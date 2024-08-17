- Кадыров, глава Чечни, хвастался кибергрузовиком.

Руслан Кадыров, российский политик, находящийся под международными санкциями, похвастался в своем Telegram-аккаунте, что получил Cybertruck от Tesla, американского производителя автомобилей. Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику на Северном Кавказе, заявил, что автомобиль, прозванный "Кибермонстром", был подарен ему CEO Tesla Илоном Маском. "Неравный и быстрый монстр", - провозгласил он.

После посещения центра Грозного Кадырова видели за рулем пикапа, с патронными гильзами на шее и установленным пулеметом. Он смеялся, заявляя, что "Кибермонстр" скоро будет задействован в конфликте России с Украиной.

Кадыров не впервые сталкивается с осуждением со стороны международного сообщества из-за жестокого обращения с правами человека. Ему предъявляют обвинения в политических убийствах, пытках заключенных и похищениях. Его режим союзничает с Кремлем, и он регулярно назначает членов своей семьи на государственные должности, пренебрегая российским законом с молчаливого согласия Кремля. Вместе с клипом Cybertruck (стоимостью более 100 000 евро), Кадыров поделился видеороликами с украинскими жертвами и пленными.

Подобно многим другим российским чиновникам, Кадыров находится под западными санкциями. Видео также служит предупреждением Западу, что высшие российские политики все еще могут получать роскошные товары без ограничений, контрабандой через международных посредников. Кадыров имеет тесные связи с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В своем выступлении Кадыров выразил благодарность: "Элон, спасибо!" Неясно, был ли автомобиль подарком. Он также пригласил Маска в Чечню. "Я сердечно благодарю Илона Маска! Он, несомненно, является величайшим умом нашего времени и экспертом. Поразительный человек!", - провозгласил Кадыров, заявляя о своей романтической привязанности - к автомобилю.

Европейский Союз может потенциально ввести дополнительные санкции против Руслана Кадырова из-за его связей с нарушениями прав человека. Несмотря на то, что он находится под международными санкциями, Кадыров получает поддержку от стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты.

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