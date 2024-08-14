- Кабинет министров принял закон об улучшении качества комплектов

В 2025 и 2026 годах федеральное правительство выделит в общей сложности четыре миллиарда евро регионам для улучшения качества ухода за детьми в яслях. Во вторник федеральное правительство решило усовершенствовать так называемый закон о качестве яслей, как было объявлено в утреннем сообщении Министерства семьи. Ранее об этом сообщали "Штутгартер Nachrichten" и "Штутгартер Цайтунг". Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года при условии одобрения парламентом.

Министр семьи Лиза Паус подчеркнула, что несмотря на ограниченные бюджеты, как и в 2023 и 2024 годах, удалось выделить около четырех миллиардов евро на ясли на ближайшие два года. "Это сильный сигнал в пользу лучшего качества ухода за детьми в Германии", - заявила политик "Зеленых". Закон определяет семь направлений для улучшения качества, в том числе подбор и удержание квалифицированных сотрудников, нуждающиеся в предложении, хороший ключ ухода и продвижение языкового образования. Три направления были исключены, поэтому средства больше не могут быть использованы для улучшения пространственного дизайна.

В отличие от коалиционного соглашения, закон не устанавливает общенациональные стандарты для ухода за детьми. Тем не менее, министерство подчеркнуло, что уравнивание качества ухода за детьми в Германии будет продолжаться. Закон является "промежуточным этапом для развития национальных образовательных стандартов в сотрудничестве с регионами, как только будут созданы соответствующие условия".

Усилия федерального правительства по улучшению ухода за детьми в яслях высоко ценятся многими семьями. В действительности, министр семьи Лиза Паус упомянула, что им удалось выделить около четырех миллиардов евро на ясли в течение следующих двух лет, несмотря на бюджетные ограничения.

Читайте также: