Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Как TikTok стал <unk>очень сдержанным, очень внимательным<unk>

Jos Lebron начала шутливо называть себя скромницей из-за того, как она делала макияж и покидала самолёты. Теперь в TikTok «скромница» может быть синонимом практически любого поведения.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Джулс Лэброн переосмысливает понятие 'скромности' в TikTok.
Джулс Лэброн переосмысливает понятие 'скромности' в TikTok.

Как TikTok стал <unk>очень сдержанным, очень внимательным<unk>

Джульс Леброн, визажист и активный пользователь TikTok, назначила себя новым авторитетом приложения в вопросе "скромности". Но ее версия этого термина гораздо шире традиционного определения - быть скромной для Леброн означает и макияж, который вы носите, и стиль вашей парикмахерской и даже то, как быстро вы встаете и идете по проходу при посадке самолета.

"Смотрите, как я делаю макияж на работу? Очень скромно. Очень осознанно", - говорит она в одном TikTok. "Вот так я пришла на интервью, так и иду на работу. Многие из вас приходят на интервью, как Мардж Симпсон, а на работу - как Пэтти и Селия. Не скромно.

Будьте осознанны, почему вас наняли", - продолжает она. "Вот твой реальный.check, дива. Какой бы ты хотела, чтобы я написала?"

Но используя "скромность" для описания своих повседневных привычек (и часто прямо противореча своим собственным советам), Леброн, которая также является транссексуальной женщиной, высмеивает гендерные нормы и черты, ассоциируемые с женственностью.

В упомянутом выше TikTok она клянется, что никогда не пойдет на работу с "зеленым вырезом", драматическим стилем макияжа глаз, потому что это "не скромно". В другом видео она признается, что пришла на свою первую работу в Texas Roadhouse именно с таким макияжем.

"Каждое видео - это я просто ссылаюсь на себя", - говорит она в другом клипе, объясняя шутку после того, как пользователи критиковали ее за "суждение" о том, как люди приходят на работу. "Вот в чем шутка!"

Сатира наиболее очевидна в клипе, в котором она заявляет, что собирается вести себя скромно и осознанно, гуляя по Лас-Вегас-Стрип. Ее серьезные утверждения, что она вернется в постель в 10 часов вечера, перемежаются сценами Леброн позже той ночью, смеющейся в клубе и пытающейся найти свой отель.

Другие способы быть скромной, по мнению Леброн: съесть маленький пакетик Starkist тунца в полночь. Compliment someone's new haircut even if it's not your style. Tie a scarf around the lace front of your wig when there are Taco Bell refried beans stuck in it so you don't offend the employees of CVS Pharmacy after a big night out.

Она вдохновила многих женщин снимать себя, ведущих себя скромно, как определено Леброн: примерять макияж в Sephora, не создавая беспорядка, есть Chipotle Bowl по половине за раз, использовать настоящую закладку для книги вместо квитанции или другого случайного предмета.

Один аккаунт даже использовал этот формат, чтобы похвалить кампанию вице-президента Камалы Харрис как "очень скромную, очень осознанную" по сравнению с кампанией бывшего президента Дональда Трампа и его напарника, сенатора-республиканца из Огайо ДжиДжи Вэнса. (Проект Линкольна также сделал свой собственный "скромный" видеоролик, высмеивающий Вэнса и его внешность.)

Леброн шутливо обещает в своих видео, что делает себя изящной и скромной. Но в новом видео на этой неделе она бросает эту роль и говорит, что ее часто повторяемая фраза "быть осознанным" также означает учитывать свои цели и преследовать их с уверенностью.

"Одним из того, что вам нужно узнать о скромности - быть скромным - это быть осознанным, и быть осознанным включает в себя и твою f**king self", - говорит она. "Догоняй эти мечты. Будь ответственным. Будь осознанным, будь скромным и никогда не позволяй никому тушить твой блеск".

В контексте своих видеороликов TikTok Джульс Леброн советует своим подписчикам съесть немного Starkist тунца в полночь, чтобы сохранить образ скромности. После критики Леброн объясняет в другом клипе, что каждое видео, которое она делится, является отсылкой к ней самой, подчеркивая юмор в своем подходе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно