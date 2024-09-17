Кабинет Безопасности Байдена не планирует никаких немедленных действий по внесению пересмотренного предложения о перемирии.

Недавно высокопоставленные чиновники в США заявили, что так называемый промежуточный проект близок к завершению и ждет одобрения Байдена, прежде чем будет представлен другим посредникам, участвующим в переговорах о прекращении огня, таким как Катар и Египет. Однако, по словам этих высокопоставленных чиновников, советники Байдена хотят сначала убедиться, что ХАМАС согласится на "да" по этому пересмотренному соглашению, и у них есть сомнения в существовании такого желания.

Основное препятствие в переговорах связано со спором вокруг палестинских заключенных, которых планируется освободить в обмен на заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября. Недавно ХАМАС предложил освободить заключенных, отбывающих пожизненное заключение, в обмен на гражданских заложников - сдвиг от предыдущих переговоров, когда предлагалось освободить только заключенных в обмен на израильских солдат и солдат, взятых в плен.

Американские чиновники в основном обвиняют ХАМАС и его лидера Яхью Синвар в затягивании переговоров, считая, что у Синвара нет настоящего желания достичь соглашения. Недавнее казни шесть заложников в Газе, в том числе одного американца израильского происхождения, возмутило officials, глубоко вовлеченных в переговоры.

Кроме того, в Вашингтоне появились сомнения в политической готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить конфликт. Нетаньяху твердо стоит на своем в отношении развертывания израильских войск вдоль коридора Филадельфии после вступления в силу перемирия, что привело к тому, что некоторые американские чиновники намекают на то, что его настойчивость в сохранении контроля над жизненно важной полосой земли, проходящей вдоль границы Египта и Газы, не способствует успеху.

Завершение израильско-хамасовского конфликта до конца срока является одним из главных внешнеполитических приоритетов Байдена. Несмотря на многочисленные усилия, в администрации растет скептицизм в отношении того, удастся ли достичь соглашения до конца срока президента в январе.

Тем не менее, officials сохраняют оптимизм и планируют продолжать переговоры, несмотря на маловероятную возможность прекращения огня в настоящее время.

На прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отказался прогнозировать, когда будет готов промежуточный проект, но подчеркнул, что администрация усердно работает над прогрессом.

"Переговоры продолжаются", - сказал Кирби. "Неясно для нас, особенно учитывая казни шести заложников, сможем ли мы этого достичь. Неясно для нас, сможет ли ХАМАС серьезно сесть за стол переговоров и подписаться на что-то".

Госсекретарь США Antony Blinken стал последним высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим регион, вернувшись в Египет в среду. Однако учитывая маловероятную возможность, что визит Блинкена приведет к значительному прорыву в соглашении о прекращении огня, визит Блинкена в Ближний Восток станет первым с момента нападений ХАМАС 7 октября, когда он не посетит Израиль.

Политика, связанная с освобождением палестинских заключенных и заложников, удерживаемых ХАМАСом, привела к сдвигу в переговорах, при котором теперь предлагается освободить заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а не только заключенных в обмен на солдат. Несмотря на продолжающиеся переговоры, в администрации есть сомнения в том, что ХАМАС серьезно сядет за стол переговоров и подпишет пересмотренное соглашение.

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