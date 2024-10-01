К сожалению, в Таиланде в результате катастрофической аварии школьного автобуса погибло 25 человек.

В результате ДТП в Таиланде погибли около 25 человек. Автобус, перевозивший 44 пассажира, в основном учеников и учителей, направлявшихся в школьную поездку, врезался в барьер на шоссе к северу от Бангкока вчера, загоревшись, как сообщается в официальных сообщениях. Министр транспорта Сурия Чунгронгреангкит заявил, что число погибших все еще неясно, так как 25 человек числятся пропавшими без вести.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что в автобусе находилось 44 человека, в том числе 38 учеников и 6 учителей. 17 учеников и 3 учителя смогли выбраться из горящего автобуса. Министр добавил, что "нет информации о пропавших без вести".

Премьер-министр Таиланда Паетунгтан Шинаватра выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Автобус из провинции Утай Тани столкнулся с барьером безопасности на шоссе в северном пригороде Бангкока из-за лопнувшей шины, как сообщает местное телевидение. Это привело к возгоранию топливных баков автобуса. В кадре с места происшествия видно, как автобус горит под мостом.

Таиланд часто становится свидетелем смертельных дорожно-транспортных происшествий из-за плохого состояния многих автомобилей и беспечного вождения в этой стране Юго-Восточной Азии.

В результате ДТП погибли люди, причем число погибших составляет около 25 человек. Происшествие затронуло людей из школьной поездки, в которой находились 38 учеников и 6 учителей.

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