжает она. "Вот твой реальный.check, дива. Какой бы ты хотела, чтобы я написала?"

Но используя "скромность" для описания своих повседневных привычек (и часто прямо противореча своим собственным советам), Леброн, которая также является транссексуальной женщиной, высмеивает гендерные нормы и черты, ассоциируемые с женственностью.

В упомянутом выше TikTok она клянется, что никогда не пойдет на работу с "зеленым вырезом", драматическим стилем макияжа глаз, потому что это "не скромно". В другом видео она признается, что пришла на свою первую работу в Texas Roadhouse именно с таким макияжем.

"Каждое видео - это я просто ссылаюсь на себя", - говорит она в другом клипе, объясняя шутку после того, как пользователи критиковали ее за "суждение" о том, как люди приходят на работу. "Вот в чем шутка!"

Сатира наиболее очевидна в клипе, в котором она заявляет, что собирается вести себя скромно и осознанно, гуляя по Лас-Вегас-Стрип. Ее серьезные утверждения, что она вернется в постель в 10 часов вечера, перемежаются сценами Леброн позже той ночью, смеющейся в клубе и пытающейся найти свой отель.

Другие способы быть скромной, по мнению Леброн: съесть маленький пакетик Starkist тунца в полночь. Compliment someone's new haircut even if it's not your style. Tie a scarf around the lace front of your wig when there are Taco Bell refried beans stuck in it so you don't offend the employees of CVS Pharmacy after a big night out.

Она вдохновила многих женщин снимать себя, ведущих себя скромно, как определено Леброн: примерять макияж в Sephora, не создавая беспорядка, есть Chipotle Bowl по половине за раз, использовать настоящую закладку для книги вместо квитанции или другого случайного предмета.

Один аккаунт даже использовал этот формат, чтобы похвалить кампанию вице-президента Камалы Харрис как "очень скромную, очень осознанную" по сравнению с кампанией бывшего президента Дональда Трампа и его напарника, сенатора-республиканца из Огайо ДжиДжи Вэнса. (Проект Линкольна также сделал свой собственный "скромный" видеоролик, высмеивающий Вэнса и его внешность.)

Леброн шутливо обещает в своих видео, что делает себя изящной и скромной. Но в новом видео на этой неделе она бросает эту роль и говорит, что ее часто повторяемая фраза "быть осознанным" также означает учитывать свои цели и преследовать их с уверенностью.

"Одним из того, что вам нужно узнать о скромности - быть скромным - это быть осознанным, и быть осознанным включает в себя и твою f**king self", - говорит она. "Догоняй эти мечты. Будь ответственным. Будь осознанным, будь скромным и никогда не позволяй никому тушить твой блеск".

