- Известный музыкант, конфронтация и борьба за Овальный кабинет

Камала Харрис и Дональд Трамп встретились на теледебатах, которые продлились около 90 минут, превратив рукопожатие в начале в беспощадную словесную перепалку между двумя претендентами на пост президента США. Однако третья сторона почти затмила дебютное противостояние демократа и республиканца.

После дебатов певица Тейлор Свифт опубликовала сообщение в Instagram: "Кто смотрел дебаты tonight?". Ее сообщение имело вес, фактически поддержав Харрис, оказав демократу существенную помощь.

Значение поддержки Свифт Харрис

Американская поп-звезда Тейлор Свифт известна своими хитами, которые часто бьют рекорды на премиях. У Свифт огромная армия поклонников, более 283 миллионов подписчиков в Instagram. В списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes Тейлор заняла пятое место. Опросы показывают, что примерно 53% взрослых американцев публично заявляют, что они фанаты Свифт. Известные своей преданностью, большинство поклонников Свифт родом из небольших городов или проживают в сельской местности, и значительный процент из них - молодые женщины, важная избирательная демография.

Рожденная в решающем штате Пенсильвания, поддержка Свифт приходит в критический момент. Кампания находится на решающей стадии, с менее чем восемью неделями до выборов 5 ноября, и досрочное голосование начинается намного раньше.

Сильная игра Харрис на теледебатах

После удачного дебюта в качестве кандидата Харрис воспользовалась оптимизмом своей партии, считавшей, что наконец-то набрала обороты после утомительных дебатов Джо Байдена. До сих пор Харрис работала в безопасной зоне предварительно спланированных кампаний, основанных на сценариях и разрешениях.

Оказавшись на сцене одна с Трампом, без сценариев или другой помощи, это был переломный момент для 59-летней Харрис. Она твердо отстаивала свою позицию, говорила ясно, не колебалась и не спотыкалась, сохраняла самообладание под атаками Трампа и мастерски наносила удары, не переходя границ приличий. В опросе CNN сразу после дебатов 63% респондентов сочли победительницей Харрис - резкий контраст с 37% для Трампа.

Неопределенности вокруг победы Харрис

Несмотря на многообещающий старт, Харрис предстоят вызовы в предстоящие недели. С менее чем восемью неделями до выборов любой промах может потенциально сорвать ее кампанию. Кроме того, ее выступления на предыдущих должностях выявили некоторые слабые стороны.

Отчеты показывают, что Харрис может быть уязвима для ошибок. Кроме того, какое-то непредвиденное событие может повредить кампанию Байдена-Харрис, от экономических проблем до вопросов внешней политики. Текущие опросы показывают, что гонка между Трампом и Харрис относительно близка, и обоим кандидатам придется бороться за каждый голос.

Недавно проведенный опрос показал, что 28% респондентов заявили, что им неизвестны взгляды и политические платформы Харрис - проблема, на которую она не ответила на дебатах. Поскольку большинство американцев хорошо понимают позицию Трампа, Харрис и ее платформа остаются неизвестными для многих, что представляет собой существенную проблему для нее.

Не в силах удержаться от замечаний, которые многие считают оскорбительными, Трамп обычно использует сексистские и расистские выпады против своих оппонентов. Во время дебатов он воздержался от таких атак против Харрис, сделав попытку пожать ей руку в начале. Несмотря на свои неоднократные оскорбительные заявления в отношении мигрантов, поведение Трампа во время дебатов было в основном сдержанным по сравнению с его обычным поведением.

Борьба Трампа за голоса женщин

Хотя Трамп воздержался от сексистских замечаний в адрес Харрис, его неблагоприятное отношение к женщинам осталось очевидным. Свифт подчеркнула свою поддержку Харрис, поделившись фотографией себя с котом, отсылая к прошлому characterization JD Вэнса и других демократических политиков как "бездетных кошатниц". Свифт подписала свой пост в Instagram: "С любовью и надеждой, бездетная кошатница".

Опросы показывают, что Трамп испытывает трудности в привлечении женских голосов. Даже его бывший соперник почувствовал необходимость дать ему советы по телевидению, сказав: "Дональду Трампу и JD Вэнсу нужно изменить свой подход к обсуждению женщин. Мы должны сосредоточиться только на политических вопросах, а не на интеллекте или внешности".

Несмотря на свои правовые проблемы, многочисленные обвинения и ложь, Трамп продолжает пользоваться широкой поддержкой избирателей. На данный момент трудно предсказать, какое поведение может отвратить его сторонников от него. Оба кандидата должны сосредоточиться на неопределившихся избирателях в предвыборной кампании.

После выражения своих мыслей о дебатах Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис в Instagram, оказав ей существенную помощь. Instagram - отличное место для начала распространения информации об поддержке Харрис, учитывая, что у Свифт более 283 миллионов подписчиков на платформе.

Поддержка Тейлор Свифт, влиятельной фигуры с сильным присутствием в небольших городах и сельской местности, может существенно повлиять на предстоящие выборы в решающем штате Пенсильвания, где родилась Харрис.

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