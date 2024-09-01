- К полудню, участие избирателей отражает участие в избирательном процессе 2019 года

В недавних выборах, прошедших в Тюрингии и Саксонии, участие избирателей на данный момент кажется примерно таким же, как и на предыдущих выборах 2019 года. К полудню в Саксонии проголосовало 25,8% избирателей, согласно статистическому управлению в Камменце. В 2019 году этот показатель составлял 26,2%.

Предварительные данные не учитывают избирателей, голосующих по почте. Оценки показывают, что примерно 24,6% избирателей могут воспользоваться своим правом на голосование по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году.

В Тюрингии к полудню проголосовало около 32% избирателей. Глава управления выборами в штате подтвердил, что этот показатель не включает избирателей, голосующих по почте. В 2019 году к этому времени было проголосовано 31,2%.

Голосование продлится до 18:00. Эти выборы считаются тестом перед федеральными выборами, запланированными на 2025 год. По опросам, партия AfD может ожидать рекордных результатов около 30% в обоих штатах. Однако формирование правительства для них может быть сложным из-за отсутствия партнеров. Сложное формирование коалиции ожидается, при этом "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) стремится участвовать. В Саксонии действующий министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) имеет шанс переизбраться, в то время как в Тюрингии действующий губернатор Бодо Рамелов (Левые) сталкивается с вызовом своему положению. Партии "трафик света" (СДПГ, Зеленые и СВП) ожидают значительных потерь.

Министр-президент Саксонии излучает оптимизм во время голосования

Несмотря на сложные обстоятельства, Креtschмер выразил уверенность в том, что он будет возглавлять следующее правительство штата. "Это должно быть саксонское единство", - заявил политик ХДС после голосования в Дрездене утром в понедельник. "Мы в Саксонии, и мы не принимаем приказы от кого-либо. Мы следуем собственным саксонским путем", - отметил он. ХДС правит в Саксонии с 1990 года.

Полиция расследует угрозу в избирательном участке в Тюрингии

К полудню не было сообщений о серьезных нарушениях. В Гера полиция была вызвана на избирательный участок из-за угрозы. Мужчина в футболке AfD вошел в избирательный участок утром, чтобы проголосовать, подтвердил представитель полиции. Участковый уполномоченный попросил мужчину снять футболку, так как она нарушала запрет на агитацию партий.

Мужчина согласился, но при выходе с территории избирательного участка он угрожал, выражая недовольство тем, как с ним обращались. Полиция взяла показания и предупредила мужчину. Другие СМИ ранее сообщали об этом инциденте.

Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политически мотивированные граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков как случаи вандализма, заявил представитель полиции.

В контексте данных предложений содержатся упоминания о "ХДС":

Политик ХДС Михаэль Креtschмер выразил уверенность в том, что он будет возглавлять следующее правительство штата в Саксонии, заявив: "Это должно быть саксонское единство".

В Тюрингии действующий губернатор Бодо Рамелов (Левые) сталкивается с вызовом своему положению со стороны различных политических партий, в том числе "ХДС".

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