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Как термин, широко опровергнутый медицинскими группами, появился в расследовании смерти Д. Вонтей Митчелла

Джордж Флойд, Элайджа МакКлейн, Дениэл Пруд – а теперь Д’Вонтей Митчелл – все разделяют то, что они чернокожие мужчины, умершие в результате действий сотрудников правопорядка: согласно версии властей, перед смертью у них наличествовала возможная «возбужденная личность».

 and  Carmen Simpson
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Встреча Д'Вонтея Митчелла с работниками отеля была запечатлена на записях с камер безопасности,...
Встреча Д'Вонтея Митчелла с работниками отеля была запечатлена на записях с камер безопасности, которые позже были опубликованы адвокатом его семьи на пресс-конференции.

Как термин, широко опровергнутый медицинскими группами, появился в расследовании смерти Д. Вонтей Митчелла

Диагноз, используемый первымиresponders и другими по всей стране, является спорным.

“Нет ни одной крупной медицинской ассоциации США, поддерживающей это понятие”, - сказал д-р Мишель Хайслер, медицинский директор Physicians for Human Rights и соавтор отчета группы за 2022 год, называющего фразу “научнобессмысленной” и призывающей к ее abandonment.

“Медицинские эксперты и коронеры – а также правоохранительные органы и суды – больше не должны использовать это безосновное понятие для объяснения смертей в полицейском custodi”, - сказала она CNN в четверг.

Тем не менее, “возбужденное возбуждение” все еще используется.

Хотя это не было указано как причина смерти для Митчелла – который умер 30 июня после того, как работники отеля в Висконсине прижали его к земле – расследователь медицинского эксперта округа Милуоки написал в отчете, выпущенном с его свидетельством о смерти, что он был проинформирован “начальные поведения Двонатэя (были) похожи на возможное возбужденное возбуждение”. Агентство в четверг отказалось давать дальнейшие комментарии по поводу того, почему оно использовало эту фразу.

В многих полицейских департаментах офицеров учат распознавать “сверхчеловеческую силу” и “неподчинение полиции” как некоторые симптомы возбужденного возбуждения: синдром, который может убить человека, вызывающего экстренный вызов, или побудить этого человека убить работников экстренной помощи.

Однако это понятие стало “общим для объяснения смертей, происходящих в контексте полицейского сдерживания, часто совпадающих с употреблением наркотиков или психическим заболеванием, и в основном используется для объяснения смертей молодых чернокожих мужчин в полицейских столкновениях”, согласно отчету Physicians for Human Rights, также написанному врачами из Гарварда, Университета Мичигана, Массачусетской больницы общего профиля и гражданский правозащитник.

Национальная ассоциация медицинских экспертов не поддерживает и не признает это понятие, хотя и признает, что судебные патологи использовали его как причину смерти, сказал президент ассоциации д-р Дж. Кит Пинкард в пятницу, ссылаясь на заявление организации за 2023 год.

“Вместо этого NAME поддерживает определение основной причины, естественной или нет (включая травму), для состояния возбуждения (если возможно) и его использование для сертификации смерти”, - сказал он, добавив, что организация не комментирует конкретные случаи.

Снова упоминание возбужденного возбуждения в связи со смертью Митчелла, возможно, связано с многолетним использованием этого понятия первымиresponders в США. И, как и в случаях Флойда, МакКлейна и Пруда, это может быть ключевым моментом в том, как общественность и суды воспринимают инцидент, закончившийся его смертью.

“Постыдно даже предлагать”

Митчелл, 43 года, умер после того, как его волокли по полу, били и пинали за несколько минут до того, как четверо работников отеля – которые с тех пор были обвинены в убийстве первой степени в связи со смертью – прижали его к земле на восемь-девять минут возле отеля, как показывает видеонаблюдение.

Прямо перед этим Митчелл вошел в здание, казалось, в возбужденном состоянии, спрятался за объектами в лобби, пытался запереться в женском туалете и стал агрессивным по отношению к безопасности, согласно отчету расследования медицинского эксперта, который упоминает возбужденное возбуждение один раз и не делает никаких выводов по этому поводу.

Но ничего из того, что делал Митчелл или что он делал прямо перед смертью, не отражает возбужденное возбуждение, сказал адвокат семьи Митчелла в четверг, отметив, что само понятие было “опровергнуто”.

“Нет, Митчелл не испытывал возбужденного возбуждения”, - написал адвокат Уильям Султон в CNN. “Возбужденное возбуждение было опровергнуто как теория. Было стыдно, что медицинский эксперт даже предложил это. Но это согласуется с тем, как официальные лица в Милуоки обращались со смертью мистера Митчелла с самого начала.

Первые публичные заявления от полицейского департамента были о том, что обстоятельства не вызывают уголовного расследования. ... Он умер потому, что был избит до смерти и на него навалились, как показывает ясное видеонаблюдение”.

Митчелл умер от “сдерживания, приводящего к удушью, и токсического действия кокаина и метамфетамина”, согласно отчету об аутопсии, выпущенному 2 августа офисом медицинского эксперта. Причина смерти – убийство, согласно отчету.

Термин может помочь офицерам идентифицировать поведение и оставаться в безопасности, считают некоторые

В то время как в случае Митчелла это было офисом медицинского эксперта, упомянувшим поведение жертвы как “похожее на возможное возбужденное возбуждение”, это понятие также имеет корни в полицейской инструкции.

С лечебными работниками часто приходится принимать решения за долю секунды, чтобы сохранить свою и свою безопасность – возможно, применив силу – общий термин, такой как возбужденное возбуждение, может облегчить обучение, сказал сержант Тони Локхарт, тренер по вмешательству в кризисные ситуации в округе Кинг, Вашингтон, в CNN в 2022 году.

“Как бы вы это ни называли, я вижу эти поведения”. Агрегирование их в одно понятие “полезно в некоторых областях, чтобы хотя бы дать нам другое название для размышлений”, - сказал он.

На 40-часовых занятиях по возбужденному возбуждению Локхарт сказал офицерам: “Вы здесь не для того, чтобы диагностировать. Вы смотрите на эти поведения, чтобы изменить свои техники, чтобы добиться хорошего решения, чтобы все были в безопасности”.

“Терпимость к боли”, “необычная сила”, “возбуждение” и “неподходящая одежда” были потенциальными признаками синдрома, перечисленными в белой книге Американской коллегии врачей-экстренной помощи за 2009 год, от которой группа официально отозвала свою поддержку в прошлом году.

Полицейские офицеры также учатся в академической подготовке сдерживать и контролировать человека до прибытия медиков, которые должны поставить любой медицинский диагноз.

"Обучение, как правило, включает в себя распознавание признаков ЭД (возбужденного бреда) и вызов экстренных медицинских служб в таких случаях", - заявила Шерри Мартин, национальный директор по вопросам благополучия в Национальной братской организации полиции, в интервью CNN в 2022 году. CNN обратилась к организации с членством в 373 000 человек на прошлой неделе за любым обновлением по этому вопросу.

Но разрыв между обучением первопроходцев - основанным на горстке исследований, подтверждающих возбужденный бред - и большинством академической медицинской литературы может привести к тому, что первопроходцы будут действовать не в унисон с медицинским сообществом.

"Полицейские часто чувствуют, что они находятся между молотом и наковальней", - ранее сказала Мартин CNN. "Они не думают обо всех этих других голосах. Они приходят на работу каждый день, чтобы отвечать на вызовы, делать свою работу и хотят иметь инструменты и знания, чтобы сделать свою работу как можно лучше".

Проблема с возбужденным бредом уходит корнями глубже, чем само выражение, считает Хайзлер, медицинский директор Physicians for Human Rights и профессор общественного здравоохранения и внутренней медицины в Университете Мичигана.

"Люди могут стать возбужденными или бредовыми по множеству причин, от абстинентного синдрома при алкоголизме, передозировки наркотиков, до психоза", - объяснила она CNN в 2022 году.

В самом деле, это понятие не указано в Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения или в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, которые считаются стандартными для медицинской диагностики во всем мире. Американская медицинская ассоциация не поддерживает его как диагноз, а Американская психиатрическая ассоциация, которая не признает его как психическое расстройство, в 2020 году назвала его "слишком неспецифическим" и критерии неясными, добавив, что нет никаких тщательных исследований, подтверждающих его.

Кроме того, "этот псевдо-диагноз научно бессмыслен и основан на расизме", - заявила Джоанна Наполис-Мичелл, научный консультант Physicians for Human Rights США и соавтор знакового отчета 2022 года, в интервью CNN в четверг; она не родственница Д'Вонтею Митчеллу, спикеру группы, сказал представитель.

Хотя нет национальной базы данных, отслеживающей случаи смерти от "возбужденного бреда" в полиции, данные одного исследования, приведенные в журнале Virginia Law Review, показали, что с 2010 по 2020 год "было зарегистрировано 166 случаев, когда человек умер в полиции, и возбужденный бред был описан как возможная причина смерти". Чернокожие составляли 43% этих смертей, в то время как они составляют 13,7% населения США, согласно данным переписи США.

Physicians for Human Rights считает, что "подlying causes", как правило, ассоциируемые с возбужденным бредом, "требуют медицинского внимания, а не силовое сдерживание полицией", - сказал Хайзлер.

Эта точка зрения распространяется. В прошлом году Американская коллегия экстренной медицины исключила "возбужденный бред" из судебных процессов - где он стал влиятельным, сделав организацию "последней профессиональной медицинской или психологической или психиатрической ассоциацией, отвергающей термин", - сказал Хайзлер в то время.

Между тем, Калифорния в октябре стала первым штатом, запретившим официальное использование термина, а Колорадо и Миннесота сделали то же самое в этом году, сообщил Physicians for Human Rights CNN на этой неделе. Нью-Йорк и Гавайи рассматривают законодательство для принятия аналогичных мер.

"'Возбужденный бред' полностью опровергнут", - заявила Наполис-Мичелл, отметив, что "потребуется время, чтобы исправить этот ущерб и проинформировать отдельных врачей и полицейские агентства по всей стране".

Что касается его упоминания в медицинском заключении о смерти Д'Вонтея Митчелла: "Возбужденный бред" не является действительным медицинским состоянием", - сказала она. "Поэтому нецелесообразно, неточно и вредно описывать поведение Д'Вонтея Митчелла как потенциально 'возбужденный бред'".

Несмотря на споры вокруг термина "возбужденный бред", он по-прежнему используется медицинскими экспертами и коронерами, а также некоторыми правоохранительными органами в Соединенных Штатах.

Тем не менее, основные медицинские ассоциации США, такие как Американская медицинская ассоциация и Американская психиатрическая ассоциация, не поддерживают использование "возбужденного бреда" как диагноза, считая его научно бессмысленным и потенциально расистски предвзятым.

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