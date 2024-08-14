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ПолитикаНовости

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
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Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время промо-мероприятия в Ороре, Колорадо, 19 мая 2024 года.

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Мейн и Аляска оба используют голосование по ранжированию, чтобы определить победителей своих выборщиков на президентских выборах, и с независимым Робертом Ф. Кеннеди-младшим на избирательном бюллетене в Мейне и стремящимся квалифицироваться в Аляске, это более вероятно, что этот процесс будет иметь значение.

В системе избиратели ранжируют кандидатов по предпочтению. Если кто-то получает большинство первых голосов, этот кандидат выбирается. Но если нет, другие голоса используются для определения победителя.

Сначала кандидат с наименьшим количеством первых голосов исключается. Голоса, отданные за этого кандидата, затем перераспределяются в соответствии со вторыми предпочтениями на этих избирательных бюллетенях. Процесс продолжается до тех пор, пока не появится победитель с большинством поддержки.

Адвокаты голосования по ранжированию утверждают, что этот процесс минимизирует проблему "спойлеров", позволяя избирателям поддерживать как кандидата, которого они предпочитают, так и кандидата, более вероятно выигравшего. Но одним из недостатков системы является то, что для получения окончательного результата может потребоваться некоторое время.

Например, в Мейне, если ни один кандидат не получит большинства в ночь выборов, избирательные власти должны собрать данные о голосах по всему штату и доставить их в центральное место в столице штата, где и происходит подсчет голосов. Этот процесс может занять более недели, как сообщил CNN офис секретаря штата Мейн в 2020 году.

Мейн использует голосование по ранжированию с 2018 года, и оно понадобилось дважды на федеральных выборах с тех пор - оба раза в высококонкурентном 2-м избирательном округе. В 2018 и 2022 годах демократ Джаред Голден не получил большинства первых голосов, но победил республиканца Брюса Поликуина после подсчета голосов по ранжированию.

Чтобы усложнить ситуацию, Мейн является одним из двух штатов (второй - Небраска), которые присуждают два своих выборщика победителю на statewide уровне и еще один выборщик победителю в каждом избирательном округе. Это означает, что подсчет голосов по ранжированию может применяться на statewide уровне или на уровне избирательного округа, или на обоих, в зависимости от результатов.

Этот процесс был в силе на президентских выборах 2020 года, но поскольку Джо Байден получил большинство первых голосов на statewide уровне и в 1-м избирательном округе, а Дональд Трамп - в 2-м округе, штат не понадобилось применять подсчет голосов по ранжированию.

Четыре года назад CNN proyected, что Байден выиграл Пенсильванию и с ней президентство в субботу после выборов, although несколько других штатов не были proyected в течение нескольких дней.

Теперь представьте себе ноябрь 2024 года, когда альтернативные кандидаты, подобные Кеннеди, получают более крупную долю голосов, чем в 2020 году, и ни Трамп, ни вице-президент Камала Харрис не получают большинства первых голосов в Мейне.

Если CNN будет proyected каждый другой штат в этом году в том же порядке и для тех же партий, что и в 2020 году, проекция Пенсильвании оставит демократического кандидата всего несколько голосов выборщиков от победы и в ожидании либо проекции другого штата, либо подсчета голосов по ранжированию в Мейне.

И даже если Харрис имеет преимущество в Мейне в ночь выборов, опросы показывают, что сторонники Кеннеди более расположены к Трампу, чем к демократам. Таким образом, сильное третье место независимого кандидата могло бы перевести больше поддержки Трампу в последующих раундах.

В этом году Аляска впервые будет использовать голосование по ранжированию на президентских выборах, хотя штат использовал эту процедуру в 2022 году на выборах в Сенат и Палату представителей. Хотя Аляска менее конкурентна на президентском уровне, существуют сценарии, при которых президентство могло бы зависеть от подсчета голосов по ранжированию в Аляске, который запланирован на 15 дней после выборов.

Но это также могло бы быть последним разом, когда Аляска использует процедуру голосования по ранжированию. Хотя избиратели ранжируют своих кандидатов на президентских выборах этой осенью, они также, как ожидается, решат вопрос о поправке к бюллетеню, чтобы отказаться от этой системы полностью.

В данном контексте вот два предложения, содержащие слово "политика": Использование голосования по ранжированию в политике Мейна привело к необходимости процедур подсчета голосов для определения результатов выборов, особенно на федеральных выборах, где ни один кандидат не получает большинства первых голосов. Президентские выборы 2024 года могут принести вызовы в политику Аляски, так как альтернативные кандидаты, подобные Роберту Ф. Кеннеди-младшему, могут повлиять на результат подсчета голосов по ранжированию и потенциально повлиять на результаты национальных выборов.

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